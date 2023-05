Loreen Talhaoui voitti Euroviisut vuonna 2012. Aluksi hän kieltäytyi, kun hänelle ehdotettiin osallistumista tämän vuoden euroviisukarsintoihin Ruotsissa.

”Rakastan saunaa enemmän kuin Käärijä, okei?”

Haastatteluaika Ruotsin euroviisuedustajan Loreen Talhaouin kanssa on jo päättynyt, mutta hän haluaa lisätä vielä yhden asian.

Loreen-artistinimellä tunnettu laulaja on jo aiemmin kertonut, miten paljon pitää Suomea Euroviisuissa edustavasta Käärijästä, mutta sauna-asia on vielä lisättävä. Se on toki tarkoitettu vitsin kaltaiseksi tunnelman keventäjäksi, ei totiseksi vertailuksi.

”Uskon että pidän saunasta enemmän kuin hän”, Loreen sanoo ja hymyilee lempeästi.

Niin hän tekee koko haastattelun ajan. Lempeä hymy ja olemus, rauhallinen puhetapa sekä ylipäänsä intiimin tunnelman luominen ovat Loreenin ominaispiirteitä.

Loreenilla on edessään tiiviit mediapäivät, joihin kuuluu paljon haastattelujen antamista. Perjantaina hän alkaa harjoitella finaaliesitystään.

Tänä vuonna Loreen on saanut vastata todennäköisesti kyllästymiseen asti kysymyksiin Suomesta, vaikka hän ei sitä haastattelussa näytäkään.

Vedonlyöjät ovat jo pitkään uskoneet, että Euroviisujen finaali on Suomi–Ruotsi-maaottelu, ruotsiksi Finnkampen. Tuon sanan mainitseminen aiheuttaa kasvoille pienen silmien pyöräyttelyn, mutta sitten kasvoille muodostuu taas lempeä hymy, kun Loreen alkaa puhua kilpakumppanistaan.

”Emme tunne toisiamme erityisen hyvin, mutta pidän Käärijästä todella paljon. Hän on persoonana mahtava, kiltti ja kaunis ihminen. Näen sen hänen silmistään”, Loreen aloittaa.

”Pidän hänestä siis persoonana, mutta lisäksi pidän hänestä luojana. Rakastan hänen luovuttaan, hänen tapaansa olla lavalla. Kun katson häntä siellä, näen, että hän on aito. Siitä tulee kylmät väreet.”

Samat kylmät väreet Loreen mainitsee vielä uudestaan puhuessaan tiistain lehdistötilaisuudesta. Sekä Loreen että Käärijä esiintyivät tiistain semifinaalissa, ja molemmat etenivät odotetusti finaaliin. Sen jälkeen he muiden jatkoon menijöiden kanssa vastailivat muutamiin kansainvälisen lehdistön kysymyksiin. Käärijältä kysyttiin suomeksi lauletusta laulusta, ja se kiinnitti Loreenin huomion.

”Oli niin hienoa kuulla, kun Käärijä puhui suomen kielellä tehdyn kappaleen tärkeydestä. Siitä, miten Suomessa ei ole uskottu, että suomenkielinen kappale voi menestyä Euroviisuissa ja nyt hän haluaa todistaa ihmisten olevan väärässä.”

Toki Loreen on tullut tavoittelemaan voittoa Euroviisuissa. Viimeksi hän oli kilpailussa mukana vuonna 2012, ja silloin hän voitti kappaleella Euphoria, joka on yksi suurimmista moderneista viisuklassikoista. Euroviisuvoitto teki alun perin Ruotsin Idolsista ponnistaneesta laulajasta kansainvälisen poptähden.

Tämän vuoden Tattoo-kappaletta on myös kritisoitu tylsyydestä ja laskelmoivuudesta, mutta se on silti erittäin taidokkaasti tehty pop-biisi. Loreenin laulu kuulostaa upealta, ja myös esitys oli saatu semifinaaleihin näyttämään tyylikkäältä.

Suurin epäilys Loreenin kohdalla liittyi juuri siihen, miten hänen esitystään on saatu muutettua Euroviisuihin. Melodifestivalenissa Loreen sai esiintyä vielä kahden jättimäisen litteän laatan välissä. Nyt tilalle on tuotu pinta-alaltaan huomattavasti kapeammat mutta korkeammat laatat, jotka on helpompi liikutella.

Loreenin lavashow’ssa pääosassa ovat laulajan ohella laatat, joiden välissä kappale esitetään.

Nyt Loreen vakuuttaa, ettei hän ole pettynyt siihen, että esitystä jouduttiin muokkaamaan.

”Uskon siihen, että asiat tapahtuvat tietystä syystä. Näin oli tarkoitettu tapahtuvan”, hän aloittaa.

Sitten hän selittää, miten hänelle oli tärkeintä pitää esityksessään sama maailma kuin Melodifestivalenissa. Lavarakennelman koko ei ollut pääjuttu, hän sanoo.

”Ja tässä on myös hyviä asioita. Ruotsissa lava oli niin matala, että salin perällä olevat ihmiset joutuivat kurottelemaan päätään, koska eivät nähneet minua. Nyt he näkevät minut paremmin.”

Ehkä näin, mutta lopulta Euroviisuja ei ratkaise livekokemus vaan se, miltä show näyttää televisiossa. Eikä muokattua versiota voi siinäkään mielessä väittää huonoksi. Syytä tyytyväisyyteen siis on.

Loreenin mukaan ei ollut ollenkaan selvää, että hän haluaa lähteä tähän hullunmyllyyn jälleen mukaan. Ei, vaikka hän on viisuvoittonsa ohella kerran aiemminkin tavoitellut paikkaa Ruotsin edustajana.

Kun Loreenia aluksi pyydettiin osallistumaan Melodifestivaleniin, hän kieltäytyi.

”Minusta tuntui, ettei minulla ole mitään annettavaa. En tiedä mitä sanoa, miten osallistua kilpailuun.”

Sitten hän puhui läheisilleen, joiden mielipiteisiin luottaa. He vaikuttivat pettyneiltä, kun Loreen sanoi, ettei osallistu Melodifestivaleniin. Kun Loreen puolestaan pohti osallistumisen mahdollisuutta, samat ihmiset ilahtuivat. Se muutti laulajan mielen.

Päätöksen tekemisestä lähtien hän ei ole omien sanojensa mukaan tuntenut paineita, vaikka Loreenia on pidetty vahvana suosikkina viisuvoittajaksi jo ennen Melodifestivalen-kappaleen julkaisua.

”En tunne negatiivisia paineita, pelkästään positiivisia. Tämä on minulle tärkeä asia, ja siksi olen itse elänyt kuusi viime kuukautta todella kurinalaisesti. Olen nukkunut, syönyt ja tehnyt töitä. En mitään muuta. Minkäänlaista ahdistavaa painetta en ole tuntenut, vaan ennemminkin rakkautta. Kun ihmiset sanovat uskovansa, että minulla kaikki menee hyvin, se on tapa näyttää rakkautta. Olen kiitollinen siitä.”

Eikä Loreen kuulemma välitä edes siitä, mitä Ruotsin äärimmäisen innokas iltapäivälehdistö kirjoittelee hänestä. Kovaa kritiikkiäkin on tullut.

Paineista puhuttaessa Loreen intoutuu viemään keskustelun korkealentoiseksi, kuten käy pariinkin otteeseen kymmenen minuutin haastattelun aikana. Hän on huolissaan siitä, millaisia paineita ihmiset ylipäänsä elämässä tuntevat.

Siihen hän kuulemma haluaa tarjota apua Tattoo-kappaleellaan.