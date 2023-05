Lauantai-iltana huipentuu huima euroviisuviikko, joka on saanut suomalaiset sekaisin. Voittaako Käärijä Euroviisut? Viekö Ruotsin Loreen sittenkin voiton Suomen nenän edestä? Mitä yllätyksiä finaalissa nähdään?

Tämä kaikki selviää kello 22 alkavassa lähetyksessä. Illasta tulee pitkä, koska lähetys kestää yli kahteen asti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Tietoa euroviisuvoittajasta saadaan odottaa viime hetkille saakka.

Euroviisujen semifinaalia voi katsoa suorana televisiosta TV1:stä tai Yle Areenasta. HS seuraa Euroviisujen semifinaalia koko illan ajan tiiviisti Viisuraportissa, uutisoi mahdollisista käänteistä kilpailun aikana ja kommentoi esityksiä. Tuloksen selviämisen jälkeen HS haastattelee Käärijää ja kertoo tämän kommentit. Jos Suomi voittaa Euroviisut, voittohuumaa seurataan HS:n verkkosivuilla läpi yön.

Käärijä esiintyy finaalissa kappaleellaan Cha cha cha finaalissa paikalla 13. Suomen esiintymispaikkaa voi pitää erinomaisena. Yhteensä finaalissa on mukana 26 maata.

Tässä kaikki oleellinen tieto illan finaalista:

Miten Suomelle käy?

Suomen euroviisuvoitto ei ole kertaakaan vuoden 2006 jälkeen ollut samalla tavalla todellinen mahdollisuus kuin nyt.

Käärijä on koko viisukevään ollut yksi fanien suurimmista suosikeista, ja hän on voittanut useita faneille järjestettyjä äänestyksiä. Käärijä-videot ovat keränneet sosiaalisessa mediassa valtavasti näyttökertoja. Suomi on mennyt niin sekaisin Käärijä-huumasta, että hyviä vertailukohtia on vaikea löytää.

Vedonlyöntisivustoilla Käärijä on silti viime päivinä jäänyt vahvasti kakkoseksi Ruotsin Loreenin rinnalla. Loreenin voitto­mahdollisuuksien arvioidaan olevaan jopa yli 50 prosenttia, Käärijän mahdollisuudet ovat 20 prosentin tuntumassa. Muilla kilpailijalla ei arvioida olevan todellisia mahdollisuuksia kilpailun voittoon. Luvassa on mitä todennäköisemmin Suomi–Ruotsi-maaottelu.

Käärijän lavashow oli entisellään perjantain kenraaliharjoituksessa.

Vedonlyöntisivustot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta. Niiden ennusteet perustuvat siihen, kenen voiton puolesta ihmiset lyövät vetoa. Tällä hetkellä Loreenin voiton puolesta veikkaaminen on houkuttelevaa, koska kertoimet ovat pysyneet kohtuullisina ja voittoon on suuret mahdollisuudet.

Käärijän voitto saattaa olla juuri se asia, jota suurin osa vedonlyöjistä ei ole osannut ennakoida. Jos Jere Pöyhönen käärii itselleen massiivisen määrän yleisöääniä ja onnistuu saamaan kohtuullisen pistepotin asiantuntijaraadeilta, täytyy Suomessa alkaa valmistella torijuhlia.

Loreen kerää lähes varmasti asiantuntijaraadeilta todella kovat pisteet, mutta niistäkin se joutuu käymään kovaa kamppailua esimerkiksi Ranskan, Espanjan ja Israelin kanssa. Vielä suurempi mysteeri on, miten paljon yleisöääniä Loreen lopulta saa. Voiko Loreenin jopa liian kliininen pop-esitys ja historia euroviisuvoittajana karkottaa yleisöä antamaan äänensä jollekulle muulle?

Miltä Suomen esitys vaikuttaa?

Perjantaina päivällä Liverpoolin euroviisuareenalla järjestettiin finaalin ensimmäinen kenraaliharjoitus, jota kansainvälinen lehdistö oli seuraamassa.

Käärijän show oli ennallaan, ja viikon aikana esitykseen on tullut selvästi lisää itsevarmuutta. Laulussa, erityisesti kappaleen loppupuolella, Käärijällä on edelleen paikoitellen hakemista, mutta sen on tiedetty alusta lähtien olevan hankalin osuus esityksessä. Tärkeintä on, että myös laulusuoritus on parantunut viikon aikana selvästi. Kertosäkeessä on oikeanlaista voimaa.

