Torstain semifinaalissa ei ole mukana yhtään ennakkosuosikkia, mikä voi tarjota mahdollisuuden yllätyksiin.

Euroviisuissa on torstaina seuraava pääpäivä, kun kilpailussa käydään toinen semifinaali.

Suomalaisilla torstai todennäköisesti näyttäytyy välipäivänä, koska Suomen euroviisuedustaja Käärijä on jo selvittänyt tiensä finaaliin. Suomalaiset eivät voi myöskään äänestää torstain semifinaalissa. Torstain semifinaalissa ratkotaan silti se, ketkä tulevat muun muassa Käärijän seuraksi lauantaina järjestettävään finaaliin.

Torstain semifinaalin päätteeksi on luvassa myös suomalaisia kiinnostava jännitysnäytelmä. Kun kaikki semifinalistit ovat selvillä, arvotaan torstain semifinalisteille se, esiintyvätkö he lauantain finaalissa ensimmäisellä vai toisella puoliskolla. Sen jälkeen viisujärjestäjät päättävät arvontojen perusteella kullekin maalle esiintymispaikan.

Suomelle arvottiin tiistaina paikka ensimmäisellä puoliskolla, jota euroviisufanit ja -asiantuntijat ovat perinteisesti pitäneet vaikeampana paikkana menestymisen kannalta. Aivan ensimmäisinä esiintyvät artistit ovat harvoin menestyneet Euroviisuissa.

Euroviisujen semifinaalia voi katsoa suorana televisiosta TV1:stä tai Yle Areenasta. HS seuraa tapahtumia koko illan ajan tiiviisti Viisuraportissa, uutisoi mahdollisista käänteistä kilpailun aikana ja kommentoi Suomen kohtaloa esiintymispaikkojen päättämisen jälkeen.

Tässä kaikki oleellinen tieto illan semifinaalista:

Mitä maita kannattaa seurata?

Jostain syystä tämän vuoden Euroviisuissa esiintyjät ovat jakautuneet semifinaaleihin todella epätasaisesti. Tiistain semifinaali oli kovatasoinen, ja finaalin ulkopuolelle jäi maita, jotka olisivat heikompitasoisesta semifinaalista päässeet helposti jatkoon.

Torstain semifinaalissa ei sen sijaan ole mukana oikeastaan yhtään suurta ennakkosuosikkia, joten finaaliin voi päästä mukaan myös yllättäviä esiintyjiä. Yhteensä torstain semifinaaliin osallistuu 16 maata. Finaaliin pääsee heistä kymmenen.

Muutamia kiinnostavia maita on mukana silti.

Itävaltaa edustava Teya & Salena -duo tarjoaa illan menevimmän popkappaleen, nimeltään Who The Hell Is Edgar. Kappaleen nimi on viittaus yhdysvaltalaisrunoilija Edgar Allan Poehen ja ajatukseen siitä, että Poe haamukirjoittaa kappaleen sanat haudan takaa. Voi kuulostaa tyhmältä, mutta kappaleella on myös tärkeä sanoma: kritisoida laulunkirjoittajien huonoa asemaa musiikkibisneksessä. Kappale on viihdyttävä ja voi pärjätä hyvin finaalissakin.

Sloveniaa edustavalta pop rock -yhtyeeltä Joker Outilta löytyy merkittävä Suomi-yhteys. Bändin solistista Bojan Cvjetićanista on tullut Käärijän hyvä ystävä, ja kaksikko on julkaissut sosiaalisessa mediassa useita yhteisvideoita. Kliseisesti nimetty Carpe Diem on varsin klassinen indie rock -kappale, joka todennäköisesti vie Slovenian finaaliin.

Australian Voyager-bändin pitäisi olla varma jatkoon pääsijä torstain semifinaalista kappaleellaan Promise.

