Hallitusneuvottelujen alkuvaiheessa joku veisteli somessa, että Pillupäiväkirjojen takia oikeistohallitus jää syntymättä. Eikä se ollut pelkkä vitsi.

Joten kerrataanpa. Pillupäiväkirjat on neljän lyhytelokuvan kokonaisuus, jossa nuoret naiset puhuvat seksuaalisuudestaan ja totta tosiaan myös sukupuolielimestään. Se julkaistiin Yle Areenassa 2019. Aino Sunin ohjaaman nuortensarjan kokonaiskesto on puolisen tuntia.

Ensin oli vain yksi lyhytelokuva, joka valikoitui Ylen, Suomen elokuvasäätiön ja Avekin Short Form -projektissa. Ylen Emma Taulo tilasi sille kolme jatko-osaa, ja kokonaisuus sai nimen tuotantoyhtiössä.

”Seison kaikkien tilausteni takana, mutta nimet on sitten toinen keskustelunaihe”, Emma Taulo toteaa tyynesti. Pillupäiväkirjoja on katsottu Areenassa viime viikkoina – no, paljon.

Taulo ei ota kantaa hallitusneuvotteluihin eikä muutenkaan kommentoi aihetta mutta haluaa muistuttaa, että hän on tilannut Ylelle myös sarjan nimeltään Pilluralli, jossa pääosassa ovat nuoret autoilevat miehet kuten nimestäkin voi arvata.

”Siitä en ole saanut yhtään palautetta.”

”Rankat aiheet kiinnostavat, ja tabu-aiheita on tärkeää käsitellä. Kaikkea ei tarvitse hyväksyä, mutta tilaamieni sarjojen tavoitteena on ymmärryksen lisääminen”, Emma Taulo sanoo.

Emma Taulo on juuri aloittanut Ylellä uudessa tehtävässä asiaohjelmien tilaajana, ja hänen kädenjälkensä tulee näkymään entistä vahvemmin Ylen tarjonnassa. Taulon tontille kuuluvat muun muassa historialliset sisällöt.

”Aion jatkaa realityjen ja dokumenttien tilaamista ja sen lisäksi etsiä uusia tapoja tehdä historiaohjelmia. Historian ei tarvitse olla pelkkää poliittista historiaa vaan toivon, että mennään rohkeasti kohti tarinoita, joita ei ole vielä kuultu”, Taulo kuvailee tavoitteitaan. Samalla hän muistuttaa, että nuoremmille sukupolville historia voi yltää 1990-luvulle tai sen jälkeenkin.

Taulo päätyi Ylelle töihin murroskohdassa, joka alkoi vasta hahmottua. Tv:n katselu alkoi siirtyä yhä enemmän suoratoistojen puolelle ja Ylellä Areenaan. Yle hamusi sinne nuorta yleisöä, ja Taulo nimitettiin nuorten dokumenttisarjojen tuottajaksi 2018.

Taulo oli jo karaistunut kohussa. Hän oli vuonna 2012 käsikirjoittamassa Ylelle Suomen marsalkka -elokuvaa ja siihen liittyvää realityä Operaatio Mannerheim. Tarkoitus oli nivoa Mannerheimin elämänvaiheita kenialaiseen kerrontakulttuuriin, mutta vastaanotto oli kauniisti sanottuna ristiriitainen.

Ylelle kaivattiin lisää seurantadokumentteja, dokurealityjä tai miten niitä halutaankaan kutsua. Etsittiin omaa, julkiselle palvelulle sopivaa otetta, ja vähitellen se näyttää löytyneen. Tuorein esimerkki onnistumisesta on kevään hitti Kirjolla.

Emma Taulo on löytänyt Ylen dokumenttituotantoon oman, julkiselle palvelulle sopivan otteen. Tuorein esimerkki onnistumisesta on kevään hittisarja Kirjolla.

Nuorten dokumenttisarjojen tuottajana Taulon tehtäväksi tuli uuden sukupolven tekijöiden etsiminen, ja hän löysi muun muassa Sami Kieksin, jonka ensimmäinen Logged in -sarja voitti kaksi Venlaa ja josta Kieksi sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon. Kieksi ohjasi sittemmin myös muun muassa juuri Pillurallin.

”Nuoret eivät ole yhdenlaisia, vaan on erilaisia nuorten yleisöjä”, Taulo sanoo yli 20 sarjan kokemuksella.

Moninaisuudella Taulo perustelee myös tilaamaansa sarjaa Suomineidot, joka herätti viime vuonna kiivasta keskustelua Ylen tehtävistä. Sen päähenkilöinä on kolme kansallismielistä naista.

Kovasta kritiikistä huolimatta Taulo seisoo sen takana.

”Rankat aiheet kiinnostavat, ja tabu-aiheita on tärkeää käsitellä. Kaikkea ei tarvitse hyväksyä, mutta tilaamieni sarjojen tavoitteena on ymmärryksen lisääminen”, hän sanoo.

”Mielenterveysongelmatkin ovat nykyään iso kysymys, ja niitä pitää sisällöissä myös käsitellä. Ylellä on vastuu sarjojen kohteiden jaksamisesta, ja heille tarjotaan siihen tukea.”

Taulolla on kokemusta kohuista, mutta silti hän uskaltautui heittäytymään päähenkilöksi myös omana itsenään.

Taulo oli päätynyt elämässään käännekohtaan. Tuli ero, ikää oli jo 35, ja hän halusi lapsen. Hän aloitti hedelmöityshoidot yksin.

Taulo kirjoitti päiväkirjaa ja harkitsi kirjan tekemistä, sillä hän huomasi pian, ettei suomeksi löytynyt kirjallisuutta yksinhuoltajuudesta, tai jos löytyi, aihe oli ladattu negatiivisilla mielikuvilla.

Kun Taulo lopulta monen yrityksen jälkeen tuli raskaaksi, hän aloitti podcastin, joka sai nimekseen Yksin tehty lapsi. Siinä vaiheessa hän uskalsi jo luottaa siihen, että kaikki menee hyvin.

Taulo myöntää, että sarjan tekeminen pelotti aluksi, mutta palaute on ollut pelkästään positiivista.

Taulon omakohtaisen Yksin tehty lapsi -podcastin kolmas tuotantokausi julkaistiin juuri Yle Areenassa. Taulo on julkaissut aiheesta myös kirjan.

Podcastin kolmas kausi on juuri julkaistu Areenassa, ja se on saanut rinnalleen samannimisen kirjan (Kosmos). Podcast valikoitui välineeksi luontevasti ja jo senkin takia, että aihe ei ole ollenkaan visuaalinen.

Vaikka podcast on henkilökohtainen ja intiimi, Taulo korostaa, että taustalla on laajempi kehys.

”Perheellistyminen on muutostilassa, ja yksinhuoltajaperheiden määrä kasvaa. Miten se muuttaa yhteiskuntaa?” Taulo pohtii sekä sarjassa että kirjassa.

”Nyt on kasvamassa ensimmäinen lahjasolulasten sukupolvi, joka saa tietää taustastaan.”

Sarjan ensimmäinen kausi tuli ulos samoihin aikoihin, kun Taulon lapsi syntyi. Nyt lapsi on puolitoistavuotias, ja itsellisen vanhemmuuden matka on vasta aluillaan.