Käärijän lavaesitys jää kiistatta mieleen illan kokonaisuudesta. Vastaavanlaisia villejä esityksiä on tämän vuoden finaalissa tarjolla hyvin vähän. Käärijällä on siis nyt erinomaiset mahdollisuudet jäädä kaikkien finaalia katsovien mieleen rämäpäisellä show’llaan.

Käärijän esiintymispaikka finaalin 13:ntena eli aika tarkalleen puolivälissä on erittäin hyvä. Se ei ole liian aikaisin, että katsojat ehtisivät unohtaa biisin ennen kuin alkavat äänestää. Ennen Käärijää nähdään putkeen useampi balladivetoinen kappale, mikä vain lisää Käärijän esityksen vaikuttavuutta.

Loreen on edelleen todennäköisin Euroviisujen voittaja.

Mitkä muut maat kilpailevat voitosta?

Vaikka on lähes varmaa, että euroviisuvoitto menee tänä vuonna joko Suomeen tai Ruotsiin, ei Euroviisuissa voi koskaan olla mistään täysin varma.

Kilpailussa on mukana monia muita kovatasoisia esityksiä, jotka varmasti tavoittelevat paikkaa kärkisijoilla. Jos jotain todella ihmeellistä tapahtuu, ei voittokaan ole pois suljettu mahdollisuus näiltä mailta.

Huomionarvoista on, että suurin osa suoraan finaaliin päässeistä maista (Ukraina, Britannia, Espanja, Italia, Ranska ja Saksa) tarjoavat kovatasoiset esitykset.

Ukrainan Tvorchi voi sijoittua korkealle, mutta on epätodennäköistä, että se voittaisi.

Ukrainan Tvorchi erottuu edukseen elektronisella popkappaleellaan Heart of Steel, ja duon laulajan Jeffery Kennyn laulu kuulostaa upealta. Todennäköisesti Ukraina saa myös paljon yleisöääniä viime vuoden tapaan. Kappale on saanut inspiraationsa viime keväänä Azovstalin terästehdasta sodassa puolustaneista ukrainalaissotilaista.

Ranskan La Zarra tarjoilee yhden illan parhaista esityksistä kappaleellaan Évidemment. Laulusuorituksena esitys vetää vertoja Loreenille. Visuaalisesti kokonaisuus on varsin simppeli, mutta korkealle ilmoihin kohoava show toimii erityisesti televisiossa. Onkin mahdollista, että Ranska ja Ruotsi vievät toisiltaan tuomaristopisteitä. Tätä sopii Suomessa toivoa.

Espanja osallistuu samaan kilpailuun erityisesti asiantuntijaraatien pisteistä. Blanca Paloman kappaleesta Eaea puuttuu menevyyttä, mutta myös hänen laulusuorituksensa on liki moitteeton, ja esitys hiottu tyylikkääksi. Nähtäväksi jää, miten paljon kappale innostaa yleisöä.

Israelin Noa Kirelin Unicorn-biisistä on tullut iso bilehitti.

Israelia edustavan Noa Kirelin Unicorn on kasvanut viisuviikon aikana Liverpoolissa jättihitiksi, tanssilattialla porukan mukaansa tempaavaksi bilebiisiksi. Lähes joka vuonna Euroviisuissa on vähintään yksi tällainen kappale, ja koska Käärijä ei ole kuitenkaan perinteistä bilepoppia, kantaa Noa Kirel kiistatta tuota viittaa.

Lopputuloksena voi olla huima määriä yleisöääniä, varsinkin kun Israel esiintyy aivan finaalin loppusuoralla. Myös asiantuntijaraadit voivat hyvin lämmetä kappaleelle, joka tuntuu sulauttavan kolmeen minuuttiin monta aivan eri biisiä.

Norjan Alessandran kappale Queen of Kings nousi alkuvuodesta suureksi Tiktok-hitiksi.

Norjan laulaja Alessandra nautti kaikkein suurimmasta suosiosta Queen of Kings -kappaleellaan kenties jo ennen Euroviisuja, kun biisistä tuli alkuvuodesta suuri Tiktok-hitti. Finaalissa Alessandra esiintyy hyvällä paikalla (20:s), ja voimallinen laulu on kuulostanut kaikissa esityksissä puhtaalta. Todennäköisesti tarjolla on hyvä sijoitus myös Norjalle.

