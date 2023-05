Lauantaina selviää, voittaako Suomi Euroviisut. Käärijä kertoo olevansa 150-prosenttisen varma voitostaan. Euroviisujen finaali alkaa kello 22.

Liverpool

Kun Jere Pöyhönen saapuu Euroviisujen mediakeskukseen muutama tunti ennen ratkaisevaa finaalia, alkaa valtaisa kuhina.

Kaikki paikalla olevat toimittajat eri maista haluavat kommentit Suomen Käärijältä, kilpailun toiseksi suurimmalta ennakkosuosikilta. Tällä kertaa kommentteja on kuitenkin tarjolla vain suomeksi, Suomen delegaation viestintäpäällikkö Juhani Lassila ilmoittaa. Se ei haittaa ulkomaisia toimittajia. He jäävät kuvaamaan videoitaan. Pöyhönen on hetkessä saarrettu.

Tätä Pöyhösen arki on viime ajat ollut. Joka ikinen paikalla oleva toimittaja ottaisi häneltä kommentteja, jos vain olisi mahdollista. Kommenttien antamista on täytynyt rajoittaa, koska nyt haastattelupyyntöjä tulee niin isoilta medioilta, että harva suomalainen artisti on päässyt sellaisia koskaan antamaan.

Aiemmin tällä viikolla Käärijä oli Britannian yleisradion BBC:n suorassa haastattelussa. Lauantain finaalin alla yhdysvaltalainen CNN-kanava julkaisi oman Käärijä-haastattelunsa.

”Varmaan olen antanut haastatteluja kaikkiin mahdollisiin medioihin mihin vain voi. En ole laskeskellut pahemmin. Mua vaan viedään paikasta toiseen. Mä annan haastatteluja ja kerron miltä musta tuntuu”, Pöyhönen sanoo mediatilassa.

Nyt tuntuu hyvältä. Finaaliin on aikaa vain muutama tunti, eikä Pöyhösen mukaan häntä jännitä ”oikeastaan yhtään mikään”.

”Paitsi se, selviänkö kotiin täältä”, hän sanoo ja nauraa.

Lauantain viimeinen kenraaliharjoitus meni Pöyhösen mukaan juuri kuin pitikin. Esityksiä on ollut viime päivinä niin paljon, että meno on muuttunut hyvin vapautuneeksi. Lavalla voi keskittyä ottamaan yleisön haltuun, ja sen Pöyhösen on osannut alusta lähtien.

Heti UMK:hon osallistumisesta lähtien Pöyhönen on puhunut, että hän lähtee Euroviisuihin voittamaan kilpailun. Tyyli ei ole muuttunut.

Jere Pöyhönen joutui saman tien ihmisten piirittämäksi, kun saapui viisuareenan mediakeskukseen lauantaina.

Suomalaismedialle hän vakuuttaa olevan voitostaan 150-prosenttisen varma, vaikka vedonlyöntisivuilla Ruotsin Loreenin voitolle annetaan yli 50 prosentin todennäköisyys. Käärijän lukema on 20 prosenttia. Hän on jo pitkään ollut kilpailun selvä altavastaaja, ja se voi lopulta kääntyä hänen edukseen.

” ”Älkää jännittäkö, ottakaa ihan iisisti. Nauttikaa. Tehdään yhdessä jotain suurta.”

Kliinisen, joidenkin mielestä jopa tylsän, Loreenin rinnalla Käärijä on täydellinen vastakohta. Jos viisuyleisö haluaa vaihtelua, he äänestävät Käärijää.

Loreenista Pöyhösellä on vain hyvää sanottavaa.

”Loreenin esitykset ovat näyttäneet todella hyvältä. Hänellä on yhtäläinen mahdollisuus voittaa kuin mullakin. Kaikki me olemme tulleet tänne voittamaan. Meistä on Loreenin kanssa tullut ystäviä. Toivon hänelle pelkästään hyvää.”

Siihen Pöyhönen ei halua kummemmin ottaa kantaa, onnistuiko hänen perjantai-illan esityksensä tarpeeksi hyvin. Euroviisumaiden asiantuntijaraadit katsoivat perjantai-illan show’n ja antoivat pisteensä sen perusteella. Ne tykkää ketkä tykkää, Pöyhönen tyytyy sanomaan.

Suomi on seonnut Käärijästä kuluneen viikon aikana täysin. Pöyhönen on toistuvasti sanonut olevan kiitollinen siitä, että ihmiset ovat luoneet hänen ympärilleen valtavan ilmiön. Sitä hän toistaa nytkin, mutta toki asiassa on myös toinen puoli.

Jos kaupalliset toimijat yrittävät tehdä rahaa Käärijän nimellä tai mahdollisesti tekijänoikeuslain piiriin kuuluvilla asioilla, kuten bolerolla, voi asioita joutua selvittelemään jälkikäteen levy-yhtiön kanssa. Pöyhönen peräänkuuluttaa järkeä.

”Mulla on samat pelisäännöt kuin muillakin. Jos joku tekee Tori.fi:hin Käärijä-koruja, antaa tehdä. Mutta jos isot firmat yrittävät hyötyä musta, puutun asioihin. Ei se ole oikein. On tietenkin mahtavaa, että jengi on lähtenyt mukaan, mutta pientä pelisilmää toivon. Annetaan nyt jengin tehdä, ja selvitellään nämä myöhemmin.”

Finaalilauantaina Käärijän Cha cha cha nousi Spotifyn maailmanlaajuisen päiväkohtaisen listan sijalle 151. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt suomenkieliselle kappaleelle.

”Joku voi lähteä haastamaan ja tekemään parempaa. Toki se tuntuu hyvältä, mutta luvut ovat silti vain lukuja – lopulta pelkkää ilmaa. Mä koetan nauttia, tehdä musiikkia ja viihdyttää jengiä.”

Jos Suomi voittaa Euroviisut, eivät Pöyhösen kiireet lopu Liverpooliin. Edessä on käytännössä varmasti jonkinlainen kansanjuhla. Sen lisäksi Käärijä esiintyy ensi viikon lauantaina Helsingin jäähallissa keikalla. Festarikesä näyttää jo nyt todella kiireiseltä.

Onko Pöyhönen ehtinyt miettiä tulevaisuuttaan? Mitä tapahtuu viisufinaalin jälkeen?

”Varmaan ensin laitetaan samppanja kylmään ja otetaan pari lasillista. Sitten suunnataan katse tulevaan. Heti jäähallikeikan jälkeen lähden reissuun. Katsotaan, milloin tulen sieltä takaisin.”

Illan finaalia katsoville suomalaisille Pöyhösellä on rauhoitteleva viesti.

”Älkää jännittäkö, ottakaa ihan iisisti. Nauttikaa. Tehdään yhdessä jotain suurta.”