Vaikka ruotsalaislehdet antavat tukensa Suomelle, ne toteavat yksimielisesti, että Loreen oli yksinkertaisesti parempi. Eikä Loreenin voitto tullut ilman töitä.

Dagens Nyheter muistutti otsikossa, että Loreenin voitto on historiallinen. Loreen on ensimmäinen nainen, joka on voittanut Euroviisut kahdesti.

”Hän on tehnyt euroviisuhistoriaa.”

Odotusten mukaisesti ruotsalaislehdet nostivat esiin Loreenin voiton historiallisuuden hehkutuksissaan. Loreen on nyt ensimmäinen nainen, joka on voittanut Euroviisut kaksi kertaa: nyt viime yönä Tattoo-kappaleella ja vuonna 2012 Euphorialla.

Dagens Nyheter muistuttaa myös, että Loreenin voiton myötä Ruotsi on nyt tasoissa Irlannin kanssa. Irlannilla ja Ruotsilla on nyt molemmilla seitsemän viisuvoittoa takanaan, eniten kaikista maista. Maat muistuttavat toisiaan muutenkin: Irlannin Johnny Logan on ainoa mies, joka on voittanut viisut kaksi kertaa (What´s Another Year, 1980 ja Hold Me Now, 1987).

Irlanti ja Ruotsi – tai Logan ja Loreen – ovat Euroviisujen oikeutetut kuningas ja kuningatar.

Vaikka Loreen oli yksi ennakkosuosikeista, Dagens Nyheter kuvailee, kuinka artistin ja tämän esityksensä pienetkin teot ja yksityiskohdat analysoitiin äärimmäisellä tarkkuudella. Sama oli vuonna 2012. Silloinkin Loreen oli yksi ennakkosuosikeista.

”Mutta sitten kun raatipisteet tulivat, kun hänet vihdoin – aivan hermoja raastavan ja järkyttävän yleisöpiste­määrän julkistamisen jälkeen – julistettiin voittajaksi [vuonna 2012], kaikki olikin selvää. Kuten nytkin oli selvää Tattoon kanssa. Unohtakaa uhka Suomesta, unohtakaa kaikki. Miten kukaan ikinä pystyi epäilemään [Loreenin voittoa]?” lehti hehkuttaa.

Dagens Nyheter kirjoittaa myös, että suomalaisia varmasti harmittaa Käärijän jääminen toiselle sijalle.

”Käärijä oli Suomelle aito mahdollisuus voittoon pitkään, pitkään aikaan. Tai jos rehellisiä ollaan: koskaan, Lordin vuoden 2006 voiton ollessa poikkeus. Toivon, että Suomi palaa ensi vuonna viisuihin vielä jollain paremmalla ja voittaa.”

Osa ruotsalaislehdistä on analysoinut tarkemminkin viisutulosta – ja jopa hieman äitynyt kritisoimaan omaa voittoaan.

”Ruotsi ei kyllä ollut yleisön suosikki Liverpoolissa”, kirjoittaa Afronbladetin toimittaja Markus Larsson analyysissaan.

Se oli selvää kaikille viisuja seuranneille: kun pisteiden lasku eteni, yleisö mylvi Käärijän nimeä ja Cha cha chaata, riippumatta siitä kenen pisteitä julkistettiin. Juontajat yrittivät rauhoitella yleisöä, mutta turhaan.

Lopulta voittajakin sai raikuvat aplodit, mutta: Larsson toteaa, ettei kukaan pidä maasta, joka voittaa ”liian usein”.

”Ja ennen kaikkea kukaan ei pidä maasta, joka voittaa liian usein asiantuntijaraatien avulla.”

Larsson pohtii kirjoituksessaan raatiäänien tarpeellisuutta, mutta päätyy lopputulokseen, että ne lisäävät viisujen mielekkyyttä. Samalla yleisöllä säilyy merkittävä valta.

”Samalla ei koskaan tunnu hyvältä tai ’oikealta’, jos voittolaulu ei vetoa sekä yleisöön että asiantuntijoihin. Loreen ei saanut yhdenkään maan yleisöltä täyttä 12 pistettä.”

Larsson uskoo, että Suomen aika koittaa vielä. Hän myös kirjoittaa, että viime vuosina Suomen euroviisukarsinta eli Uuden musiikin kilpailu on tuottanut paljon yllätyksellisempiä ja mielenkiintoisempia osallistujia kuin Ruotsin. Mutta silti: Ruotsi oli parempi, ainakin tällä kertaa.

”Suomi oli hauskempi, mutta Ruotsi voitti.”

Larsson myös muistuttaa, että Ruotsi sai myös toiseksi eniten yleisöpisteitä: täysin ammattilaisten äänillä hän ei siis voittanut.

Myös Aftonbladet hehkutti voiton historiallisuutta.

Suurin osa ruotsalaislehtien julkaisemista kommenteista ja analyyseista toistaa Käärijä-tuesta huolimatta samaa ajatusta: Loreenin voitto oli ansaittu eikä tullut sattumalta tai laiskottelemalla. Ja miksi eivät toistaisi, maat kun tuppaavat tukemaan omia ehdokkaitaan kisoissa kuin kisoissa, ja se pätee myös kulttuurijournalismissa.

”On vain yksi kuningatar, ja hänen nimensä on Loreen”, Expressen-lehden toimittajan Maria Branderin kommentti on otsikoitu.

Branderin mukaan Loreenin voitto oli hyvinkin ansaittu ja ”yleisö ei ole aina oikeassa, ja se, mitä Loreen saavutti yöllä, on merkittävämpää kuin uskommekaan”.

Hän perustelee asiaa esimerkiksi sillä, että Loreen oli kuukausien ajan ennakkosuosikki.

”Ja miettikää kuinka vaikeaa on voittaa toisen kerran, koska kaikki rakastavat läpimurtoa enemmän kuin comebackia”, Brander huomauttaa.

Brander toteaa myös sen faktan, että Loreen lauloi täydellisesti ja Tattoo oli tarkkaan hiottu kipale. ”Mestariteos”, kuten Euphoriakin, Brander kirjoittaa.

Kenties kohtalollakin oli osansa Loreenin voitossa yöllä. Ensi vuonna, kun Ruotsi järjestää viisut, tulee myös kuluneeksi tasan 50 vuotta ruotsalaislegenda Abban euroviisuvoitosta.

”Ehkä näin oli tarkoitus käydä. Miksi edes jännitimme?” Brander pohtii.