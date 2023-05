Cannes

Onko oikein, että Johnny Depp ylipäänsä näyttelee? Vieläpä elokuvassa, jota esitellään kaikelle maailmalle näyttävästi?

Tätä kysymystä on heitetty ilmoille Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä alkuviikosta.

Vastustajien mielestä julkisuudessa monin tavoin ryvettyneen näyttelijän paikka ei ole ainakaan ison kulttuuritapahtuman avajaisissa.

Siellä Depp kuitenkin on, Cannesin avajaisten vetonaulana, esittelemässä uutta ranskalaista elokuvaa nimeltä Jeanne du Barry, jossa hänellä on merkittävä rooli. Ja perässä ovat tulleet Deppin innostuneet fanit. Kannustushuutoineen, aplodeineen ja kameroineen.

Myös Cannesin festivaali on puolustanut Deppiä vedoten ilmaisuvapauteen. ”Minua kiinnostaa Depp näyttelijänä”, sanoi johtaja Thierry Fremaux Cannesin elokuvajuhlilla maanantaina.

Kun Deppiltä itseltään kysyttiin asiaa keskiviikkona, näyttelijä veti esiin vertauksen hampurilaisiin ja kysyi: entä jos häneltä kiellettäisiin iäksi käynnit McDonald’silla?

”Keitä nämä ihmiset ovat”, Depp kysyi.

Maïwennin (vas.) esittämä Jeanne du Barry oli Versailles'n kuuluisia kurtisaaneja. Johnny Depp esittää elämäkertaelokuvassa Ranskan kuningas Ludvig XV:ttä.

Tikunnokkaan on noussut elämäkertaelokuva, joka muuten olisi jäänyt aika ranskalaiseksi ilmiöksi, mutta joka Deppin myötä saa laajaa kansainvälistä julkisuutta.

Deppille itselleen punainen matto Ranskan Rivieralla näyttäytyy mahdollisuutena kääntää julkisuuskuva uuteen kulmaan.

Uutuuselokuva kertoo Ranskan historian sivuhenkilöstä Jeanne du Barrysta (1743–1793), josta on kirjoitettu lukuisia elämäkertoja, sillä hän oli Versailles'n kuuluisia kurtisaaneja. Toinen asia, joka hänestä aina mainitaan, on hänen karmea loppunsa. Ranskan vallankumouksen myötä kauloja katkottiin, ja du Barry mestattiin siinä missä kuninkaalliset.

Tähän tapaan on hänen viimeiset hetkensä kuvannut historioitsija Octave Aubry:

”Entinen hovin valtiatar menetti täysin hermonsa ja rukoili vielä mestauslavalla herra pyöveliltä lupaa saada viipyä tässä maailmassa hetkisen vielä.”

” Oli rohkea veto ottaa kentuckylainen hillbilly näyttelemään Ludvig XV:tä.

Uutuuselokuva ei mässäile giljotiinilla, vaan se keskittyy näkemään du Barryn nuoruuden ja kauneuden yhdistelmänä, josta seuraa sekä vauhdikas elämä että ikävyyksiä.

”Halusin kertoa rakkaustarinaa, en halunnut kuvata kuolemaa. Valintoja piti tehdä. Halusin näyttää, miten hän rakastui kuninkaaseen, mitä vaikutuksia sillä oli ja miten hänestä puhuttiin pahaa Versailles’ssa”, elokuvan ohjaaja Maïwenn perusteli tiedotustilaisuudessa Cannesissa.

Maïwenn Le Besco (oik), on ohjannut Jeanne du Barry -elokuvan. Lisäksi hän toimii Johnny Deppin vastanäyttelijänä.

Alun perin Jeanne du Barry oli äpäränä syntynyt pennitön maalaistyttö, joka Pariisiin muutettuaan nousi aina vain varakkaampien miesten suosioon, kunnes lopulta hänet pani merkille Ludvig XV. Suosiota miesten parissa avitti kuvankauneus, josta aikalaiset ovat todistaneet.

Merkillepantavaa elokuvassa on, että ohjaaja Maïwenn eli Maïwenn Le Besco on roolittanut itsensä tähän rooliin Deppin vastanäyttelijäksi.

