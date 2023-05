Cannesin elokuvajuhlat alkavat tiistaina ja HS raportoi paikan päältä. Suomalaisittain iso päivä on maanantai 23. toukokuuta, jolloin Kaurismäen uutuus esitetään maailmanensi-illassa.

Cannes

Euroviisujen jälkeen Suomi saa siirtyä jännityksellä odottamaa toista isoa kulttuurivoittoa eli palkintoa Cannesin elokuvajuhlilta.

Maailman arvostetuin elokuvafestivaali käynnistyy tiistaina leppeässä kesäsäässä Ranskan Rivieralla, ja mukana kilpasarjassa kahdenkymmenen muun elokuvan joukossa on Aki Kaurismäen käsikirjoittama, ohjaama ja tuottama Kuolleet lehdet.

Festivaali jatkuu ensi viikon lauantaille.

Festivaalin odotettuja muita ensi-iltauutuuksia ovat esimerkiksi Martin Scorsesen ohjaama rikoselokuva Killers of the Flower Moon, jossa näyttelevät muiden muassa Leonardo di Caprio ja Robert de Niro sekä Karim Aïnouzin ohjaama Firebrand eli monarkiatarina Henry VIII:sta ja Katherine Parrista, jossa näyttelevät Jude Law sekä Alicia Vikander.

Kohuja tai ainakin mittavaa julkisuushässäkkää lienee luvassa.

Viranomaiset pyrkivät ensinnäkin estämään festivaalia mahdollisesti häiritsevät mielenosoitukset, joita esimerkiksi presidentti Macronin ajama eläkeuudistus saattaisi herättää. Turvatoimet festivaalilla ovat muutenkin korkeat.

Festivaali käynnistyy historiallisella draamalla Jeanne du Barry, jossa rooleja menettänyt Johnny Depp tekee paluuta näytellen Ludvig XV:ttä. Ohjaaja Maïwenn näyttelee nimiroolin kuninkaan rakastajana.

Peistä on taitettu etukäteen myös The Idol -sarjasta, jonka taustavoimiin kuuluu muusikko The Weeknd. Cannesissa esitettävä uutuussarja nousi aiemmin otsikoihin, kun sen väitettiin lähenevän ”kieroutunutta kidutuspornoa”.

Myös seikkailuelokuva Indiana Jones and the Dial of Destiny kuuluu festivaalin täkyihin.

Sarjan viidennen osan ohjaajana ei enää ole Steven Spielberg vaan James Mangold. Pääroolin arkeologina nähdään edelleen Harrison Ford, joka viime vuonna täytti 80 vuotta.

Suomalaisittain festivaalin suuri päivä on maanantai 22. toukokuuta, jolloin Kaurismäen Kuolleet lehdet esitetään ensimmäistä kertaa yleisölle, ja jolloin elokuvan tekijäryhmää nähdään punaisella matolla.

Jos Käärijä-huuma tarttuu myös Kaurismäkeen, täyttyy maa tulevina päivinä eteensä ilmeettä tuijottavista suomalaisista, jotka laukovat iskeviä tokaisuja melankolisen musiikin väliin toisiaan kohti haparoidessaan.

Kuolleissa lehdissä päärooleja näyttelevät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen.

Uusia elokuviaan festivaalilla esittelevät lisäksi muiden muassa Wes Anderson, Juliette Binoche, Cate Blanchett, Catherine Breillat, Jonathan Glazer, Hirokazu Kore-eda, Ken Loach, Steve McQueen ja Pedro Pascal.

Festivaalivieraisiin kuuluvat myös Pedro Almodóvar, Michael Douglas sekä Quentin Tarantino.

Kultainen palmu ja muut kilpasarjan palkinnot jaetaan lauantaina 27. toukokuuta.

2000-luvulla suomalaiset ovat voittaneet kahdesti festivaalin niin sanotun kakkospalkinnon eli Grand Prix’n. Vuonna 2002 palkinnon sai Mies vailla menneisyyttä ja vuonna 2021 elokuva Hytti nro 6.