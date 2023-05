Tukholma

Saisiko tätä sanoa ääneen, Tanja Moty miettii, mutta kuiskaa sitten.

”Käärijän olisi pitänyt voittaa.”

Moty katsoo olkansa yli. Kukaan ei kuullut.

”Olemme Ruotsissa, ei sitä koskaan tiedä”, hän nauraa.

Moty on itävaltalainen, joka on turistimatkalla Ruotsissa tšekkiläisen miehensä Josefin kanssa. Pariskunta on saapunut Djurgårdenin saarelle Abba-museoon.

”Abba on parasta, mitä Euroviisuista on tullut”, Josef Moty sanoo.

Pariskunta katsoi Euroviisut myös lauantai-iltana ja olisi toivonut Suomen Käärijän voittoa Ruotsin Loreenin sijaan.

”Käärijä sai eniten yleisöääniä”, Tanja Moty perustelee.

Josef ja Tanja Moty kertovat ihastuneensa Abbaan jo 1970-luvulla.

Käärijä saikin yleisöäänistä jättipotin: 376 pistettä eli yli 130 pistettä enemmän kuin toiseksi eniten yleisöpisteitä saanut Ruotsi.

Ruotsi kuitenkin voitti viisut tuomariäänten perusteella. Tiukaksi Suomi–Ruotsi-kamppailuksi kääntyneiden viisujen pisteidenlasku on ollut suuri puheenaihe sekä Suomessa että Ruotsissa.

Oikea laulu voitti, sanoo puolestaan ruotsalainen Thomas Gröndahl. Hän on viisufani, joka pitää Loreenia itseoikeutettuna voittajana.

Silti hän yllättyi voitosta.

”Pidin kyllä aika varmana, että Suomi olisi voittanut. Suomi oli niin suuri yleisön ennakkosuosikki”, hän sanoo.

Samoin kommentoi Fredrik Tiderman, joka kehuu sekä Loreenia että Käärijää.

”Loreen on taiteilija. Mutta Suomen laulu kyllä erottui joukosta, siinä on jotain erityistä. Ja olihan se yleisön suosikki.”

Gröndahl ja Tiderman odottavat innolla viisujen saapumista Ruotsiin ensi vuonna. He toivovat, että viisut järjestettäisiin Tukholmassa, mutta uskovat, että valinta kohdistuu nyt Göteborgiin.

”Nyt on Göteborgin vuoro, koska vuonna 2016 viisut olivat Tukholmassa ja vuonna 2013 viisut olivat Malmössa. Lisäksi on hienoa, että viisut osuvat Abban voiton 50-vuotisjuhliin”, Gröndahl sanoo.

Fredrik Tiderman ja Thomas Gröndahl ovat viisufaneja. Sylissä Nelson-koira.

Abba voitti Euroviisut vuonna 1974 kappaleellaan Waterloo ja nousi yhdeksi maailman suurimmista yhtyeistä. Abba oli Ruotsin ensimmäinen viisuvoittaja. Loreenin voitto oli Ruotsin seitsemäs.

Abban museossa on sunnuntaina kova vilinä. Museossa on valmistauduttu jo mahdollisuuteen, että viisut tulevat ensi vuonna Ruotsiin. Se toisi paljon viisufaneja myös Abba-museoon.

Sunnuntaina paikalla on myös Suomesta laivalla saapuneita turisteja. Kolmihenkinen suomalainen seurue kommentoi viisuja lyhyesti.

Menikö voitto oikeaan osoitteeseen?

”No ei”, nainen naurahtaa ja jatkaa matkaa.

Djurgårdenin saarella parveilee väkeä, joka on saapunut nauttimaan aurinkoisesta sunnuntaipäivästä.

Skansenin porteilla äidit valmistavat lapsiaan pyöräretkelle.

Mitä mieltä olitte Euroviisuista?

”Loreen ansaitsi voiton, vaikka hänen kappaleensa muistutti vähän hänen edellistä lauluaan”, sanoo Anna Holmgren.

Loreen on ensimmäinen nainen, joka on voittanut Euroviisut kaksi kertaa: nyt Tattoo-kappaleella ja vuonna 2012 Euphorialla.

No, entäs Käärijä?

”En ihan ymmärtänyt hänen suosiotaan. Että hän sai niin paljon katsojien ääniä”, Holmgren sanoo.

Hänen vieressään seisoo ystävä Amelie Bennet, joka tuntuu olevan samaa mieltä. Hänen päässään on kuitenkin jotain, josta on kysyttävä lisää.

Se on kypärä, joka on vihreä – tai tarkemmin käärijänvihreä.

Hänen täytyy olla fani!

Amelie Bennet ja Anna Holmgren kehuvat Euroviisuja poikkeuksellisen tasokkaiksi.

Mutta ei: vihreä kypärä ei olekaan Käärijän fanitusta varten. Kyseessä on vain tavallinen pyöräilykypärä. Käärijä ei lukeutunut Bennetin suosikkeihin, mutta suomalaisesitys oli silti mielenkiintoinen.

”Koko show oli tänä vuonna tavallista hienompi”, hän sanoo.

Samaa mieltä, sanoo Anna Holmgren.

”Tänä vuonna ei tarvinnut hävetä yhtään esitystä.”

Sitten naiset pyöräilevät pois. He katoavat nopeasti ihmisvilinään, mutta vihreä kypärä ei.

Se loistaa kauas.