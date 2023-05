Näyttelijä Krista Kosonen on onnellinen. Se on haikea asia, sillä hän on juuri havahtunut siihen, että elämä on lyhyt.

Vuodet kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen ovat menneet vauhdilla. Paljon nopeammin kuin vuodet kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen välillä, hän sanoo.

Kosonen vastaa puheluun kotisohvaltaan Helsingistä vähän myöhässä, sillä vauva piti saada ensin nukahtamaan. Hän on juuri palannut Prahasta työmatkalta, jonka tarkoituksesta ei voi sen enempää kertoa, ja ehtii viettää Suomessa kaksi viikkoa ennen seuraava matkaansa.

Ajan kulun tiivistyminen ei sinänsä ole ihme. Kosonen on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana valtavasti töitä. Hän on näytellyt lukuisissa kotimaisissa teatteri-, elokuva- ja televisiotuotannoissa. Viime vuosien aikana ura on ulottunut myös ulkomaille.

Vuonna 2017 Kosonen esiintyi pienessä roolissa Dennis Villeneuven ohjaamassa Blade Runner 2049 -elokuvassa Hollywood-tähtien rinnalla. Sen jälkeen hänet on nähty suuressa roolissa esimerkiksi HBO:n norjalaisessa menestyssarjassa Beforeigners.

Nyt Kosonen näyttelee ruotsalaistutkijaa Viaplayn uudessa kansainvälisessä sarjassa Pedot (The Swarm). Loppuvuodesta ilmestyy myös Viaplayn ruotsalaistuotanto Ronja Ryövärintytär. Siinä Kosonen näyttelee ainoana suomalaisena. Hänen roolinsa on keskeinen, Ronjan äiti ja Matiaksenlinnan matriarkka Loviisa. Sarjan on käsikirjoittanut Hans Rosenfeldt, jonka aikaisempiin töihin lukeutuvat esimerkiksi Wallander- ja Silta-sarjat.

” Moni asia on tullut sillä tavalla, että on ajatellut, että tämä nyt ei ainakaan ole mahdollista.

Kosonen sanoo, ettei uransa alussa ajatellut päätyvänsä näyttelemään kansainvälisiin tuotantoihin. Oikeastaan hän ei ajatellut edes tekevänsä televisiota tai elokuvia.

”Ajattelin, että vain teatteria. Kuulostaa tosi naiivilta, mutta toisaalta olin kakskyt”, hän sanoo.

Kosonen valmistui teatteritaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta kesäkuussa 2009. Alkuvuodesta 2010 samalla viikolla ensi-iltansa sai ukrainalaisen teatterisuuruuden Andriy Zholdakin ohjaama ja Kososen tähdittämä Anna Karenina Turun Kaupunginteatterissa ja muutamaa päivää myöhemmin Putous-sketsisarja ensimmäinen kausi pyörähti käyntiin MTV3-kanavalla.

”Siitä tuli ikään kuin sellainen tietyllä tapaa aika hauska alku kaikelle, koska nämä olivat niin totaalisen eri maailmaa. Sellainen, että saattoi tehdä kumpaakin.”

Kososen mukaan kansainväliset produktiot ovat opettaneet, että hän on näyttelijänä parhaimmillaan vähän epämukavissa olosuhteissa, kun työhön ei pääse levähtämään.

Näyttelijäntyö on hänen mukaansa laadultaan sellaista, ettei suuria suunnitelmia voi oikeastaan edes tehdä etukäteen. On vain mentävä sydän edellä.

Maailmalle hän on päätynyt agenttinsa Laura Munsterhjelmin kautta.

Kansainvälisten elokuva- ja televisiotuotantojen roolitus on monimutkainen prosessi, johon kuuluu lukuisia koenauhoja ja koekuvauksia.

”Niitä koekuvauksia tulee tehtyä ihan hirveästi ja usein niistä ei kuulu mitään takaisin. Joskus, jos ne ovat kohteliaita, sieltä kuuluu, että kiitos paljon, we loved her but no, tai sitten vain tulee, että ei.”

Pedot-sarjan koenauhat Kosonen kuvasi Suomessa koronaviruspandemian aikaan vuonna 2020. Kului noin yksitoista kuukautta ennen kuin tuotanto oli yhteydessä ja tarjosi Kososelle roolia.

Pedot on yksi Euroopan suurimmista televisiotuotannoista kautta aikojen. Sarjan tilaaja, saksalainen yleisradioyhtiö ZDF havittelee siitä kansainvälistä hittiä.

Saksalaiskirjailija Frank Schätzingin tieteisromaaniin perustuvan sarjan tuottajana on toiminut Game of Thronesin tuottaja Frank Doelger. Sarjan on ohjannut brittiläinen Luke Watson, saksalainen Philipp Stölzl ja itävaltalainen Barbara Eder. Koko näyttelijäkaarti on kansainvälinen.

Ekologisessa jännärissä ihmiskunta kohtaa katastrofin. Holtiton suhtautuminen ekosysteemiin on synnyttänyt jonkinlaisen merenpohjasta kumpuavan voiman, joka upottaa laivoja, myrkyttää äyriäisiä ja sairastuttaa ihmisiä ympäri maailmaa.

Kososen roolihahmo Tina Lund työskentelee syvän merenpohjan porauksia tekevässä yhtiössä. Kosonen sanoo, että Lund saattaa näyttäytyä ”jonkin sortin pahiksena”, mutta hänen mukaansa kyseessä on älykäs tutkija, joka toteuttaa työtään intohimoisesti ja kylmäpäisesti.

