Nuoret 2023 -näyttely on kuin hyvät bileet – muutenkin kuin Sanna Marin -veistoksen osalta

Perinteikäs nuorten taiteilijoiden näyttely kuljettaa katsojansa Ahvenanmaan kallioilta Uranuksen rannoille.

Dora Dalila Cheffi: Tunisian Dance Tutorial with Mamou, 2022, video.

Nykytaide

Nuoret 2023 28.5. saakka Taidehallissa (Nervanderinkatu 3). Ti, to, pe klo 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.

Juhlat alkavat jo portaissa. Dora Dalila Cheffin Tunisian Dance Tutorial with Mamou -videoteoksessa (2022) showmies Mamou opettaa tunisialaisia tanssiliikkeitä kuin Åke Blomqvist konsanaan. Mamou kertoo liikkeiden olevan hyödyllisiä häissä ja muissa tilanteissa, missä ja milloin vain. Vieressäni teosta katsova varttuneempi näyttelykävijä alkaa jo tanssia mukana, minä maltan mieleni.

Taidehallin Nuoret 2023 -näyttelyn tanssimisen ja juhlimisen teema ylitti uutiskynnyksen, kun Sanna Marin julkaisi Instagramissa selfien Maisa Majakan Marinia kuvaavan Etkot-teoksen (2023) kanssa. Olisi kuitenkin sääli, mikäli huomio typistyisi vain yhteen veistokseen, sillä Majakan teoskokonaisuus – sekä toki koko näyttely – on paljon enemmän.

Nuoret 2023 Helsingin Taidehallissa. Etualalla Maisa Majakan teoksia.

Majakan kädenjälki on tunnistettava: keraamisten veistosten hahmot ovat suloisia ja yksityiskohdat rikkaita. Samalla hän tarkastelee naisten juhlimista ja päihteidenkäyttöä moniulotteisesti.

Keraamisista laatoista koostuva Kapakkatriptyykki (2023) vilisee naisia yöelämässä. Tunnistan hahmojen joukosta Absolutely Fabulous -tv-sarjan Patsyn ja Edinan sekä kotimaiset Kumman kaa -sankarit, Annen ja Ellun. Nämä hillittömyydessään hulvattomat hahmot – alkoholiin menevät, sekoilevat naiset – ovat herättäneet pahennusta mutta myös venyttäneet naiskuvaa skumppapullo tai viinipönikkä kerrallaan. Saman tekee Majakka näyttämällä nousuhumalan ylitsepursuavan ilon, ystävyyden ja vapautuneisuuden kuitenkaan häivyttämättä alkoholinkäyttöön liittyviä synkempiä sävyjä.

Juhlan tuntua on myös Iida Piin kookkaassa, muun muassa juhlapuseroista ja metalliputkista koostuvassa Merkkipäivänäsi-veistoksessa (2023). Kukkakimppu on paisunut mittasuhteiltaan monumentaaliseksi.

Anna-Karoliina Vainion ryijy ja Iida Piin veistos Taidehallin kuvanveistosalissa.

Riemukkaimpien hetkien sijaan se muistuttaa minua pikemminkin niistä kukista, jotka viedään velvollisuudesta, ja jotka sitten kuivahtavat ja kuolevat maljakkoon – tai pöydällä päivästä toiseen törröttävistä tekokukista, joiden pinnalle pöly vähitellen laskeutuu ja pinttyy.

Piin teoksella on Taidehallissa hienosti tilaa ympärillään. Väljän ripustuksen mahdollistaa osaltaan se, että Nuoret 2023 -näyttely levittäytyy ensi kertaa myös seitsemään muuhun tilaan Helsingissä. Yksi näistä on Valokuvagalleria Hippolyte, jossa nähdään muun muassa Timo Anderssonin maalauksia ja Iisa Lepistön veistoksia.

” Nuoret 2023 -näyttely levittäytyy ensi kertaa myös seitsemään muuhun tilaan Helsingissä.

