Yhteensä Sisu on kerännyt Yhdysvalloissa kahdessa viikossa lipputuloja noin 5 miljoonaa euroa.

Suomalaisen Sisu-elokuvan hyvä tahti jatkuu yhä Yhdysvalloissa. Se oli viime viikonvaihteen kymmeneksi tuottoisin elokuva miljoonan dollarin lipputuloilla, joka on noin 980 000 euroa, kertoo verkkosivusto Box Office Mojo.

Sijoitus on sama kuin viikkoa aiemmin Sisun Yhdysvaltain ensi-iltaviikonloppuna. Tuolloin elokuva keräsi 3,2 miljoonan dollarin eli noin 2,9 miljoonan euron lipputulot. Yhteensä Sisu on kerännyt puolessatoista viikossa lipputuloja 5,5 miljoonaa dollaria, joka on noin 5 miljoonaa euroa.

”Se on hurjaa, että elokuva on toisena viikonloppuna edelleen top-10:ssä. Kertoo siitä, että levitys toimii hienosti”, Sisun tuottaja Petri Jokiranta sanoo.

Ykköseksi viikonloppuna rynni Marvel-sarjaan kuuluva toimintakomedia Guardians of the Galaxy Vol. 3, joka keräsi Yhdysvalloissa 114 miljoonan dollarin lipputulot. Elokuva sai ensi-iltansa perjantaina niin Yhdysvalloissa kuin Suomessa, ja se oli myös Suomessa ylivoimaisesti katsotuin elokuva viikonloppuna. Se pudotti molemmissa maissa selvästi toiselle sijalle animaatioelokuva The Super Mario Brosin.

Sisun menestys on yllättänyt sekä Jokirannan että ohjaaja Jalmari Helanderin. Vaikka elokuvaa on näytetty Yhdysvalloissa 1 006 teatterissa, se on silti paljon vähemmän kuin suuren budjetin Hollywood-elokuvilla. Vertailun vuoksi esimerkiksi Guardians of the Galaxy Vol. 3 -elokuvaa näytetään 4 450 teatterissa.

Sisussa ei ole myöskään mukana amerikkalaisia tähtinäyttelijöitä, joka on elokuville iso vetovoimatekijä.

”Silti kilpailemme siellä rinnan näiden elokuvien kanssa. On se ollut positiivinen yllätys”, Jokiranta sanoo.

Elokuvan menestys Yhdysvalloissa on siivittänyt Sisun uuteen nousuun Suomessa. Täällä jo tammikuussa ensi-iltansa saanut Sisu jatkoi uutta nousuaan ja oli kotimaassaan viikonvaihteen kolmanneksi katsotuin elokuva 4 224 katsojalla. Elokuvasäätiön mukaan se keräsi yli kaksinkertaisen määrän katsojia viikontakaiseen tulokseen verrattuna. Yhteensä elokuvalla on Suomessa jo 161 294 katsojaa.

Yhdysvaltalaisissa teattereissa Sisu on pyörinyt nyt puolitoista viikkoa. Se oli heti ensi-iltaviikonloppunaan peräti maan viidenneksi katsotuin elokuva. Se keräsi ensi-iltanaan 1,4 miljoonan dollarin eli noin 1,3 miljoonan euron lipputulot, mukaan lukien ennakot.

Amerikkalaisessa mediassa saavutusta on pidetty poikkeuksellisena, koska Sisu on tekstitetty elokuva ja sillä on R-luokitus, mikä tarkoittaa sitä, että alle 17-vuotiaat pääsevät katsomaan sitä vain aikuisen seurassa.

Yhdysvalloissa Sisu etenee nyt kohti kolmatta esitysviikonloppuaan ja vähitellen kohti digitaalista jakelua.

”On kaupallisesti järkevää laittaa elokuva kohtapuoliin home entertainmentissa ulos, jotta kaikki tämä hypetys, mikä elokuvan ympärillä on, kantaa myös home entertainment -jakelun osalta”, Jokiranta sanoo.

Termillä home entertainment (kotiviihde) tarkoitetaan mediaa, laitteita ja menetelmiä, joita käytetään erilaisten viihteen muotojen toimittamiseen ja nauttimiseen kotona, kuten suoratoistopalveluja.

Jokiranta kertoo, digitaalisen jakelun ja fyysisten tallenteiden lisäksi elokuvaa jaetaan myös lineaarisessa televisiossa, paikallisilla-, satelliitti- ja maksukanavilla.

Jokirannan mukaan Yhdysvalloissa eri medioille tarjottavat ”jakeluikkunat” ovat pienempiä kuin esimerkiksi Suomessa. Elokuvateatterilevitysmarkkinointiin satsataan siellä paljon aikaa ja rahaa, jonka jälkeen pyritään hyödyntämään mahdollisimman nopeasti muutkin mediat.

”Jos teatterilevityksen ja home entertainmentin välillä on liian pitkä rako, silloin elokuva pitää herättää markkinoinnillisesti uudestaan henkiin, ja sitähän kukaan ei halua.”

Kevään ja kesän mittaan Sisu tulee elokuvateattereihin myös Euroopassa Pohjoismaiden ulkopuolella.

”Briteissä se tulee teattereihin tämän kuun lopussa, Ranskassa ensi kuussa ja Saksassa tässä kuussa. Ja niissäkin samalla tavalla eli ensin teatteriin ja sitten digitaaliset jakelut ja fyysiset kopiot.”