” Ajattelin, että niinhän se on, että you actor, you learn ja sehän on myös näyttelijän duuni.

Kansainväliset tuotannot eroavat kotimaisista Kososen mukaansa lähinnä siinä, etteivät kollegat ole välttämättä ennestään tuttuja sekä siinä, että rahaa on enemmän.

”Ja näyttelijälle raha tarkoittaa aikaa. Aikaa on enemmän. Se on ihanaa.”

Esimerkiksi Ronja Ryövärintytär -sarjan tekeminen alkoi kahden viikon fyysisellä työpajalla. Näyttelijät opettelivat tuntemaan roolinsa ja toisensa erilaisten fyysisten harjoitteiden avulla. Se oli Kososen mukaan luksusta.

”Mä en jotenkin jaksa sitä loputtomasti puhumista. Mielestäni näyttelemään oppii ja roolistaan ymmärtää vain, kun pääsee sitä tekemään.”

Sitten on kieliasia. Huolimatta siitä, että Kosonen sai esimerkiksi Beforeigners-sarjan suorituksestaan kiitosta erityisesti muinaisnorjan taidoistaan, ei hän pidä kielipäätään erityisen hyvänä.

Ensimmäisen ruotsinkielisen roolinsa Kosonen teki Klockrike-teaternin Vanja-eno -näytelmässä Zholdakin ohjauksessa vuonna 2011.

Kun hän epäröi osallistumistaan vieraskieliseen tuotantoon, ohjaajan vastaus kuului: ”For what you tell me, you actor, you learn”.

Vanja-enon esittäminen ruotsiksi suomenruotsalaisen yleisön edessä sai ymmärtämään, että vieraalla kielellä työskentelemien on mahdollista, jos vain jaksaa tankata repliikkejä ja opetella.

”Ajattelin, että niinhän se on, että you actor, you learn ja sehän on myös näyttelijän duuni”, Kosonen sanoo.

Pedot-sarjassa Kosonen näyttelee englanniksi ja ruotsiksi. Ronja Ryövärintytär on kokonaan ruotsiksi. Vuorosanat hän opettelee kuuntelemalla. Esimerkiksi Ronja Ryövärintytär -sarjan koenauhoja varten Kosonen pyysi Pedot-sarjan vastanäyttelijäänsä Alexander Karimia lukemaan repliikit nauhalle.

”Se on sellaista lihastyötä ja papukaijatouhua. Mä puhun mun repliikit, mutta mä voisin puhua ne, vaikka ne olisivat kiinaakin.”

Krista Kosonen kuvattiin Helsingissä Hakasalmenpuistossa tiistaina.

Kansainväliset produktiot ovat Kososen mukaan opettaneet, että hän on näyttelijänä parhaimmillaan vähän epämukavissa olosuhteissa. Esimerkiksi vieraalla kielellä esiintyminen estää hänen mukaansa näyttelemästä omilla maneereilla.

”Joudun koko ajan ikään kuin tietyllä tapaa selviytymään, mutta myös näyttelemään. Silloin ei pääse levähtämään siihen työhön. Olen oppinut itsevarmuutta ja paniikin peittämistä, vaikka sisältä on että apua, apua, apua.”

Apua hän toisinaan myös pyytää. Vieraalla kielellä näytellessä tärkeää on Kososen mukaan se, ettei painota väärin tai kuulosta tyhmältä. Hän pyytää vastanäyttelijöitään korjaamaan kaikki virheet. Muutenkin Kosonen sanoo luottavansa siihen, ettei työtä tehdä yksin.

”Jos on pulassa tai ei tiedä, miten ratkaista jokin asia tai jos näyttelee jotenkin huonosti, niin on myös ohjaajan vastuulla auttaa. Mulla on ollut aina luotto itseeni, että osaan ratkaista asiat jos saan apua, että no perkele auttakaa.”

Pedot-sarjan pilottijakso julkaistaan sunnuntaina 28. toukokuuta. Samana päivänä Kosonen täyttää 40 vuotta.

On kulunut 20 vuotta siitä, kun Kosonen pääsi opiskelemaan Teatterikorkeakouluun. Laskutoimitus hämmentää, eikä Kososen mukaan oikein tunnu täsmäävän.

Näyttelijä sanoo, ettei vielä ole täysin selättänyt ajatusta uudelle kymmenelle siirtymisestä.

”Elossa ollaan, terveenä, niin täytyy iloita. Mutta siis mulla on kriisi päällä kyllä. Mutta ihan sellainen naureskellen-kriisi. Se liittyy siihen kammottavaan yhtäkkiseen tajuamiseen, että elämä on lyhyt.”

”Ja nyt tulee kyllä sellainen klisee, mutta lapset ovat opettaneet ihan kauheasti sitä, että on pakko tehdä nopeasti ratkaisuja. Elämässä on yhtäkkiä hirveän paljon vähemmän aikaa käyttää itseensä ja omiin töihinsä.”

Kyse ei Kososen mukaan ole mistään ylevästä äitiyttä ylistävästä asiasta vaan käytännön pakosta, jota on voinut hyödyntää myös työssä. Siitä, että aika kuluu vääjäämättömän nopeasti, eikä sitä riitä enää jahkailuun.

Pitää vain uskaltaa mennä ihmisten eteen ja tehdä parhaansa.