Australia on mukana Euroviisuissa myös tänä vuonna. Vuodesta 2015 lähtien kisoihin osallistunut, oman mantereensa muodostava kaukainen valtio on parhaimmillaan sijoittunut Euroviisuissa toiseksi. Tänäkään vuonna voittoa tuskin tulee, mutta Voyager-bändin pitäisi olla varma jatkoon pääsijä torstain semifinaalista kappaleellaan Promise. Biisi on euroviisumittareilla raskaampaa rockia, vaikka jääkin vielä jälkeen finaalissa esiintyvän Saksan Lord of the Lost -yhtyeestä.

Puolan euroviisuedustajan valitsemisesta ehti nousta maassa jo kova kohu. Karsinnat voitti Blanka, joka on tunnettu laulu-uraansa paremmin mallina. Instagramissa Blankalla on 164 000 seuraajaa, enemmän kuin esimerkiksi Käärijällä. Puolalainen yleisö ei olisi kuitenkaan halunnut Blankaa euroviisuihin, vaan yleisöäänet karsinnassa voitti Jann.

Tuloksen jälkeen maassa syntyi suuri kohu siitä, että Puolan yleisradioyhtiö olisi peukaloinut tuloksia ja estänyt Jannin voiton. Kohu ei johtanut tuloksen muuttamiseen, ja nyt Blanka edustaa Puolaa Euroviisuissa Solo-kappaleella. Finaalipaikkakin on mahdollinen, vaikka puhdas laulusuoritus ei ole ollut Blankan vahvuus ja hänen englannin lausumisestaan on ehtinyt muodostua nettimeemi – jonka laulaja on tosin itse vaikuttanut ottavan hyvin vastaan.

Tanska ja Islanti ovat Pohjoismaiden edustajat toisessa semifinaalissa. Tanskan edustaja Reiley avaa torstain semifinaalin hyvin perinteisellä ja varsin unohdettavalla pop-kappaleella Breaking My Heart. Islantia edustaa puolestaan Diljá kappaleella Power. Sen kertosäkeessä on onnistunut power-sanaa toistava koukku, mutta Diljállekaan ei ole povattu menestystä semifinaalissa. Mahdollista on, että molemmat jäävät finaalin ulkopuolelle.

Kreikka lähetti tänä vuonna Euroviisuihin edustajakseen vasta 16-vuotiaan Victor Vernicosin. Kilpailussa on ylipäänsä tänä vuonna mukana hyvin vähän iäkkäitä artisteja – oikeastaan ainut poikkeus on Kroatian Let 3 -yhtye, jonka laulaja Zoran Prodanović on 58-vuotias. Nuorten artistien keskellä Kreikan Vernicos on silti nuorin. Kappale What They Say on varsin pliisu, ja voi olla, ettei sillä päästä finaaliin.

Mitä muuta torstain semifinaalissa nähdään?

Ukraina on vahvasti esillä myös torstain semifinaalin väliaikaohjelmanumerossa. Show’ssa esiintyvät vuonna 2014 Ukrainaa Euroviisuissa edustanut Marija Jaremtšuk, ukrainalainen räppäri Otoy ja viime vuonna Ukrainaa lasten Euroviisuissa edustanut Zlata Dzjunka.

Luvassa on lisäksi koreografi Jason Gilkisonin vastuulla ollut väliaikaohjelmanumero, jossa kuullaan sikermä kappaleita. Esityksen kerrotaan korostavan sitä, miten ”Euroviisut kuuluvat kaikille”.

Tässä torstain semifinaalin esiintymisjärjestys:

Miten Euroviisut jatkuvat torstain jälkeen?

Torstain semifinaalin tulokset ovat selvillä Suomen aikaan puolenyön aikoihin, minkä jälkeen alkaa esiintyjien finaalipaikkojen arpominen ja päättäminen. Torstain ja perjantain välisenä yönä saadaan siis tietää, millä paikalla Käärijä esiintyy lauantain finaalissa.

Perjantaina järjestetään ensimmäiset finaalin kenraaliharjoitukset, joita media pääsee seuraamaan. Silloin nähdään, miten Käärijän esitys sujuu parin päivän tauon jälkeen. Lauantain finaali alkaa kello 22.