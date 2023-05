Ensimmäisessä Uuden musiikin kilpailun tapaamisessa Käärijä hurmasi kaikki paikalla olleet, kertoo UMK-raadin puheenjohtaja Tapio Hakanen.

Uuden musiikin kilpailun tuomariston puheenjohtaja Tapio Hakanen oli Linnanmäellä, kun räppäri Käärijän UMK-tarjokas Cha cha cha kilahti hänen sähköpostiinsa alkusyksystä 2022.

Hakanen päätti kuunnella kappaleen, koska tiesi artistin kiinnostavaksi – aikaakin oli, koska lapsi ei malttanut tulla autokarusellista pois.

Ei saakeli mikä biisi, hän ajatteli.

”Yksi kappaleen vahvuuksia on, että se iskee kerralla”, sanoo Liverpooliin viisuja seuraamaan saapunut Hakanen STT:lle.

”Uskon, että hyvissä ideoissa on kaksi tasoa. On sellainen välitön taso, että on heti että vau. Mutta sitten on myös paljon asioita, jotka avautuvat tai syventyvät myöhemmin”, Hakanen sanoo.

Se toteutuu hänen mielestään myös helposti päähän jäävässä Cha cha chassa.

DJ Orkideanakin tunnettu Hakanen on radiokanava YleX:n musiikkipäällikkö. UMK:ssa hänen vastuullaan on artistien ja kappaleiden valinta.

Hakanen aloitti UMK-raadin puheenjohtajana vuoden 2019 kilpailun jälkeen. Tuolloin oli menty pari vuotta suoralla artistivalinnalla, mikä ei ollut tuottanut suuria hittejä tai euroviisumenestystä.

Vuoden 2020 UMK:ssa palattiin avoimeen valintaan ja YleX tuli vahvasti mukaan kuvioihin tuomaan nuorempaa yleisöä kilpailun äärelle.

Yksi silloin linjattu tavoite tuntuu Hakasesta tänä vuonna erityisen hienolta.

”Kirjasimme ylös, että UMK:n missio on yhdistää suomalaisia musiikin avulla.”

Hakanen lähti esittelemään kilpailua levy-yhtiöille, manageritoimistoille ja laulunkirjoittajille. Yhdessä tällaisessa levy-yhtiöpalaverissa kesällä 2021 Käärijä nousi esille artistina, joka voisi kiinnostaa UMK:ta.

UMK:ssa ei Hakasen mukaan ole mitään tiettyjä arviointikriteerejä, joilla kaikki kappaleet arvioitaisiin. Valintaprosessi on monen asian summa.

Käärijä ja tanssijat kenraaliharjoituksessa Liverpoolissa.

”Hyvä biisi on kaikkein tärkein asia.”

Kattauksesta halutaan mielellään monipuolinen. Nimekkäät artistit toki kiinnostavat UMK:ta, koska ne kiinnostavat yleisöä, Hakanen sanoo. Toisaalta on tärkeää, että mukana on myös uusia ja nousevia artisteja, Hakanen vakuuttaa.

Käärijän Hakanen tiesi kovaksi live-esiintyjäksi, mutta ei ollut tavannut tätä ennen ensimmäistä UMK-palaveria.

”Siinä tunnin tapaamisessa hän hurmasi kaikki yleläiset siltä seisomalta”, Hakanen sanoo.

”Hänessä sellainen sydämellisyys, hauskuus, luovuus ja välittömyys yhdistyvät siihen super-energiseen esiintyjä-Käärijään. Uskon, että ihmiset rakastavat sitä, että hänessä on nämä kaksi puolta.”

Koko Suomi tuntuu seonneen Käärijä-huumaan, ja viisufanien innostuksen myötä Cha cha cha muistetaan varmasti vielä pitkään legendaarisena euroviisuesityksenä.

Olisiko Hakanen voinut kuvitella tämän kaltaista menestystä?

”Olen kyllä koko ajan ajatellut, että tässä biisissä ja artistissa on mieletön potentiaali. Mutta ei sitä ikinä kuitenkaan voi tietää.”

Hakanen ei osaa nimetä yhtä yksittäistä asiaa suosion syyksi.

Kokonaisuudessa on monta asiaa kohdallaan: kappaleen koukku, räpit, rakenne, eri genrejen yhdistely, onnistunut lavaesitys sekä tietenkin Käärijä esiintyjänä ja persoonana, Hakanen luettelee.

Harmittaako yhtään, että juuri sinä vuonna, kun meneillään on kaikkien aikojen Suomi-hype, Ruotsi lähettää kisaan entisen viisuvoittajan ja viisufanien rakastaman Loreenin?

Ei, sanoo Hakanen – tai ainakaan hän ei sitä myönnä.

”Se, että Euroviisuista nousee hyviä biisejä ja menestystarinoita, on vain hyvä asia. Uskon, että tämä Suomi–Ruotsi-asetelma tekee tästä vain mielenkiintoisempaa ja herkullisempaa suomalaisille. En ole siitä pahoillani.”

