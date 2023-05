Kotimaisessa ohjelmistossa nähdään esimerkiksi Kuopion kaupunginteatterin näytelmä Sara Hildénistä, sen esityspaikkana on Sara Hildénin taidemuseo.

Elokuussa järjestettävän Tampereen teatterikesä -festivaalin kansainvälisiksi vieraiksi saapuvat guinealainen sirkusryhmä Circus Baobab, belgialainen teatteriryhmä Cie Still Life, virolaisten Juhan Ulfsakin, Eero Epnerin ja Mart Kangron teos It Stays as It Is, sekä kanadalaisen James Longin esitys Lonely Lonely Oh So Lonely, joka toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Nätyn kanssa.

Näiden lisäksi kansainväliseen ohjelmistoon kuuluu australialaisen Back to Back -teatterin elokuva Shadow.

Kotimaisessa ohjelmistossa nähdään teatteriesityksiä eri puolilta maata. Esimerkiksi Kuopion kaupunginteatteri tuo Sara Hildénin taidemuseoon Virpi Rautsialan näytelmän Sara Hildénistä.

Muita festivaalilla vierailevia kotimaisia teattereita ovat muiden muassa Turun kaupunginteatteri Nokia-esityksellä, Kajaanin kaupunginteatteri Kirsikkapuistolla, Porin teatteri Tulitikkutehtaan tytöllä, Kouvolan teatteri Ihan metsässä -esityksellä, Lappeenrannan kaupunginteatteri Viimeinen Atlantis -esityksellä. Teatteri Vanha Juko ja Turun kaupunginteatteri esittävät yhdessä Juho Mantereen ohjaaman Tuntemattoman sotilaan.

Pääkaupunkiseudulla toimivista teattereista Tampereen teatterikesässä vierailevat esimerkiksi Kansallisteatteri, Porttiteatteri, Teatteri Jurkka ja Q-teatteri, joka tuo Tampereelle Lauri Maijalan kirjoittaman ja ohjaaman näytelmän The Pimpsons.

Kajaanin kaupunginteatterin Kirsikkapuistossa esiintyvät muiden muassa Satu Turunen (edessä) ja Tom Salminen.

