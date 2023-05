Onnellisinta on olla onnellinen -kuunnelma kertoo elämäntaiteilija Elis Sinistöstä.

Elämäntaiteilija Elis Sinistö (1912–2004) oli monella tapaa edellä aikaansa. Hänen ajatuksensa ja tekonsa ovat jälleen kerran hyvin ajankohtaisia.

Sinistö vastusti sotaa ja kieltäytyi aseista. Hänellä kävi vähän parempi tsägä kuin tunnetuimmalla Suomen viime sotien antimilitaristilla Arndt Pekurisella. Liipasimen sijaan naksahti lukko, kun mielisairaalan ovi sulkeutui Sinistön takana. Rauhan palattua lääkäri kotiutti hänet ”terveimpänä tuntemanaan miehenä”.

Sinistö oli omavaraisuuteen pyrkinyt kasvissyöjä kauan ennen kuin sellaisesta tuli muotia. Hän halusi elää omilla ehdoillaan ja jakaa onnea myös muille.

Tontillaan asuneita kyykäärmeitä hän kunnioitti suuresti. Kohta siihen velvoittaa vihdoin myös laki.

Taija Helmisen kirjoittama, Hanna Kirjavaisen ohjaama ja Tiina Luoman äänisuunnittelema kuunnelma Onnellisinta on olla onnellinen on sovitettu Teatteri Avointen Ovien ja Lahden kaupunginteatterin samannimisestä näytelmästä.

Monologissa näyttelijä on alastomimmillaan. Ja armottomimmillaan monologi on radiossa. Jos se toimii, monologi on hienoimpia kuunnelman lajeja. Ja kun pääroolissa on Taisto Reimaluoto, se toimii.

Eräs teatteri- ja elokuva-alalla työskentelevä ystäväni totesi hiljattain, että mitä kokeneempi näyttelijä on, sitä vähemmän hän tekee. Aloitteleva näyttelijä koheltaa kaikenlaista, konkari vain ottaa tilan ja tilanteen haltuun vaikka sanomatta mitään.

Reimaluoto ei yritä yhtään mitään. Hän vain on sataprosenttisesti läsnä. Se riittää – täydellisyyteen.

Onnellisinta on olla onnellinen, Radio 1 klo 18.00 ja Yle Areena.