Johnny Depp on Jeanne du Barry -elokuvan väsynyt kuningas.

Elokuvassa korostuu seksi vallan välineenä sekä du Barryn ymmärrys tämän pelin säännöistä.

”Kun ei ole mitään, on valmis kaikkeen”, tiivistää elokuvan kertojaääni tunnelmat. Du Barry saa kuninkaalta kimaltavat jalokivet ja linnat, mutta elokuva korostaa samalla myös du Barryn kapinallisuutta. Luokkaharppauksen tehnyt nainen kihertää julkeasti hovin kummallisuuksille. Hän jopa pukeutuu kuin mies.

Käsikirjoituksen ovat laatineet Maïwenn, Teddy Lussi-Modeste sekä Nicolas Livecchi. Pitkin elokuvaa Jeanne du Barrya kampittavat, hylkivät ja pilkkaavat toiset naiset. Ehkä siksi, että nuoruus ja kauneus olivat ainoat valtit, joilla miesten suosioon saattoi kohota.

Entä kiistelty Depp? Mihin lokeroon hän tässä seksin ja vallan tarinassa kuuluu?

Depp on elokuvan väsynyt kuningas. Rooli ei ole sellainen, johon Deppin kaltaista nimeä yleensä tarvitaan.

Onko Deppille vain tarjottu mahdollisuutta comebackiin? Miksi amerikkalainen otettiin näyttelemään Ludvig XV:tä?

Sitä pitää kysyä ohjaajalta:

”Katsoin rooliin ensin ranskalaisia näyttelijöitä. Tiesin mitä halusin. Halusin vastanäyttelijään vahvan siteen, koska tulisinhan itse halaamaan ja suutelemaan häntä”, Maïwenn sanoi Cannesissa ja korosti, miten hyvin Depp tunsi Ranskan historiaa. ”Hän tunsi Ludvig XV:n tarinan paremmin kuin minä.”

Depp sanoi, ettei hänellä ei ollut mitään epäilyksiä rooliin suhteen – paitsi ranskankieliset vuorosanat.

”Kysyin, pitäisikö teidän katsoa näyttelijää Ranskasta”, Depp sanoi. Deppin mukaan oli rohkea veto ottaa ”kentuckylainen hillbilly” näyttelemään Ludvig XV:tä.

”Halusin, että pystyn improvisoimaan ranskaksi. Sanotaanko näin, että Maïwenn oli hyvin kärsivällinen.”

”Kentuckylainen hillbilly” otettiin näyttelemään Ludvig XV:tä, kuten Johnny Depp itseään nimittää.

Selvää on, että Hollywoodin monivuotiselle kultapojalle pienehkö rooli ranskankielisessä elokuvassa merkitsee paluuta astetta parempaan julkisuuteen. Siitäkin huolimatta, että Depp ei tee väsyneenä monarkkina juuri vaikutusta. Hän näyttelee ikäistään miestä, tapansa mukaan voimakkaasti naamioituna, tällä kertaa rokokoohengessä peruukkeineen.

Nähdään toki myös Deppin tavaramerkki eli tukku virnistyksiä sekä silmäniskuja, jossa katsojalle käy selväksi, että leikkiäkin osataan. Vaikutelma on uskottava, mutta myös ponneton. Osin se johtuu Maïwennin tavasta tehdä kokonaisuudesta kovin tavanomaista puku- ja elämäkertadraamaa. Jeanne du Barry jää kurtisaanileiman alle.

Jeanne du Barryssa on kyse vallasta. Siitä, kenelle se Ranskassa kuuluu. Samasta on kyse Deppin tapauksessa: kuka saa näytellä ja kuka siitä päättää?

Festivaalijohtaja Fremaux ilmoitti maanantaina puolustavansa ilmaisuvapautta ja torjuessaan samalla näyttelijä Adele Hanelin väitteitä siitä, että Cannes olisi raiskaajien asialla. Hanel ei viitannut Deppiin, vaan Roman Polanskiin ja Gerard Depardieuhun, joita Cannes on aiemmin juhlinut.

