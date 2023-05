Leonardo da Vincin maalaama silta on osittain tuhoutunut Romito di Laterinan silta Arezzossa, sanoo historioitsija Silvano Vinceti.

Toscanalaisessa pikkukaupungissa Arezzossa riemuitaan uusista tutkimustuloksista, joiden mukaan Leonardo da Vincin Mona Lisan taustalle maalaama silta sijaitsi heidän alueellaan.

Italialainen historioitsija Silvano Vinceti on varma, että silta on Arezzon maakunnassa sijaitseva Romito di Laterinan silta, kertoo The Guardian.

Vinceti perustaa väitteensä historiallisiin asiakirjoihin, valokuviin ja drone-kuviin. Verrattuaan kaikkea tutkimusmateriaalia maalaukseen hänellä ei ole epäilystäkään siitä, etteikö kyseessä olisi "etruskien ja roomalaisten silta, Romito".

Vincentin tutkimusten tärkein yksityiskohta on kaarien lukumäärä: maalauksen sillassa on neljä kaarta, kuten Romitossakin. Aikaisempien teorioiden mukaan silta olisi ollut Ponte Buriano lähellä Laterinaa Toscanassa tai Ponte Bobbio Pohjois-Italian Piacenzan kaupungissa, mutta niiden kaarien määrä ei täsmää.

Lisäksi Arno-joen muoto alueella vastaa joen kaarta maalauksen vasemmassa osassa, Mona Lisan hartioiden takana.

nykyään Romito di Laterinan silta on suurimmaksi osaksi tuhoutunut. Aikoinaan Arno-joen yli ulottuneesta sillasta on jäljellä vain yksi kaari sekä joen toisella rannalla sijaitsevat perustukset.

1500-luvun alussa silta oli kuitenkin vilkas, sillä se lyhensi Arezzon, Fiesolen ja Firenzen välistä matkaa useilla tunneilla.

On hyvin todennäköistä, että myös da Vinci kulki usein sillan yli. Myös sotainsinöörin ja -arkkitehdin töitä tehnyt da Vinci nimittäin työskenteli tuolloin alueella: ensin ylhäisen suvun mahtimiehen Cesare Borgian palveluksessa, myöhemmin Firenzen tasavallan valtiomiehen Piero Soderinin alaisuudessa.

Vinceti löysi myös asiakirjoja, jotka todistavat, että da Vinci vietti paljon aikaa Fiesolessa pappina toimineen setänsä luona.