Kroatiassa kulttimainetta nauttiva konkaribändi Let 3 voi hyvinkin olla viisuillan yllättäjä. Mama ŠČ! -esitys on alusta loppuun hurjaa sekoilua, eli se vastaa viisufanien huumorin tarpeeseen, jota ei kovin monessa esityksessä tänä vuonna tyydytetä. Tämän lisäksi kappaleella on vahva sodanvastainen sanoma, joka tuskin vähentää biisin suosiota. Esiintymispaikkakin toiseksi viimeinen, joten Kroatia voi korjata itselleen komean yleisöäänipotin.

Katso esiintymisjärjestys alta:

Miten voittaja valitaan?

Viime vuosien tapaan viisufinaalissa puolet pisteistä tulee kunkin maan asiantuntijaraadeilta ja puolet pisteistä kunkin maan yleisöltä.

Yksi muutos on tähänkin vuoteen saatu: jokaisen osallistuvan maan lisäksi yleisöääniä voi antaa nyt mistä maasta tahansa. Näiden ”Euroviisujen ulkopuolisten maiden” äänet lasketaan yhteen ja esitetään yhtenä yksittäisenä pistesarjana.

Finaalissa pisteet ilmoitetaan edeltäviltä vuosilta tuttuun tapaan. Ensin kunkin maan edustaja kertoo kyseisen maan asiantuntijaraadin antamat pisteet. Ääneen ilmoitetaan jälleen 8, 10 ja 12 pistettä saaneet maat.

Kun kaikkien maiden asiantuntijaraatien pisteet on ilmoitettu, aletaan käydä läpi yleisöääniä. Ne ilmoitetaan käänteisessä järjestyksessä raatipisteiden perusteella. Ensimmäisenä kuullaan siis vähiten raatipisteitä saaneen maan yleisöpisteet, sitten toiseksi vähiten raatipisteitä saaneen maan yleisöpisteet ja niin edelleen.

Voittaja on maa, joka saa eniten yhteenlaskettuja yleisö- ja raatipisteitä.

Mitä muuta finaalissa nähdään?

Luvassa on 26 kilpailuesityksen lisäksi muita esityksiä. Ilta alkaa viime vuoden viisuvoittajan Kalush Orchestran Stefania-kappaleella.

Ennen illan esityksiä kunkin maan esiintyjät käyvät näyttäytymässä lippuparaatissa, jonka aikana esiintyy joukko Ukrainan tunnetuimpia euroviisuedustajia: vuoden 2021 Euroviisuissa viidenneksi tullut Go_A, vuoden 2016 Euroviisut voittanut Jamala, vuoden 2006 Euroviisuissa seitsemänneksi sijoittunut Tina Karol ja vuoden 2007 Euroviisuissa toiseksi tullut Vjerka Serdjutška.

Väliaikaohjelmanumerossa esiintyy viime vuonna Britanniaa Euroviisuissa edustanut ja toiseksi tullut Sam Ryder. Potpuriesityksessä menneiden vuosien legendaariset euroviisukilpailijat ympäri Eurooppaa (Mahmood, Netta, Daði Freyr, Cornelia Jakobs, Duncan Laurence ja Liverpoolista kotoisin oleva Sonia) esittävät klassikkokappaleita Liverpoolin musiikkihistoriasta.

Mitä tapahtuu lauantain finaalin jälkeen?

Jos Suomi voittaa, alkaa hyvin nopeasti keskustelu siitä, missä ensi vuoden Euroviisut voidaan järjestää. Helsingissä Messukeskus on ilmoittanut olevansa halukas Euroviisujen järjestämispaikaksi.

Tampereen Nokia-areenaa pidetään myös todennäköisenä vaihtoehtona. Euroviisujen järjestäminen on valtava urakka, joka varmasti myös muuttaisi Ylen suunnitelmia liittyen Uuden musiikin kilpailun tulevaisuuteen.

Akuutein vaikutus Suomen viisuvoitolla olisi toki, että Käärijälle tarvittaisiin torijuhlat. Havis Amanda on viety pois Helsingin Kauppatorilta, mutta se tuskin estää juhlakansaa kokoontumasta torille, jos Suomi julistetaan voittajaksi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Oletettavaa on myös, että edessä on jonkinlaiset torijuhlat. Lentokentällä Käärijä odottanee riehakas vastaanotto siitäkin huolimatta, että sijoitus olisi esimerkiksi toinen tai kolmas.