Ei ole Jeanne du Barryn ohjaaja Maïwennkaan puhdas pulmunen. Hän sylki helmikuussa päin ranskalaistoimittajaa, ja syyksi on uskottu väitteet, joissa Maïwennin entistä puolisoa Luc Bessonia on syytetty mediassa raiskauksista. Syytteet on kumottu. Maïwennilla ja Bessonilla on yhteinen lapsi.

Onko lopulta edes yllättävää, että Deppin uutta tulemista kolmen vuoden hiljaiselon jälkeen juhlitaan juuri Ranskassa? Cannesissa on ennenkin esitetty hänen elokuviaan, muun muassa Deppin oma ohjaus Brave vuonna 1997. Ranskassa on myös suhtauduttu pidättyvämmin #metoo-liikkeen alkuun sysäämään kumoukseen valtarakenteissa kuin vaikkapa anglosaksisissa maissa.

Depp on Ranskassa vähän kuin omalla maallaan. Depp asui pitkään Ranskassa oltuaan naimisissa ranskalaisen Vanessa Paradisin kanssa. Pari erosi vuonna 2012. Heillä on kaksi yhteistä lasta.

Johnny Depp ja ranskalainen puolisonsa, laulaja, näyttelijä ja malli Vanessa Paradis vuonna 2004.

Julkisuudessa Depp on viime vuodet näyttäytynyt ikävässä valossa päihteiden, holtittoman rahankäyttönsä sekä sotkuisen avioliittonsa ja siitä juontuneiden oikeudenkäyntien vuoksi. Yhdysvalloissa Depp voitti perheväkivaltaan liittyneen oikeusriidan, jota hän kävi ex-puolisoaan Amber Heardia vastaan. Oikeudenkäynnin Britanniassa Depp hävisi.

The Sun oli kutsunut Deppiä vaimonhakkaajaksi, ja oikeus tulkitsi asian lehden eduksi. On oikeudenkäyntien merkittävyydestä mitä mieltä tahansa, ne ovat vieneet Deppin brändin näyttelijänä historiallisen alas: Depp siirrettiin sivuun ikonisesta Jack Sparrow’n roolista Pirates-sarjassa, ja myös rooli Ihmeotukset-elokuvasarjassa lähti alta.

Cannesissa Depp kertoi kokeneensa boikottia Hollywoodin suunnasta. Hän oli tekemässä elokuvaa, kun sai lähteä siitä ”ilmassa leijuvien vokaalien ja konsonanttien” vuoksi. Depp sanoi tuolloin miettineensä että ”tämä ei voi tapahtua, tämä on huono vitsi, olet ollut unessa 35 vuotta”.

Depp kuitenkin lisäsi, että hän ei aisti boikottia enää ollenkaan. ”Sillä en ajattele asiaa, en ajattele Hollywoodia.”

Näyttelijä viittasi menneisiin todeten myös, että ”se mitä olette viime vuosina lukeneet minusta ja elämästäni on fantastisesti ja kauhealla tavalla kirjoitettua satua”.

Depp sanoo, että kun häneltä kysytään, mitä kuuluu, tosiasiassa alatekstinä on: ”Luoja miten vihaan sinua.”

Amber Heard ja Johnny Depp Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 2015.

Kesällä kuusikymmentä vuotta täyttävä Depp on urallaan kuopassa, mutta ei ensimmäistä kertaa. Comebackia häneltä odotettiin jo 2010-luvulla. Silloin valmistuivat muun muassa elokuvat Mortdecai, Black Mass ja The Lone Ranger. Paluuta parrasvaloihin ei tullut, ja voiko sellaista enää tullakaan.

Depp laski Cannesissa itse, että hän olisi tehnyt jo ”17 comebackia” eikä mistään uudesta tulemisesta ole nytkään hänen mukaansa kysymys.

”Ihmettelen koko sanaa, sillä en ole missään vaiheessa mennytkään mihinkään. Asunkin tässä lähellä 45 minuutin päässä. Voi kai olla, että puhelin ei soinut, mikä se syy sitten olikin”, Depp totesi lehdistötilaisuudessa.

