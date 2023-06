Jan Olof Mallanderilta on esillä vaikuttava, pienistä ympyröistä koostuva Wang-hiilipiirustus (1981, hiili, pahvi, kapalevy). Se on nimetty buddhalaisen rituaalin mukaan, ja tekoprosessi on ollut varmaankin omanlaisensa meditaatio.– Wang-teoksesta on yksi versio (1980) Tukholman Moderna museetin kokoelmissa.