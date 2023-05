Suomen euroviisuedustaja Käärijä palasi Liverpoolin Euroviisuista sunnuntai-iltana. Hän kuvailee kakkossijan olleen hänelle pettymys ja halunneensa lähteä torille porukan kanssa. ”Se oli mulle iso juttu”, hän kuvailee.

”Esitys meni niin kuin sen piti mennä. Totta kai harmittaa, kun voittoa ei tullut. Loreen oli kova vastus, vaikka olikin päihitettävissä, mutta tällä kertaa tuli kakkossija”, sanoo Käärijä eli Jere Pöyhönen tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Käärijä palasi Suomeen Liverpoolissa käydyistä Euroviisuista sunnuntai-iltana. Helsinki-Vantaan lentokentällä häntä oli vastassa valtava määrä faneja, jotka lauloivat Cha cha cha:ta ja huusivat Käärijän nimeä ja kutsuivat tätä voittajaksi.

Ihmisjoukon seasta vapauduttuaan Pöyhönen piti tiedotustilaisuuden medialle.

Paljettioloasuun sonnustautunut Käärijä harmitteli tilaisuudessa Euroviisujen lopputulosta. Hän kuvailee olleensa tosi itsevarma voitostaan, minkä takia toiseksi tuleminen oli hänelle pettymys.

”Tosi iso pettymys. Olisin halunnut, että olisimme lähteneet torille porukan kanssa. Se oli mulle iso juttu. Muutenkin, että oltaisiin tuotu voitto kotiin. Toivotaan, että joku hoitaa ensi vuonna paremmin.”

Suomen Käärijä sijoittui Euroviisujen finaalissa toiseksi kappaleellaan Cha cha cha. Käärijä sai finaalissa yhteensä 526 pistettä. Voittajaksi selviytyi Ruotsin edustaja Loreen kappaleellaan Tattoo. Ruotsin kokonaispistemäärä oli 583 pistettä.

Pöyhönen sai finaalissa huomattavasti enemmän yleisöpisteitä kuin Loreen. Pöyhönen ei vielä finaalin jälkeen halunnut moittia pisteidenantojärjestelmää, jossa suunnilleen puolet pisteistä tulee asiantuntijaraadeilta ja puolet yleisöltä. Yleisöäänillä Pöyhönen olisi voittanut selvästi.

Nyt Pöyhönen oli sitä mieltä, että kansan pitäisi saada päättää Euroviisujen voittaja eikä pienten ammattilaisraatien. Hän silti sanoo, että ”säännöt on säännöt – sillä mennään”.

Pöyhönen kehuu voittajaa, Ruotsin Loreenia ja toivottaa tälle kaikkea hyvää. Kaksikko voisi Käärijän mukaan tavata mahdollisesti vielä vaikka kahvittelun merkeissä.

Pöyhönen ei ollut tietoinen siitä, että suomalaiset eivät antaneet Loreenille yhtään yleisöpistettä. Sen sijaan Suomen ammattilaisraadilta Ruotsin Loreen sai täydet 12 pistettä.

”Wau, mä en tiennyt siitä. Toisaalta Suomi pelasi meikäläisen pussiin, kiitos siitä” hän sanoo yllättyneenä.

Euroviisujen johdosta Pöyhönen nauttii nyt suurta suosiota niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hän ei täysin poissulje kansainvälisen uran mahdollisuutta, mutta kertoo aikovansa katsoa ensin Suomen-markkinat läpi.

”Kyllä Euroopan-kiertueen voin tehdä.”

Pöyhönen suuntaa katseensa tulevaan. Tuloillaan on muun muassa Helsingin jäähallissa järjestettävä konsertti toukokuun 20. päivänä, jonne hän toivoo yleisöä myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Ennen tätä hän aikoo käsitellä kaikkea Euroviisuissa tapahtunutta.

”Joutuu vähän käsittelemään, mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Pientä miestä Vantaalta on heitelty paikasta toiseen. Viety isoihin paikkoihin. Koetan ensin selvitellä, mitä tässä on tapahtunut.”