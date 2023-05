”Jazzin puolelta kiinnostavin nimi on Maja Mannila trioineen”, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Vantaa on ensi viikonloppuna elävän musiikin hotspot, enkä nyt puhu siitä, kun Vantaan suuri poika Käärijä käärii mainetta Euroviisuissa.

Puhun Myyr York Rhythm & Jazz Festivalista, joka järjestetään ensimmäistä kertaa.

Se pidetään perjantaina ja lauantaina kulttuuritalo Myyräncolon Skenesalissa.

Saksofonisti William Suvanne on Myyr York Rhtythm & Jazz Festivalin taiteellinen johtaja.

Myyrmäen aseman kupeessa sijaitsevassa entisessä elokuvateatterissa voi groovailla kuulla muun muassa Princen musiikin tahtiin. Sitä tulkitsee Heini Ikonen. Jazzin puolelta kiinnostavin nimi on nouseva laulaja, kosketinsoittaja ja säveltäjä Maja Mannila trioineen, joka edustaa parhaillaan Suomea nuorten nousevien kykyjen Nordic Jazz Comets -tapahtumassa Ruotsissa. Kokeneempaa kaartia edustaa Valtteri Laurell Pöyhösen, jonka uudelle, Nonet-ytyeen kanssa tehdylle levylle Tigers are Better Looking Helsingin Sanomien kriitikko Harri Uusitorppa antoi vastikään viisi tähteä. Myyrmäessä Pöyhönen esiintyy Dalindéo-yhtyeensä kanssa.

”Groovea, rytmimusiikkia ja jazzia”, luonnehtii festivaalin taiteellinen johtaja, saksofonisti William Suvanne.

Heini Ikonen tulkitsee Princen musiikkia perjantaina.

Vuonna 1979 syntynyt Suvanne on työskennellyt monipuolisesti jazzin, popin ja teatterimusiikin aloilla, muun muassa Pepe Willbergin yhtyeessä. Vakituisesti hän soittaa laulaja Aili Ikosen yhtyeessä.

Jazzfestivaalin taustavoimana on jazzklubi Lobby Myymäki, joka on toiminut samassa rakennuksessa jo puolitoista vuotta.

Se syntyi ikään kuin lennosta.

Maja Mannila esiintyy trioineen lauantaina.

Myyrmäessä asuva Suvanne etsi itselleen työhuonetta ja tapasi lounaalla tapahtumatuottaja Jane Mannisen. ”Heti kun olin istunut alas hän sanoi, että perustetaanko jazzklubi. Vastasin, että joo”, Suvanne kertoo.

Pian kaksikko oli jo katsomassa tilaa, joka sijaitsee vuonna 1975 valmistuneessa Myyrinpuhoksen liiketalossa. Taloa hallinnoi tätä nykyä kulttuuriosuuskunta ja siinä toimii toimii yli 80 kulttuurialan yrittäjää: muun muassa radioasemia, muusikoita ja tanssijoita.

Valtteri Laurell Pöyhösen (toinen oikealta) Dalindéo-yhtye esiintyy lauantaina.

Mukaan tuli visualisti Tipi Anttila ja tila remontoitiin lattiasta kattoon.

Intiimin, 60-paikkaisen klubin esikuvina ovat New Yorkin Smalls ja Village Vanguard ja sen musiikillinen linja on muodostunut Suvanteen mukaan ”itsekkäistä lähtökohdista”.

”Olen ollut kiertueella 15 vuotta, enkä ole nähnyt juuri kenenkään keikkoja. Klubille olen buukannut bändejä, joita olen itse halunnut nähdä”, Suvanne kertoo.

Lavalle ovat nousseet muun muassa Niko Ahvonen, Catharina Zühlke, Sami Saari & Jazzpojat, Aili Ikonen sekä Mikko Pettisen ja Antti Kleemolan luotsaama Funky Finns. Lisäksi klubilla on nähty muun muassa standupia, imrovisaatioteatteria ja dragshowta.

Miten vantaalaiset ovat ottaneet jazzin vastaan?

Ensimmäinen vuosi koronan jälkimainingeissa ilman kaupungin tukea ei Suvanteen mukaan ollut helppo. Tätä nykyä klubi saa jo rahoitusta sekä Vantaan kaupungilta että Musiikin edistämissäätiöltä.

Nyt myös yleisö tuntuu löytäneen Lobby Myyrmäen. Suvanne muistuttaa, että Helsingin keskustasta on vain reilun varttitunnin junamatka Myyrmäkeen.

Raha ei kuitenkaan ole Suvanteen mukaan se paras palkkio, vaan se, että pääsee itsekin osaksi kulttuurikokemuksista. ”Sillä elää pitkään”, hän sanoo.

Aviapolis Big Band ja Antti Koivula valtaavat lavan lauantaina.

