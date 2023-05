Helsinki Seriös paikkaa pääkaupunkiseudun kamarimusiikkiaukkoa.

Klassinen

Belcea-kvartetti Sibelius-Akatemian konserttisalissa 14.5. Corina Belcea, viulu, Ayako Tanaka, viulu, Krzysztof Chorzelski, alttoviulu, Antoine Lederlin, sello. – Schubert, Connesson, Debussy.

Helsinki Seriös -konserttisarja on ryhtynyt systemaattisesti paikkaamaan pääkaupunkiseudun kamarimusiikkiaukkoa. Se järjestää Sibelius-Akatemian perinteikkäässä konserttisalissa kausittain kymmenen konserttia, joihin kuuluu myös pianoresitaaleja, lied-konsertteja, barokkia ja uutta musiikkia. Rahoituskin on kunnossa.

Mikä tärkeää, Helsinki Seriös on onnistunut kokoamaan itselleen tyytyväisen kantayleisön, joka on kasvamaan päin.

Belcea-kvartetti on Lontoon Royal College of Musicissa 1994 perustettu jousikvartetti, joka on saanut nimensä sen romanialaisen viulistin Corina Belcean mukaan.

Pitkä taival on kehittänyt Belceaan hienostuneen yhtenäisen ja vivahteikkaan soinnin, johon soittajien erilaiset lähtökohdat tuovat omat mausteensa. Kvartetissa kaikilla on oma äänensä, joista syntyy yhteinen, tasapainoinen ja hioutunut viides ääni, oma persoonallinen kvartetti-identiteetti.

Konsertti alkoi Schubertin 16-vuotiaana säveltämällä Es-duuri-jousikvartetolla. Mozart-henkistä teosta ei voi pitää vielä aidosti schubertiaanisena. Näin kevyen leikkisänä ja notkean taidokkaana esityksenä se oli tietysti hauska kuulla.

Konsertin toisessa teoksessa nuoren Schubertin valoisa leikkimieli vaihtui ranskalaisen Guillaume Connessonin (s. 1970) toisen jousikvarteton melankoliseksi, hetkittäin tuskaiseksi mielenmaisemaksi, jossa säveltäjä peilailee omien muistojensa kajastuksia ja maalailee ilmeisen sisäänpäinkääntynyttä omakuvaansa.

Connessonin Les instants retrouvés -kvartetossa (Uudelleen löydetyt hetket) on laulavaa, kromatiikan kalvamaa uusromanttista sävyä, ja se on helppo tunnistaa heti ranskalaiseksi musiikiksi. Niin persoonallisen intiimin sävelkielensä kuin Connesson onkin kehittänyt, kvartetto toi mieleen erityisesti Debussyn, Ravelin, Messiaenin ja Dutilleux’n.

Belcea-kvartetti vangitsi soittoonsa Connessonin hienostuneen, ahdistusta ja sensuaalisuutta yhdistävän ilmapiirin. Kaipaavat lauluvirrat vaihtuivat toisessa osassa villeihin rytmipyörteisiin, ja finaali yllätti funk-rytmijumputuksellaan. James Brown kuuluu myös säveltäjän idoleihin.

Kvartetto on yhteistilaus, jossa Helsinki Seriös on mukana.

Konsertin päätti tuttu teos, Debussyn g-molli-jousikvartetto. Siinä kirkastuivat selvimmin Belcea-kvartetin soiton tarkka ja taiturillinen helppous, analyyttinen rakennetaju, intuitiivinen yhteishenki, sointivivahteiden ylellinen rikkaus ja rytmien ketteryys.

Debussyn kvartetto oli valon ja vapauden musiikkia. Debussy kehittelee alun rytmiaiheesta eksoottisten sointien ja epätavallisten rytmileikkien matkan, jossa dissonanssitkin soivat kutkuttavilta konsonansseilta.