Muutaman viime vuoden aikana Suomessa on tehty useita elokuvia, joista on tullut kiistattomia kansainvälisiä menestyksiä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta menestyjät ovat kauhu- ja toimintaelokuvia.

”Suomalainen genre-elokuvaa elää kautta, jollaista ei ole ennen nähty”, tuottaja Aleksi Hyvärinen sanoo.

”Sisu sai juuri historiallisen laajan levityksen ja teki hyvän tuloksen Yhdysvalloissa. On Pahanhautojaa ja Koputusta.”

Elokuvateatterilevitysten kannalta erikoisin tapaus on Hyvärisen tuottama ja yhdessä ohjaaja Taneli Mustosen kanssa kirjoittama The Twin – Paha kaksonen. Se tuli teattereihin ensimmäisenä Suomessa huhtikuussa 2022. Englanninkielinen kauhuelokuva sai meillä vain 8 000 katsojaa.

Sitten alkoi tapahtua yllättävissä maissa.

”Meillä oli sama, hyvä myyntiagentti kuin edellisessä kauhuelokuvassamme Bodomissa, ja huomasimme, että hän on tyytyväinen”, Hyvärinen kertoo.

”Tuli viestiä Latinalaisen Amerikan maiden julkaisupäivistä. Kysyin perään, millä alustoilla elokuva siellä julkaistaan.”

Hän ajatteli The Twinin menevän suoratoistojakeluun. Paikallisilla levittäjillä oli muuta mielessään. Tuottaja ei ensin ollut uskoa, kuinka monessa maassa The Twin haluttiin nimenomaan valkokankaille.

Kaikkiaan The Twiniin on myyty maailmalla yli miljoona elokuvalippua. Tärkeitä levitysmaita olivat Meksiko, Argentiina, Chile ja Italia.

Elokuvabisneksessä puhutaan genre-elokuvista. Laveasti genre tarkoittaa mitä vain lajityyppejä, mutta tässä merkityksessä genre-elokuva on vakiintunut viittaamaan kauhuun, fantasiaan, scifiin ja toimintaan. Niitä voidaan pitää selvärajaisina lajeina, joilla on omat, omistautuneet seuraajakuntansa. Genreen kuuluminen on lupaus jostain ja lukuohje elokuvalle.

Kun Suomessa on lyhyessä ajassa tehty monta kansainväliseen levitykseen tähtäävää genre-elokuvaa ja useat ovat onnistuneet kaupallisesti, voidaan puhua ilmiöstä.

Hyvärinen muistuttaa juurien olevan Iron Skyssa ja Rare Exportsissa kymmenen vuoden takana. Sen jälkeen julkisella rahoituspuolellakin on uskottu asiaan.

”Ja pitää olla innostuneita tuottajia, ohjaajia ja käsikirjoittajia.”

Hanna Bergholmin Pahanhautojasta tuli arvostelumenestys ympäri maailmaa, ja se sai Yhdysvalloissa elokuvateatterijakelun, mikä on harvinaista suomalaiselokuvalle. Oma lukunsa on Jalmari Helanderin toimintaelokuva Sisu, joka on ollut nyt jo kaksi viikonloppua Yhdysvaltojen kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa. Sisun yhteenlaskettu globaali lipunmyynti saavuttaa lähiviikkoina kymmenen miljoonan euron rajapyykin.

Käsikirjoittaja Aleksi Hyvärinen (vas.), näyttelijä Steven Cree ja ohjaaja-käsikirjoittaja Taneli Mustonen The Twin -elokuvan kutsuvierasnäytöksessä Helsingissä 31. maaliskuuta 2022.

Jos elokuva kuuluu sopivaan genreen ja tekijät ovat uskottavia, on sitä helpompi rahoittaa kansainvälisesti kuin draamaa. Pahanhautojassa oli jo kuvausvaiheessa mukana merkittävä myyntiagentuuri Wild Bunch. Budjetti nousi neljään miljoonaan euroon, kun kauppa kävi varhain. Sisun ennakko-osti Hollywood-studio Sony.

The Twiniin haluttiin tähti englanninkielisestä maailmasta. Teresa Palmer oli nähty kauhuhitissä Lights Out ja sarjassa A Discovery of Witches.

Vaikka The Twin sijoittuu Suomeen, se kuvattiin Virossa.

The Twinin suurin yksittäinen rahoittaja oli yhdysvaltalainen genre-elokuviin erikoistunut suoratoistopalvelu Shudder. Senkään osuus ei ollut lähellä puolta 2,2 miljoonan euron budjetista. Rahoitus kerättiin pienistä lähteistä. Suomen elokuvasäätiö tuki The Twiniä kaikkiaan 386 000 eurolla. Hyvärinen esittää yhden toivomuksen.

”Että yhä useammat hankkeet saisivat Suomesta ensin perusrahoitusta, jonka turvin päästään hakemaan lisää muualta.”

Koputus oli Solar Filmsille eräänlainen läpimurto. Max Seeckin ja Joonas Pajusen ohjaama kauhuelokuva on myyty yli 120 maahan. Joissain se saanee valkokangaslevityksen, mutta tuottaja Markus Selin myöntää, että sopimussummat ovat pieniä.

”Ollaan myyty helkkarin moneen maahan. Se ei välttämättä tarkoita rahaa”, Selin sanoo.

Mitä se sitten tarkoittaa?

”Sitä, että päästään tekemään lisää. Tarkoitus on saada tunnettuutta Seeckille ja Pajuselle, sillä Solar Films tuottaa heidän seuraavaa kauhuelokuvaansa. Koputus oli suomenkielinen”, seuraavasta tulee resursseiltaan suurempi ja mahdollisesti englanninkielinen.

Suomalainen genrebuumi tarkoittaa Solarille sitä, että selkeästi kotimaahan suunnatun elokuvatuotannon rinnalla pyritään tekemään vuosittain ainakin yksi genre-elokuva.

”Meillä on pari muutakin kehitteillä, mutta käsikirjoitukset eivät ole vielä siinä vaiheessa, että niistä voisi enempää puhua.”

Muiden tahojen jo julkistettuja, kehitteillä olevia suomalaisia kauhuelokuvia ovat ainakin Hanna Bergholmin Yön lapsi, jota käsikirjoittaa myös Pahanhautojan kirjoittanut Ilja Rautsi sekä Jenni Toivoniemen ja Tuffi Filmsin hanke Eevan lahja.