” Depp on ollut aina outojen elokuvien nimi.

Suuren yleisön tähdeksi Depp nousi myöhään, nelikymppisenä. Merirosvoseikkailujen sarja Pirates of the Caribbeanin, joista ensimmäinen valmistui vuonna 2003, myötä Deppin saamat kuvauspalkkiot nousivat yli 20 miljoonaan dollariin per elokuva. Samana vuonna People-lehti valitsi silloin nelikymppisen Deppin maailman seksikkäimmäksi.

Jo ennen Pirates-suosiota Depp oli ollut kuuluisuus, mutta elokuvien vastaanotto on vaihdellut rajusti. Esimerkiksi Jali ja suklaatehdas sai osakseen arvostelua vuonna 2005, sillä Deppin esittämää Willy Wonkaa verrattiin Michael Jacksoniin. Depp itse näki roolissa esikuvina lapsuutensa tv-ohjelmien imelät sedät.

Kuvaavaa on, että Deppillä on ollut aikaa toimia myös mannekiinina vaateliike H&M:lle. Kun ketju avasi liikkeen Helsinkiin vuonna 1999, Deppin kuva näkyi laajasti Helsingin katukuvassa.

Merirosvoseikkailujen sarja Pirates of the Caribbean nosti Johnny Deppin suuren yleisön tähdeksi.

Alun perin Depp halusi olla muusikko, mutta tutustuttuaan Nicholas Cageen hän sai yhteyden agenttiin, joka avasi tien koekuvauksiin. Pikkuosa Painajainen Elm Streetillä -sarjan ensimmäisessä osassa (1984) johti monta vuotta kestäneeseen rooliin 21 Jump Street -tv-sarjassa. Depp oppi liukuhihnalta valmistetun sarjan ansiosta kameratyöskentelyn. Sarja loi pohjan myös hänen nykyiselle fanikunnalleen, mutta monien nuorisosarjojen tapaan se oli sisällöltään kiinnostava kuin haalea kuppi teetä, ja roolista irti päästyään Depp päätti valita jatkossa roolinsa toisin.

Niin hän on usein myös tehnyt. Depp ei halunnut olla tusinanäyttelijä, eikä hän ole koskaan oikein istunut Hollywoodin A-luokan tähtien silkoiseen luokkaan.

Vuonna 1990 valmistunut Saksikäsi Edward oli Johnny Deppin läpimurtoelokuva.

Deppin varhaisista elokuvista muistetaan useimmiten vuoden 1993 Gilbert Grape, mutta läpimurtona pidetään kolme vuotta aiemmin valmistunutta Saksikäsi Edwardia. Deppille soitettiin, etenkin sille nuorelle Deppille, kun rooliin haluttiin tyyppi, jossa yhdistyi näyttelijäosaamisen lisäksi herkkyys ja hyvä naama, jossa oli sopivasti iättömyyden tuntua.

Yli 30 vuotta Depp on elänyt elämäänsä julkisuudessa ja hänen tekemisiään, parisuhteitaan, törttöilyjään ja jopa tatuointejaan on esitelty laajalti. Viimeksi mainituista tunnetuin on käsivarsiteksti Winona Forever, jonka Depp otti styylattuaan näyttelijä Winona Ryderin kanssa. Sittemmin Depp lyhensi rakkaudentunnustuksen muotoon Wino Forever.

Pitkin matkaa Depp on onnistunut valitsemaan roolejaan niin, että harva hänen elokuvistaan on menestynyt kaupallisesti. Siksi rooli ranskalaiselokuvassa ei ole Deppin uralla mitenkään erikoinen. Oikeastaan se on vahvistus sääntöön. Onhan Depp näytellyt Mika Kaurismäenkin ohjauksessa vuonna 1998 L.A. Without Map -elokuvassa.

Depp on ollut aina outojen elokuvien nimi, kummallisten roolien mies ja erikoisten hahmojen esittäjä, jota on ollut vaikea määritellä.

Ei ole ihme, että hänen omasta tarinastaan on tullut omalaatuisuuksineen, typeryyksineen ja virheineen näyttelijää isompi. Sellainen ei koskaan helpota comebackia.