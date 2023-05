Kun Ukrainan viisu­edustajat puhuvat voitosta, he eivät tarkoita Euroviisuja

Tvorchi-yhtyeen Andri Hutsyljak ja Jeffery Kenny eivät halunneet Ukrainan euroviisuedustajaksi, mutta nyt he tekevät parhaansa välittääkseen Ukrainan sanomaa koko Euroopalle.

Liverpool

”Emme halua kenenkään joutuvan kokemaan samaa.”

Ukrainalaisen Tvorchi-yhtyeen toisen osapuolen, tuottaja Andri Hutsyljakin ilme on vakava, kun hän alkaa kerrata joulukuussa 2022 järjestettyjä Ukrainan euroviisukarsintoja.

Karsinnat järjestettiin kiovalaisessa pommisuojassa, tarkalleen ottaen keskustassa sijaitsevalla Maidanin metroasemalla. Ukrainan yleisradioyhtiö halusi järjestää euroviisukarsinnat siitä huolimatta, että turvallisia paikkoja tapahtumalle ei käytännössä ollut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

”Järjestäjät tekivät loistavaa työtä, mutta olosuhteet olivat todella vaikeat. Metroasema oli samaan aikaan käytössä, kun esiinnyimme siellä. Ihmiset odottivat metroja, asemalla oli todella kylmä ja kaikki tulivat kipeäksi”, Hutsyljak sanoo.

”Yritimme harjoitella esiintymistä varten, ja yhtäkkiä ne keskeytyvät ilmahälytyksen, ohjusiskun tai vastaavan vuoksi. Kuten kaikki ukrainalaiset, pysymme vahvana voittoa varten.”

Voitosta puhuessaan Hutsyljak ja Tvorchi-yhtyeen toinen jäsen, solisti Jeffery Kenny (oikealta nimeltään Jimoh Kehinde) eivät tarkoita Euroviisuja vaan sotaa.

”Haluamme edustaa maatamme parhaalla mahdollisella tavalla. Toki viisuvoitto antaisi lisähuomiota Ukrainalle, mutta tärkein asia on, että voitamme sodan”, Kenny sanoo.

” ”Tämän oli tarkoitus olla motivaatiolaulu ukrainalaisille ihmisille.”

Nyt Hutsyljak ja Kenny istuvat Liverpoolin keskustassa sijaitsevassa hotellissa. Se on siinäkin mielessä erikoista, että he eivät tavoitelleet voittoa karsinnassa eivätkä paikkaa Ukrainan tämänvuotisena euroviisuedustajana.

”Olimme shokissa, kun voitimme karsinnat. Tarkoituksenamme oli vain esittää kappaleemme ja tehdä hyvä show. Päätimme ylipäänsä hakea karsintoihin aivan viime hetkellä.”

Euroviisuedustajan paikkaa oleellisempaa Tvorchi-yhtyeelle oli välittää laulullaan voimakas viesti. Kappaleen nimi on Heart of Steel, ja se kertoo ukrainalaisten rohkeudesta ja kestävyydestä sodan keskellä.

”Tämän oli tarkoitus olla motivaatiolaulu ukrainalaisille ihmisille, jotka elävät todella vaikeiden aikojen keskellä. Kirjoitimme kappaleen puhtaasti omista tuntemuksistamme viime keväänä”, Kenny sanoo.

Inspiraatiota kappaleeseen he saivat katsomalla videoita Azovstalin terästehtaan taisteluista, joissa ukrainalaissotilaat puolustivat viimeiseen asti Mariupolissa sijaitsevaa tehdasaluetta.

”Kun näimme videolla saarrettujen sotilaiden kestävyyden, se inspiroi meitä tämän laulun kirjoittamiseen. Se tapahtui osittain tiedostamatta”, Kenny sanoo.

Koska Ukraina voitti Euroviisut viime vuonna, Tvorchi pääsee suoraan finaaliin tänä vuonna.

Kaksikko kokee tärkeäksi jakaa motivaatiota ukrainalaisille musiikin avulla, koska kaikkia ukrainalaisia – riippumatta missä päin maata he asuvat tai miten he osallistuvat maansa puolustamiseen – yhdistää ahdistus.

”Sota vaikuttaa kaikkiin. Kukaan ei voi tottua siihen tunteeseen, että minä hetkenä hyvänsä joku läheisistä voi kuolla. Missään ei ole täysin turvallista paikkaa, mikä tahansa rakennus voi tuhoutua”, Kenny sanoo.

Kaksikosta Kenny on 25-vuotias, Hutsyljak 27-vuotias. Tyylikkäisiin, viimeiseen päälle hiottuihin mustavalkoisiin asuihin pukeutuneena aurinkolasit silmillään he näyttävät siltä kuin eläisivät tähtiartistin elämää. Totuus on toinen.

”Olemme esiintyneet mahdollisimman paljon kerätäksemme rahaa Ukrainan hyväksi. Olemme käyneet keikoilla sotilasleireillä. Nyt olemme aloittaneet rahankeruukampanjan ukrainalaisten keskoslasten hyväksi. He ovat meidän tulevaisuutemme”, Hutsyljak sanoo.

” ”Haluamme näyttää Euroopalle, että Ukrainassa tehdään hyvin erilaista musiikkia.”

Viime vuonna Ukrainaa edustanut Kalush Orchestra voitti Euroviisut, mutta kilpailu järjestetään tänä vuonna Liverpoolissa, koska sotatilanteen takia Euroviisuja ei ole turvallista järjestää Ukrainassa.

Kalush Orchestraan verrattuna Tvorchi on hyvin erilaista musiikkia: siinä missä Kalushin Stefania oli kansanmusiikkia yhdistettynä räppiin, Tvorchin Heart of Steel on elektronista poprockia.

”Haluamme näyttää Euroopalle, että Ukrainassa tehdään hyvin erilaista musiikkia. Ylipäänsä halusimme tuoda Euroviisuihin erilaista musiikkia verrattuna siihen, mitä kilpailussa on yleensä tarjolla”, Kenny sanoo.

Muista kilpailijoista Kenny ja Hutsyljak nostavat suosikeikseen Espanjan, Britannian, Irlannin – ja Suomen Käärijän.

”Käärijän kappale on tarttuva! Olen itse asiassa kuunnellut sen vain kerran, mutta muistan kertosäkeen silti”, Kenny sanoo.

”Käärijän biisi on todella viihdyttävä, ja Käärijällä itsellään on todella positiivinen meno täällä”, Hutsyljak jatkaa.