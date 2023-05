Käärijän viisusta ei välttämättä tule menestyneintä suomen­kielistä laulua: Ievan polkan suosiota on vaikea päihittää

Onko Cha cha cha tunnetuin suomenkielinen kappale? Pohdinta nosti 2000-luvun alussa nettihitiksi nousseen Ievan polkan jälleen pinnalle.

”Kaikki lähti siitä, kun joku otti pätkän kappaleestamme ja liitti siihen anime-videopätkän, jossa tyttö pyörittää purjoa. Älä kysy miksi”, kansanmusiikkiyhtye Loituman Timo Väänänen ihmetteli City-lehden haastattelussa vuonna 2007.

Loituman vuonna 1995 tekemä sovitus kappaleesta muuttui kansainväliseksi internet-ilmiöksi.

Tästä alkoi Ievan polkan maailmanvalloitus.

Pelkästään Youtubessa erilaisilla Ievan polkka -videoilla ja -versioilla on miljoonia ja miljoonia katselukertoja, joidenkin arvioiden mukaan jopa miljardi. Lisäksi kappaletta versioidaan valtavasti Tiktokissa. Katso videoita esimerkiksi täältä ja täältä.

On siis varsin todennäköistä, että Ievan polkka on ainakin vielä toistaiseksi maailman tunnetuin suomenkielinen laulu, toisin kuin esimerkiksi Käärijän Cha cha cha.

Kuukausiliite ennusti toukokuun alussa, että mikäli Cha cha cha pärjää hyvin Euroviisuissa ja siitä tulee kansainvälinen pophitti, siitä tulisi kaikkien aikojen tunnetuin suomenkielinen laulu.

Hyvässä vauhdissa Cha cha cha kyllä on. Euroviisuissa kappale sijoittui komeasti toiseksi yleisön antamalla valtavalla äänisaaliilla, ja kisan jälkeen se nousi Spotifyn viraalilistan kuunnelluimmaksi. Maailman kuunnelluimpien kappaleiden listalla Käärijä oli kirinyt heti viisujen jälkeen sijalle 68.

Sunnuntaina kappaleella oli Spotifyssa yli 22 miljoonaa kuuntelukertaa ja kappaleen eri Youtube-videoilla yhteensä miljoonia katsojia.

Ievan polkan näytöt ovat kuitenkin niin valtaisia, että Käärijällä on tähän vielä matkaa.

Loituman Hanni Autere

”Tämä on varsin globaali ilmiö”, Loituman Hanni Autere kertoo Ievan polkan suosiosta HS:n haastattelussa.

Kommentteja tulee joka päivä milloin mistäkin maailman­kolkasta.

Top 10 -maat, joissa Ievan polkkaa kuunnellaan eniten ovat Autereen Youtube-tilaston mukaan Yhdysvallat, Venäjä, Puola, Saksa, Suomi, Malesia, Japani, Turkki, Ranska ja Intia.

Miksi sitten juuri Ievan polkka?

Kenties siksi, että siinä on helppo yksinkertainen rytmi, tasainen pulssi, johon on helppo tarttua ja helppo melodia, mikä on helposti omaksuttavissa ja opeteltavissa, arvioi Autere.

”Se, mistä tämä isoin hullutus alun perin lähti, oli se hassunkuuloinen soolopätkä sekä kertosäkeenomainen rallatus salivili hipput tupput tapput, äppyt tipput hiljalleen.”

” Ievan polkka on soinut istanbulilaisessa taksissa ja jääkiekko-ottelun taukomusiikkina.

Autereen kappaleen keskivaiheilla esittämä soolokohta on aiheuttanut ulkomailla paljon hämmennystä.

”Monet luulevat, että se on suomea. Kerta toisensa jälkeen kerron ihmisille sen olevan pelkkää hölöpölöä minun päästäni. Kaikki muu on [suomea] ja toki valistamme ihmisiä, että se on itäsuomalaista murretta eikä ihan kirjakieltä tai perussuomea.”

Autere ajattelee kappaleen hassuuden ja eksoottisuuden vetoavan ulkomailla.

”Se on hassun kuuloista monen korvaan ja siksi se on sellainen tosi positiivinen kappale, mistä ihmiset tulevat iloiseksi.”

Autereen mukaan kappale on soinut mitä kummallisimmissa yhteyksissä.

Autere tietää Ievan polkan soineen istanbulilaisessa taksissa ja jääkiekko-ottelun taukomusiikkina. Ilmeisesti kappale päätyi aikoinaan myös malesialaiseen mainokseen.

”On ihan hullua, miten ja millaisiin yhteyksiin kappale on levinnyt.”

Ievan polkka ylittää jopa sukupolvien väliset kuilut. Autere kertoo kertoo kuullensa, että kappale on ollut osa monien kommentoijien lapsuutta.

”Siinä mielessä aika klassikkoainesta.”

Autere kertoo vastaavansa jokaiseen kappaleeseen liittyvään kommenttiin, vaikka niitä tulee päivittäin. Häntä ne ilahduttavat.

Tekijänoikeusseikkojen osalta Ievan polkka on mielenkiintoinen. Melodia on kansansävelmä, sanat taas Eino Kettusen, joka oli 1920- ja 30-luvuilla vaikuttanut kupletisti. Hänen tunnetuimpia sanoituksia ovat Joensuun Elli ja Sellanen ol´ Viipuri.

Loitumalle taas on rekisteröity sen kappaleeseen lisäämät sanat.

Maailmanlaajuisen huomion saavuttanut versio oli nimenomaan Loituman alkuperäinen sovitus.

Yhtye teki kappaleesta vuonna 2021 uuden version, mikä edisti sen suosiota edelleen.

”On ihan hullua ja absurdi juttu, mihin kaikkeen Ieva on joutunut maailmalla. Me vaan katsomme täällä, että siellä se Ieva taas menee.”

Kuvakaappaus vuoden 2021 uudesta versiosta.

Voiko Cha cha cha nousta samanlaiseen asemaan kuin Ievan polkka – tunnetuimpien suomenkielisten kappaleiden joukkoon?

Sitä Autere ei osaa kommentoida.

”Kappaleiden kontekstit ovat niin erilaiset ja nämä ovat niin erilaisia biisejä. Mutta hieno hypehän sen [Cha cha chan] ympärillä on menossa. Ihanaa, jos kulttuuri tai musiikki yhdistää suomalaisia ja eurooppalaisia, sehän on ihan parasta!”

