Suositun Bridgerton-sarjan esiosassa näytetään, miten saksalaisesta prinsessasta tuli korkeisiin peruukkeihin sonnustautuva Englannin kuningatar Charlotte.

Jos kuningas Charles III:n kruunajaisista jäi vielä nälkää kuninkaalliselle koreudelle, helpotusta voi hakea kuuden jakson mittaisesta Bridgerton-sarjan esiosasta Kuningatar Charlotte. (Charlesin kruunajaisten ääressä aikaansa viettänyt osaa muuten nyt katsoa sarjassa vietettäviä kruunajaisia aivan uudella silmällä: fiktiivinen kruunajaisrekvisiitta on hauskasti varsin autenttisen näköistä.)

Kuningatar Charlotte sijoittuu aikaan ennen Bridgertonin kahden ensimmäisen kauden tapahtumia ja on taattua Shondalandia, eli tuottaja Shonda Rhimesin yhtiön epookkia, jonka väreissä, puvuissa ja interiööreissä ei säästellä. Rhimesin kerrotaan itse myös pääosin kirjoittaneen Kuningatar Charlotte -sarjan. Alkujaan Bridgerton perustuu Julia Quinnin romaaneihin.

Kahdessa aikatasossa tapahtuva Kuningatar Charlotte alkaa siitä, kun tummaihoinen saksalainen prinsessa Charlotte (herkkävireisesti näyttelevä India Ria Amarteifio) naitetaan Englannin kuningas Yrjö III:lle. Morsian ei ole suostuvainen liittoon mutta jättää karkaamisen väliin huomattuaan Yrjön (Corey Mylchreest) vaikuttavan mukavalta – ja näyttävän hieman Tom Cruiselta.

Tapaaminen tulevan puolison Yrjön (Corey Mylchreest) kanssa saa karkaamista suunnittelevan Charlotten (India Ria Amarteifio) toisiin ajatuksiin.

Hovissa Charlotten ihonväri ei herätä ihastusta, mutta katsoja voi olla tyytyväinen, kun Bridgerton-universumi tarjoaa viimein jonkinlaisen selityksen ensimmäisen kauden poikkeukselliselle, ei-valkoihoiselle Englannin hoville. Charlotten valitseminen kuningattareksi on osa ”suurta kokeilua”, jossa nostetaan varakkaita mustia aatelisiksi. Näin ladyksi nousee myös Agatha Danbury (Arsema Thomas).

Häntä, kuten kuningatar Charlotteakin, seurataan myös sarjan toisella aikatasolla, Bridgertonin ”nykyajassa”. Siinä mielettömiin peruukkeihinsa sonnustautuva Charlotte (Golda Rosheuvel) yrittää naittaa jonkun lukuisista jälkeläisistään, jotta kruunulle saataisiin seuraaja. Lady Danburya näyttelee tietenkin Adjoa Andoh ja myös lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) on mukana.

Kaikkien nuorten hahmojen roolitus on tehty hykerryttävän hyvin: he näyttävät vanhemmilta versioiltaan ja myös ilmehtivät näiden tavoin. Vanhat hahmot puolestaan saavat syvyyttä, kun pääsemme näkemään, millaiset asiat ovat muovanneet heistä sellaisia kuin he ovat.

Arsema Thomas on nuori lady Danbury.

Sarja etenee myös Bridgertonin ”nykyajassa”, jossa tavataan jo keski-ikäiset lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell, vas.) ja lady Danbury (Adjoa Andoh).

Kuningattaren uskollista miespalvelijaa Brimsleya nuorena esittää Sam Clemmett.

Hugh Sachs on vanha Brimsley, ja Golda Rosheuvel kuningatar Charlotte.

Oikea, historiallinen Yrjö III, joka hallitsi Englantia 1760–1820, on tunnettu paitsi Farmer Georgena myös hulluna kuninkaana. Tämän Rhimes, joka ensimmäisen jakson alussa korostaa Bridgertonin kuningattaren tarinan olevan ”fiktiota, jota fakta inspiroi”, on ottanut fiktioonsa mukaan.

Kuten äsken mainittu hahmojen syveneminen, ei myöskään synkkyys toden totta ole kuulunut Bridgerton-maailmaan, mutta kuninkaan etenevän mielisairauden kautta tätäkin puolta tuodaan sarjaan mukaan varsin onnistuneesti.

Jos olet pitänyt Bridgertonin kahdesta ensimmäisestä kaudesta, pidät varmasti tästäkin. Etenkin, jos kuulut niihin, jotka kaipasivat toiselle kaudelle enemmän seksiä. Sitä on nyt jälleen tarjolla – ja onpa mukaan tuotu myös Bridgertonin ensimmäinen samaa sukupuolta olevan parin kuuma romanssi.

Yrjöä (Corey Mylchreest) kiinnostaa enemmän tähtitiede kuin kuninkuus. Tähän on myös traaginen syy.

Bridgerton: Kuningatar Charlotte, Netflix. (K13)