Nuoret 2023 -näyttelyn teokset on valinnut kuvataiteilija Emma Ainalan johtama jury. Vaikka kyseessä on alle 35-vuotiaiden taiteilijoiden näyttely, moni heistä on jo urallaan etabloitunut. Taidehallissa esillä oleva kokonaisuus onkin kiinnostava, hallittu sekä pääosin todella korkeatasoinen.

Välineet ja materiaalit vaihtelevat keramiikasta ja tekstiileistä valokuvaan, performanssiin ja tilallisiin installaatioihin. Lahjakkaita maalareita näyttelyssä edustavat Hanna Hyy ja Kerttu Saali, joista jälkimmäisen teoksia voi nähdä paraikaa myös Galerie Forsblomin yksityisnäyttelyssä.

Videoteoksia on – erillisiä videoteosiltoja lukuun ottamatta – maltillisesti. Yksi niistä on Nayab Ikramin teos Perhe (2022), jossa hän käsittelee omaa identiteettiään, ahvenanmaalaisuuden ja pakistanilaisuuden välissä olemista.

Identiteetti on teema, joka usein korostuu nuorten näyttelyissä. Taidehallin teoksissa sen tarkastelu tapahtuu sisäänpäin kääntymisen sijaan yhteyden etsimisen sekä läheisten ihmissuhteiden kautta peilaamalla.

Nayab Ikram: Perhe (2022). Kuva videoteoksesta.

Ikramin videoperformanssissa esiintyy taiteilijan lisäksi hänen äitinsä, isänsä ja siskonsa. Ahvenanmaan saaristomaisemassa kalliot ovat sileitä, auringonvalo kultaa ja aallot rauhallisia, kun äiti avaa Ikramin hiukset letiltä, pesee ja kampaa ne hitaasti, hellästi. Hiustenpesu näyttäytyy erityisenä hoivalle ja perheyhteydelle omistettuna rituaalina.

Haliz Yosef etsii teoksessa Walking on eggshells, with you (2023) yhteyttä omaan äitiinsä värähtelevän äänen avulla. Erikokoiset ruukut lepäävät hiekalla, ja niiden ikään kuin särkyneet, vääntyneet muodot ja lasitteiden herkät sävyt ovat oudon koskettavat. Hiekan seasta erottuu kimaltavia hiukkasia ja kuvioita. Rapisevat, vihlovat, kuulaat, suhisevat ja huhuilevat äänet soivat saviruukuissa poikkeuksellisen kauniisti, tavoittavat katsojan kehon ja soivat siinäkin.

Samassa tilassa seinälle levittäytyy Man Yaun veistosinstallaatio Rosie Wallpaper 01 (2022). Silkkinauharuudukosta, teräksestä, tiffany-lasista, valetusta alumiinista ja posliinista koostuva teos yhdistelee elegantilla tavalla eri materiaaleja. Yhtä taidokkaasti se sekä leikittelee aasialaisella estetiikalla että kritisoi sen jäljittelyä, eksotisointia ja yksinkertaistamista.

Oskari Ruuskan Beach on Uranus -installaatio (2023) on sekä tilallinen että tilan toiseksi muuttava kokemus. Ilmaan tuprahteleva höyry, appelsiinit ja oranssi valo luovat illuusion lämmöstä sekä tekevät teoksesta eri aisteja kutkuttavan.

Installaatio on sekä temaattisesti että toteutukseltaan jatkoa Ruuskan Cruising-teokselle (2021), joka viittasi julkisiin saunoihin ja muihin tiloihin, joissa miehet etsivät seksiä. Beach on Uranus kuljettaa mukanaan kuvitteelliselle Uranuksen rannalle ja halun äärelle. Höyryisestä tunnelmasta huolimatta halu näyttäytyy niin ikään yhteyden etsimisenä, tarpeena tulla kosketetuksi ja kohdatuksi.

Oskari Ruuska: Beach on Uranus, 2023.