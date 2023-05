Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä syksyllä 2024 nähtävän esityksen ohjaa Anne Rautiainen.

Kirjailija Satu Rämön menestysdekkari Hildurista (WSOY) tehdään näytelmä Turun kaupunginteatteriin. Kantaesityksen ensi-ilta on syksyllä 2024.

Kaupunginteatterin päänäyttämöllä nähtävän esityksen ohjaa Anne Rautiainen ja näytelmäsovituksesta vastaa Satu Rasila. Esityksen lavastaa islantilainen Börkur Jónsson.

Islantiin sijoittuva dekkarikirjasarja on ollut kansainvälinen menestys. Sen käännösoikeudet on myyty useisiin maihin, muun muassa Saksaan, Hollantiin, Tanskaan, Ruotsiin, Norjaan ja Latviaan.

Romaanista on suunnitteilla myös tv-sarja. Oikeudet ostanut Take Two Studios suunnittelee toteuttavansa tv-sarjan kuvaukset kirjan tapahtumapaikoilla Islannissa ja yhteistyössä islantilaisen tuotantoyhtiön kanssa.

Hildurin tarinan keskushenkilö on islantilainen rikospoliisi Hildur Rúnarsdottir, jonka taustalla kummittelee trauma kadonneista kaksoissisarista ja onnettomuudessa kuolleista vanhemmista. Hän saa työparikseen suomalaisen poliisiopiskelija Jakob Johanssonin ja pian kaksikko joutuu keskelle murhien sarjaa.