Juha Metson kuva Suomen tunnetuimmasta luontokuvaajasta Hannu Hautalasta. Hautalan kasvoille on heijastettu yksi hänen monista luontokuvistaan.

”Minä olen omat jälkeni tähän maailmaan jättänyt. En minä enää niitä pysty jättämään. Kyllä nyt täytyy nautiskella tästä niin kauan kuin pystyy.”

Näin sanoi luontokuvaaja Hannu Hautala (s. 1941) kolme vuotta sitten Helsingin Sanomissa julkaistussa laajassa henkilöjutussa. Elämän mittaisen työn lintujen havainnoijana ja valokuvaajana tehnyt Hautala on Suomen kansainvälisesti tunnetuin luontokuvaaja, joka on ottanut uransa aikana 1,5 miljoonaa luontokuvaa.

Nyt pienen pieni osa niistä – Hautalan jättämistä jäljistä maailmaan – on nähtävillä Sanomatalossa Helsingissä.

Viime viikolla avautunut näyttely Legendan perintö on Hautalan ja valokuvaaja Juha Metson (s.1965) yhteisnäyttely. Esillä on paitsi Hautalan töitä myös Juha Metson Hautalasta ottamia kuvia.

Juha Metson ottamissa kuvissa Hannu Hautamäen ihoon on heijastettu kuvia hänen omista luontokuvistaan, joita hän on uransa aikana ottanut.

Toinen puoli näyttelystä esittelee kymmenen teoksen verran Hautamäen lintukuvia vuosien varrelta. Toinen puoli, niin ikään kymmenen kuvaa, täyttyy Metson kuvista. Niissä Hautamäen paljaan ihon päälle, kasvoihin ja vartaloon, on heijastettu kuvia hänen omista teoksistaan. Maagisen tunnelman omaavissa kuvissa Hautamäki näyttää ikään kuin sulautuvan eri lintuihin tai niiden varjokuviin.

Nuo kuvat on aiemmin julkaistu Helsingin Sanomissa.

Kotkalainen Juha Metso on menestynyt sekä sanomalehti- että taidevalokuvaajana, mutta hänenkin taustansa on luontokuvissa. Metso on kertonut uransa alkusysäyksen olleen luonto- ja lintukuvien kuvaaminen.

Sanomatalossa esillä olevassa yhteisnäyttelyssä on sekä Juha Metson kuvia (kuvassa) sekä Hannu Hautalan kuvia.

Pro Finlandia -palkinnolla vuonna 2014 palkittu Hautala tuli tunnetuksi vuonna 1973, kun hän voitti Vuoden lehtikuva -kilpailun kuvalla parittelevista kotkista. Se oli tiettävästi ensimmäinen kerta maailmassa, kun kotkien parittelusta saatiin kuva. Sitä kuvaa Sanomatalon näyttelystä ei kuitenkaan löydy, sen sijaan toinen vanha mustavalkoinen kotkakuva on nähtävillä.

Näyttelyn vanhin kuva on kuvattu 1960-luvun alussa ja uusin 2010-luvulla, jolloin Hautala vielä kuvasi aktiivisesti.

Hannu Hautalan kotkakuva uran alkuvaiheilta.

Hannu Hautala on tehnyt uransa aikana yli 60 kirjaa. Käänteentekevinä pidetään muun muassa kirjoja Kololinnut ja muut pökkelöpesijät (1977) ja Kuukkelin maa (1984).

Pohjoisen talvista luontoa kuvaava Kuukkelin maa on kuvattu Kuusamossa, jonne Hautala muutti vaimonsa Irman kanssa vuonna 1979. Kirja oli myyntimenestys Suomessa ja maailmalla, ja sen maineen ja taloudellisen aseman myötä Hautala saattoi keskittyä täysin uusiin kuvausprojekteihin.

Hautalan tuotannossa keskeisenä ovat olleet taigametsän eläimistö, erityisesti linnut, sekä myös maisemat.

Hautala on luovuttanut kaikki valokuvansa Hannu Hautala -säätiölle, joka vastaa Kuusamossa Hannu Hautalan nimeä kantavan luontokuvakeskuksen toiminnasta.

Legendan perintö, Sanomatalon Mediatorilla 4.5.–9.6.