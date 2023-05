Metalliyhtye Lord of the Lost edustaa Euroviisuissa Saksaa. Yhtyeen taustalta paljastuu useita Suomi-kytköksiä. Viimeisin on, kun yhtye äänitti Käärijän Cha cha cha -kappaleesta oman versionsa.

Lord of the Lostin viimeinen levy Blood & Glitter levytettiin Suomessa. Laulaja Chris Harms keskellä.

Liverpool

Blood & Glitter on laulu yhtenäisyydestä ja vapaudesta, jota kaikilla maailman ihmisillä ei valitettavasti ole. Olemme kaikki silti samaa verta, kuvailee laulaja Chris Harms Lord of the Lost -yhtyeen viisulaulun merkitystä. Saksalaisyhtye välittää jokseenkin surullisen, mutta kauniin viestinsä Euroviisuissa tyylillä.

Metalliyhtyeen jäsenet on nähty veren­punaisissa, kultaisilla yksityis­kohdilla koristelluissa esiintymisasuissa. Rock- ja glamourhenkeä huokuvat asut nähdään heidän yllään tiettävästi myös lauantai-iltana.

Lauantain finaalia varten yhtye ei ole tehnyt suuria muutoksia esitykseensä muuten kuin tekemällä siitä tulisemman.

”Tulta on luvassa paljon. Tulta on lisätty jokaisella, viimeisellä harjoituskerralla”, yhtyeen jäsenet kuvailevat. Viisihenkisen yhtyeen jäseniä ovat Harmsin lisäksi Pi Stoffers, Niklas Kahl, Gared Dirge ja Class Grenayde.

Saksaa tänä vuonna Euroviisuissa edustava Lord of the Lost -yhtye valittiin viisu­edustajaksi maaliskuussa Kölnissä. Yhtye voitti kaupungissa käydyn Unser Lied für Liverpool -kilpailun roimalla äänisaaliilla.

Kilpailussa pisteitä antoi myös kansainvälinen tuomaristo. Suomea edustavassa tuomaristossa oli mukana muun muassa Blind Channelin Joel Hokka.

Saksa on voittanut viisut kahdesti: vuonna 1956 ja 2010. Lord of the Lostin sijoitus on tällä hetkellä vedon­lyönti­sivustolla 15, joten voittoa ei pokata myöskään tänä vuonna Saksalle. Laulukilpailulla ja Saksalla on pitkä yhteinen historia, sillä Saksa on osallistunut Euroviisuihin useammin kuin mikään toinen maa.

Myös Lord of the Lost -yhtyeellä on pitkä historia takanaan. Yhtye perustettiin alun perin vuonna 2007, ja sillä on yhteensä kahdeksan studioalbumia.

Viimeisin heidän albuminsa Blood & Glitter levytettiinkin Suomessa. Yhtyeen taustatiimistä löytyy nimittäin suomalainen muusikko-tuottaja Jaani Peuhu.

Yhtyeen jäsenet kertovat vierailleensa lukuisia kertoja Suomessa. Heillä on myös monta muuta Suomi-kytköstä, kuten yhteistyö esimerkiksi metalliyhtye Turmion Kätilöiden kanssa.

Osa ilmi tulleista seikoista on yllättäviä. Laulaja Harms kertoo muun muassa, että hän on antanut pojalleen suomalaisen nimen, Mika. Pojan nimi komeilee Harmsin rannetatuoinnissa.

Idean nimestä hän sai formulatähti Mika Häkkisestä katsottuaan isänsä kanssa Formula ykkösiä.

Lord of the Lostin jäsenet kertovat tavanneensa Käärijän vain muutaman kerran, mutta kuvailevat Suomen viisuehdokasta aidoksi.

Metalliyhtyeen jäsenet kertovat tykkäävänsä myös Suomen viisuedustajasta eli Käärijästä. Niinkin paljon, että yhtye julkaisi oman versionsa Cha cha chasta. Metalliyhtyeen versio on saanut suurta suitsutusta sosiaalisessa mediassa.

Versio oli suomenkielinen. Harms kertoo, että hänellä oli alkuun hankaluuksia suomen kielellä laulamisen kanssa.

”Vei minulta noin 75–100 ottoa, että sain saman lauseen äänitettyä. Tein uudelleen ja uudelleen, että olin tyytyväinen.”

”Hän on yksi sellaisista ihmisistä, jonka kanssa on tuntenut heti yhteyden. Kemia oli siellä.”

He eivät ole vielä päässeet Käärijän saunarekkaan, jäsenet harmittelevat. Yhtye aikoo suunnatta Liverpoolin satama-alueella sijaitsevaan rekkaan lähipäivinä, mikäli aikaa vain riittää.

”En halua lähteä täältä ennen kuin olemme käyneet hänen saunarekassaan”, toteaa basisti Class Grenayde.