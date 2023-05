Yhdysvaltalaisen Taylor Swiftin fanit ovat olleet varmoja siitä, että kesällä ilmestyvä kirja olisi poplaulajan yllätyselämäkerta.

Yhdysvaltalaiset kirjakauppiaat saivat tällä viikolla aikaan melkoista kuhinaa kertomalla julkisuuteen ”mysteerikirjasta”, joka julkaistaan heinäkuun alussa.

Kirjan tekijää tai sen aihetta ei paljastettu. Pelkästään tieto siitä, että teoksen ensimmäinen painos tulee olemaan miljoonaluokkaa, ja että kirja on niin vetovoimainen, että se saamaan massiivisen julkisuuden, sai laulaja Taylor Swiftin, 33, fanit innostumaan. Fanit olivat varmoja, että kirja olisi yhdysvaltalaisen poplaulajan yllätyselämäkerta.

Asiasta kertoo muun muassa The Guardian.

Laulaja Taylor Swift on yksi tämän hetken suosituimmista artisteista.

Lehden mukaan huhut ja spekulaatiot johtivat siihen, että fanit alkoivat tehdä kirjasta ennakkotilauksia. Sen seurauksena kirja on ehtinyt nousta jo Amazon- ja Barnes & Noble -verkkosivustojen bestsellerlistoille.

Vielä eiliseen päivään asti kirja tunnettiin nimellä 4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023. Nyt Flatiron Books -kustantamo on paljastanut kirjan kertovan eteläkorealaisesta popsensaatiosta, BTS-yhtyeestä. Toimittaja Myeongseok Kangin kirjoittaman kirjan nimi on Beyond the Story: 10 Year Record of BTS.

Vuonna 2013 perustetun seitsemänhenkisen k-pop-yhtyeen jäsenet ovat RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ja Jungkook.

BTS on julkaissut yhdeksän albumia ja kuusi EP:tä. Se on muun muassa ensimmäinen eteläkorealainen yhtye, joka on myynyt kultaa Yhdysvalloissa.

Viime vuoden kesäkuussa yhtye ilmoitti pitävänsä tauon vedoten uupumukseen sekä jäsentensä haluun keskittyä sooloprojekteihin.