Kymmenen parhaan joukossa on oltu Euroviisuissa paljon useammin kuin jumbona.

Aina käydään keskustelua siitä, kuinka huonosti Suomella on mennyt Euroviisuissa. Päätimme selvittää, pitääkö tämä paikkansa.

Nämä grafiikat paljastavat Suomen sijoitukset vuosi vuodelta sekä sen, millainen tuo sijoitus on suhteessa osallistujamaiden määrään.

Kuten kaikki tietävät, Suomi ei ole Ruotsin, Irlannin tai Ukrainan kaltainen suuri euroviisumaa. Useimmiten Suomen sijoitus on jäänyt puolivälin alapuolelle, mutta pieni yllätys voi olla, että kymmenen parhaan joukossa on oltu peräti kymmenen kertaa, ja jumbosijoja on vain kolme.

Huonoin vuosikymmen Suomelle oli 1990-luku, jolloin ei ylletty kertaakaan 15. sijaa paremmaksi.

Vuodesta 2004 alkaen viisufinaaliin pääsystä on täytynyt karsia semifinaalissa. Finaalipaikkoja on tullut enemmän kuin karsiutumisia. Katkerin paikka oli vuonna 2019 Tel Avivissa, kun suurin odotuksin kisaan lähetetty Darude jäi semifinaalinsa viimeiseksi.

Osallistujamäärään suhteutettujen tulosten taulukossa näkyy kuinka Lordin voittoa edelsi pitkä huono kausi. Vaaleanpunaisen värin ylivalta tarkoittaa, että valtaosa muista maista pärjäsi paremmin.

1990-luvulla osanottajamaita tuli lisää, kun Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Eurooppaan syntyi uusia valtioita. Kilpailu koveni, ja Suomi jäi jälkijoukkoon.

Vuoden 2006 viisuvoiton jälkeen paras saavutus on toistaiseksi Blind Channelin kuudes sija vuonna 2021.