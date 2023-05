Alessandra Mele osallistui viime vuonna The Voice of Norway -kilpailuun, ja heti hänen ensimmäinen oma kappaleensa vei hänet Euroviisuihin.

Liverpool

Ääni ei ole parhaassa kunnossa, kertoo Alessandra Mele ennen kuin haastattelu on ehtinyt edes alkaa. Se johtuu siitä, että toistuvien harjoitusten lisäksi on pitänyt juosta haastattelussa toisensa perään. Mele on yksi eniten kiinnostusta herättäneistä tämän vuoden viisukilpailijoista.

Ei äänellä silti ole mitään hätää, Mele vakuuttaa. Hän vain säästelee sitä itse esityksiä varten.

22-vuotias norjalaislaulaja tunnetaan Euroviisuissa paremmin pelkällä etunimellään. Alessandran kappale Queen of the Kings avaa tiistain semifinaalin, ja kappaletta on pidetty yhtenä mahdollisena Euroviisujen suosikkina jo ennen kuin Alessandraa oli edes valittu maansa edustajaksi.

Viime viikkoina suurimman huomion ennakkospekulaatioissa ovat vieneet Ruotsin Loreen ja Suomen Käärijä, mutta Alessandra sijoittunee kokonaiskisassa myös hyvin.

Syy suosioon on selvä: Alessandran kappaleesta tuli hyvin nopeasti julkaisunsa jälkeen hitti Tiktokissa. Se yllätti laulajan itsensäkin, Alessandra kertoo HS:lle maanantaina euroviisuareenalla.

”Se oli minulle aivan ihmeellistä. Olin pitkään yksi niistä nuorista, joka ei käyttänyt mitään sosiaalisen median palvelua. Luin kirjoja ja opiskelin, minulla oli vain muutamia kavereita. Kun aloin käyttää Tiktokia, en odottanut ollenkaan tällaista lopputulosta kappaleelleni.”

Tiktok on yhä vahvemmin myös osa Euroviisuja. Viime vuonna Armeniaa Euroviisuissa edusti Rosa Linn kappaleella Snap. Se ei nauttinut mainittavaa suosiota itse kilpailussa, mutta Euroviisujen jälkeen siitä tuli Tiktok-ilmiö. Nyt kappaletta on kuunneltu Spotifyssa yli 620 miljoonaa kertaa.

Myös Alessandran Queen of Kings on menestynyt Spotifyssa kiitettävästi: kuuntelukertoja sillä on Euroviisujen alla 41 miljoonaa, vain kymmenisen miljoonaa vähemmän kuin Loreenin Tattoolla.

Kappaleensa Tiktok-suosion syytä Alessandra ei ole tullut ajatelleeksi.

”En ole koskaan ajatellut, miksi niin kävi. Se vain tapahtui! Ehkä se on kappaleen energian ansiota... Sama juttu kuin Käärijällä.”

Alessandra lausuu Käärijän nimen venyttäen a-kirjaimia: Kaaaarija. Heti perään hän kertoo pitävänsä paljon niin Käärijän laulusta kuin Käärijästä itsestään – jopa siinä määrin, että kutsuu suomalaisartistia kaverikseen.

”Hän on niin hauska, ja niin kiltti! Hän on aivan eri tyyppi lavalla verrattuna siihen, mitä on hän tultuaan pois lavalta. Hänessä on kaksi aivan eri puolta. Kaaaarija. Koko tiimimme on hänen fanejaan.”

Alessandra edusti sunnuntaina Euroviisujen avajaistilaisuudessa.

Alessandralla on paljon yhteistä myös toisen suomalaisen, Euroviisuihin tänä vuonna pyrkineen artistin kanssa.

Suomessa yksi UMK-finalisteista oli Keira, joka osallistui edellisenä vuonna The Voice of Finlandiin, jäi kolmanneksi ja julkaisi ensimmäisen kappaleensa UMK:ssa.

Alessandran tarina on alkuosaltaan täsmälleen sama. Hän kilpaili vuonna 2022 The Voice of Norwayssa, ja vaikka voittoa ei tullut, seuraavaksi hän suuntasi Norjan euroviisukarsintana toimivaan Melodi Grand Prixiin. Siellä kävi paremmin kuin Keiralle, ja sen ansiosta Alessandra on nyt Liverpoolissa.

Kappaleestaan Alessandra kertoo, että se on tehty biisileirillä. Kappaleen ovat kirjoittaneet Alessandran kanssa Henning Olerud, Stanley Ferdinandez ja Linda Dale.

”Laulu on tarina voimakkaasta naisesta, joka ei ole täydellinen mutta on silti ylpeä itsestään. Sen on tarkoitus kertoa, että on ok olla ylpeä itsestään niinäkin päivinä, kun haluat mennä salille mutta päädyt sen sijaan syömään karkkia sohvalle.”

Kappaleensa tarinasta puhuessaan Alessandra innostuu puhumaan itsekunnioituksesta ja mielenterveyden ylläpidosta. Hän toivoo voivansa musiikilla auttaa erityisesti nuoria hyväksymään itsensä ja olemaan armollisia itselleen.

”Minulla itselläni on ollut hetkiä, jolloin en ole rakastanut itseäni paljoa. Olen harjoitellut, tullut paremmaksi, muuttanut ajattelutapojani. Toivon voivani auttaa muita ihmisiä samalla tavalla.”

”En tarkoita, että minä yksin voin muuttaa ihmisten ajattelutapoja, mutta voin yrittää sitä.”

Yksi keino tähän on sosiaalinen media, Alessandra sanoo. Netissä on hänen mielestään liikaa ”typeriä asioita”. Hän toivoisi sinne enemmän rakkautta, vähemmän vihaa.

Sanoma on selvästi purrut nuoren artistin faneihin. Alessandra kertoo saaneensa paljon viestejä kuuntelijoilta, joihin kappaleen sanoma on purrut. Erityisesti yksi viesti on jäänyt mieleen.

”Syöpää sairastava nuori tyttö laittoi minulle viestiä ja kiitti laulusta. Kiitti siitä, että tämä voimakas laulu oli antanut hänelle voimaa kamalan tilanteen keskellä. Se liikutti suuresti, koska ajattelen itsekin, että musiikki voi antaa niin paljon erilaisissa tilanteissa.”