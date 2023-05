Uuno Klamin Kalevala-sarja hehkui Dima Slobodenioukin johtamana väreissä ja tunnelmissa.

Klassinen

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 10.5. Kapellimestarina Dima Slobodeniouk. Yeol Eum Son, piano. – Rahmaninov, Sibelius, Klami.

Sergei Rahmaninovin toinen pianokonsertto alkaa suoraan pianistin mahdollisuudella näyttää, mitä on odotettavissa. Parhaat erottaa aina ensi sävelistä ja niin käy nytkin. Yeol Eum Son kasvattaa jännitettä sointu soinnulta kohti suurta romanttista vyörytystä, mutta Radion sinfoniaorkesterin ja solistin balanssi tuottaa pettymyksen: piano hukkuu massaan.

Yeol Eum Son soittaa upeasti, mutta kapellimestari Dima Slobodeniouk ei oikein löydä yhteistä näkemystä; puuttuu – trendikkäästi ilmaistuna – Tone of Voice, valinta siitä, millä sävyllä kuulijoita haluttaisiin puhutella. Radion sinfoniaorkesterin omin sointikulttuuri ei ole muhevan romanttinen ja juuri siksi haluttua kuulokuvaa olisi pitänyt pohtia enemmän.

Etelä-Koreassa syntynyt Yeol Eum Son on erinomainen pianisti. Hän näyttää sen kaikissa niissä paikoissa, missä pääsee kuuluviin. Miten hienosti hän hengittää sävelkulut sisään toisessa osassa kutoen ja kietoen teemoja toisiinsa. Tässä kohtaa RSO:n erittelevä, tarkka soittotapa tekee myös yllättävän palveluksen: erityisesti Celine Dionin tunnetuksi tekemä hitti All by Myself on tehty tämän konsertto-osan päälle, mutta nyt se ei nouse mitenkään pintaan.

Mikä voima ja intohimo Yeol Eum Sonin soitossa on! Onneksi konsertti on kokonaisuudessaan Yle Areenassa ja mikitys varmasti balanssia tasapainottava.

Jean Sibeliuksen Aallottaret, sävelruno orkesterille oli omakielisen säveltäjän mainio tutkielma veden ja tuulen liikkeistä. Lopulta saatiin komea myrsky nostatettua Pielisellekin. Aaltojen rauhoituttua siirryttiin illan hiotuimpaan teokseen, Uuno Klamin komeaan Kalevala-sarjaan.

On hienoa tulla yllätetyksi Maan luomisen sävelmaailmalla. Taidokas soitinnus synnyttää kihinää alle ja odottavan tunnelman päälle, tapahtuu suuri purkaus ja järjestäytyminen. Stravinskyn Kevätuhri on varmasti inspiroinut ja rohkaissut Klamia uskomaan omaan tekemiseensä Sibeliuksen painon alta.

Kevään oras on herkkä, tunnistettava kasvun ja valon lisääntymisen kuvaus. Terhenniemi-osa palauttaa alun jännittävän kolorismin. Värien ja rytmien taidokas käyttö huipentuu koskettavan Lemminkäisen kehtolaulun jälkeen Sammon taontaan. Raudan saaminen taottavaksi vaatii lämmitystä, kuumuuden lisääntymisen voi suorastaan tuntea aina ihmeellisen esineen syntymiseen saakka.

Taidokas johtaminen ja soitto tekivät Klamin sarjalle täyttä oikeutta.