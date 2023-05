Yhdysvaltalaisten televisio- ja elokuvakäsikirjoittajien lakko on kestänyt jo viikon.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight -sarja perustuu George R.R. Martinin Westeros-maailmaan sijoittuviin pienoisromaaneihin.

Tulevan Game of Thrones -maailmaan sijoittuvan fantasiasarjan A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight kirjoitusprosessi on pysäytetty Hollywoodin käsikirjoittajien lakon vuoksi. Asiasta kertoivat maanantai-iltana Reuters ja monet yhdysvaltalaiset viihdemediat.

Kirjailija George R.R. Martin, jonka teoksiin Game of Thrones -sarja ja sen spinoffit pohjautuvat, kertoi jo sunnuntaina blogissaan, että The Hedge Knightin käsikirjoittajatiimi on lopettanut kirjoitustyön lakon ajaksi. Martin tukee lakkoa: hän käsitteli aihetta myös maanantaisessa blogipostauksessaan, jossa muisteli omaa työtään 1980-luvulla The Twilight Zone -sarjan kirjoitustiimiläisenä.

Tuhannet yhdysvaltalaiset televisio- ja elokuvakäsikirjoittajat aloittivat lakon viikko sitten, tiistaina 2. toukokuuta, kun neuvottelut käsikirjoittajien ammattiyhdistys Writers Guild of American (WGA) sekä studioiden ja viihdeyhtiöiden välillä eivät johtaneet sopimukseen.

Lakolla käsikirjoittajat vaativat korkeampaa palkkaa, vakaita työsuhteita ja suurempaa osuutta suoratoistopalvelujen voitoista. Lisäksi WGA haluaa käsitellä tekoälyn tulevaa vaikutusta kirjoittamiseen. WGA haluaa varmistaa, etteivät studiot luo tekoälyn avulla uusia käsikirjoituksia kirjoittajien aiempien töiden pohjalta.

Lakko on jo vaikuttanut monien amerikkalaisten sarjojen ja elokuvien tuotantoon. Esimerkiksi Netflix-hitti Stranger Thingsin viidennen ja viimeisen tuotantokauden teko keskeytyi, samoin kuin Marvelin uuden Blade-elokuvan, jonka kuvausten oli määrä alkaa pian.

Sen sijaan esimerkiksi ensimmäisen Game of Thrones -spinoffin House Of The Dragonin toisen kauden tuotantoa on jatkettu sillä perusteella, että sen kaikkien jaksojen käsikirjoitukset olivat jo valmiit ennen lakon alkua.

Tuleva The Hedge Knight -sarja pohjautuu George R.R. Martinin A Knight of the Seven Kingdoms -pienoisromaaneihin, joiden tapahtuma-aika on sata vuotta ennen Tulen ja jään laulu -kirjoja eli Game of Thronesin pohjateoksia.

HBO ei ole paljastanut The Hedge Knight -sarjan suunniteltua julkaisuaikaa, mutta siitä on kaavailtu HBO Maxin ja Discovery+:n seuraajan, lähiaikoina julkaistavan Max-suoratoistopalvelun yhtä lippulaivasarjaa.