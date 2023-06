Neo Rauchin ja Rosa Loyn Ikiaikainen maa -näyttely on sulka Keravan Sinkka-museon hatussa. Leipzigiläismaalareiden arvoituksellisissa teoksissa kohtaavat outo ja arkinen.

Rosa Loy ja Neo Rauch: Ikiaikainen maa 20.8. saakka Taide- ja museokeskus Sinkassa, Kultasepänkatu 2, Kerava. Ti–pe 11–18, la–su 11–17.

Kaakkois-Saksassa sijaitseva Leipzig on historiallinen kulttuurikaupunki, jossa ovat elämänsä eri vaiheissa asuneet ja työskennelleet muun muassa J.S. Bach, J.W. Goethe ja Richard Wagner.

Saksan yhdistymisen jälkeen Leipzig tuli tunnetuksi myös kuvataiteestaan. Leipzigin koulukunta on omintakeinen maalaustaiteen suuntaus, jolle ovat leimallisia realistinen esitystapa ja sen vastakohtana allegoriset ja unenomaiset kuvakertomukset.

Keravalla esiintyvä Neo Rauch (s. 1960) on Leipzigin koulukunnan kärkinimi ja eittämätön kansainvälinen supertähti , jonka mittavaan uraan kuuluu muun muassa yksityisnäyttely New Yorkin Metropolitan-museossa 2007. Rosa Loyn (s. 1958) maalauksia on puolestaan nähty taiteen keskuksissa Lontoosta Seouliin ja Los Angelesiin.

Neo Rauch luonnehtii itseään jonglööriksi. Hänen maalauksensa ovat eräänlaisia kuva-arvoituksia, joissa hän yhdistelee unista ja muistoista sekä kotimaansa historiasta nousevaa kuvastoa, joka näkyy esimerkiksi henkilöhahmojen preussilaisissa univormuissa ja tapahtumapaikkojen arkkitehtuurissa. Rauchin teoksille on tyypillistä myös aikatasojen lomittuminen, yllättävät mittakaavan vaihtelut sekä metamorfoosit, joissa orgaaninen muuttuu epäorgaaniseksi, ihminen kalaksi tai huonekalu kasviksi.

Muodonmuutokset ulottuvat myös kertomuksiin, joita symbolien täyttämissä maalauksissa on meneillään samanaikaisesti useita. Kertomukset sulautuvat toisiinsa eikä aina ole selvää, mikä liittyy mihin ja miten. Voi myös olla, ettei arvoitusten ratkaisemista edes tarvita, sillä päällimmäiseksi nousee Rauchin kuvallisesti runsaiden teosten voimakas ja painostava tunnelataus, joka saa katsojan tuntemaan olonsa epämukavaksi.

Rauch itse muistuttaa värin, sommittelun ja maalinkäsittelyn osuudesta teostensa merkitysten rakentajina. Hänellä on DDR:n akatemioissa hankittu perinteinen taidekoulutus ja vankka piirustustaito, jotka ovat edellytys tämän tyyppisen ilmaisun parissa työskentelevälle. Hän ei käytä luonnoksia tai valokuvia, vaan maalaa kaiken suoraan kankaalle.

Neo Rauch: Ihmisvirta, 2016, öljy kankaalle, 200x250 cm

Myös Rauchin puoliso Rosa Loy korostaa piirustuksen ja sommittelun merkitystä. Hän ratkaisee ensin maalauksen rakenteen ja lisää hänelle tyypilliset energiset naisfiguurit ja surrealistiset miljööt vasta kun puitteet niiden esiintymiselle ovat paikallaan.

Naisia on tavallisesti kaksi, usein identtisissä asuissa ja toisinaan haalareissa, jotka tuovat mieleen varhaisten tieteisromaanien avaruuslentäjät. Naiset suorittavat erilaisia askareita, mutta mitä he tekevät ja miksi, jää leijumaan ilmaan. Vaikka Loyn maalaukset sulkeutuvat omaan maailmaansa, tunnelma niissä on selvästi valoisampi ja värit kirkkaampia kuin Rauchin taiteessa.

Rosa Loy: Gravitaatio, 2004, kaseiini kankaalle, 210x120cm.

Rosa Loy: Vierailija, 2013, kaseiini kankaalle, 130x110 cm.

Vaikka Neo Rauchin ja Rosa Loyn maalauksilla on ulkoisesti yhteyksiä surrealismiin, surrealismista niissä tuskin on kyse. Taiteilijat ovat syntyneet ja kasvaneet totalitaarisessa yhteiskunnassa, maassa, jonka taiteessa vain viralliset ja kollektiiviset totuudet olivat sallittuja.

Voisi sanoa, että he käyttävät entisen Itä-Saksan akatemioissa saamiaan oppeja toisenlaisten ja syvästi yksilöllisten todellisuuksien esittämiseen ja näin puolustavat taiteen ja mielikuvituksen vapautta.