Ruotsalaistähti kehui Käärijän aitoutta lavalla: ”Siksi ihmiset hurraavat hänelle”.

Ruotsin euroviisuvoittaja Loreen suitsutti kakkossijalle jäänyttä Suomen edustajaa Käärijää voittonsa jälkeen. Loreen voitti Euroviisut kappaleellaan Tattoo ammattilaisraatien äänien turvin, vaikka jäi yleisöäänissä kauas Käärijän Cha cha chan taakse.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kysyi Loreenilta, olisiko hän halunnut olla ykkönen myös yleisön äänissä.

”Totta kai, mutta olen kiitollinen tästäkin”, Loreen sanoi.

Loreenin mielestä kaikki äänet ovat tärkeitä eikä eri ääniä voi vertailla keskenään.

Suomi oli myös paikan päällä olleiden fanien selvä suosikki. Pisteidenlaskun edetessä Liverpoolin areenan yleisö huusi Käärijän ja tämän kappaleen nimeä – välillä jopa silloin, kun Ruotsin saamia 12 pisteen potteja julkistettiin. Loreenilta kysyttiin, mitä hän ajatteli tästä.

”Käärijä on hiton mahtava, se oli fantastinen esitys. On kivaa, kun esitykset saavat kannatusta. Eihän sitä voi olla että ’hys hys, saatte ajatella, että vain minä olen hyvä’. Ei se häirinnyt minua niin paljoa, on sitä tullut työstettyä egoa sen verran”, Loreen totesi Aftonbladetille.

Häneltä kysyttiin myös, mitä hän haluaisi sanoa Käärijälle.

”Harvoin näkee artisteja, jotka ovat niin autenttisia lavalla. Hän ilmaisee itseään aidosti ja on oma itsensä, kaikki siinä on puhdasta. Siksi ihmiset hurraavat hänelle. Hänellä tulee menemään hienosti”, Loreen kehui.

Loreenista, 39, tuli ensimmäinen nainen, joka on voittanut Euroviisut kahdesti. Hän sanoi pian voiton ratkeamisen jälkeen, ettei ollut vielä täysin tajunnut tapahtuneen historiallisuutta. Loreen sanoi kokevansa, että hän ei ole tehnyt historiaa yksin, koska ruotsalaiset yhdessä valitsivat hänet edustajakseen.

Tähti kertoi lehdistötilaisuudessa olevansa helpottunut siitä, että viisu-urakka on nyt ohi. Loreen oli aluksi vastahakoinen lähtemään Ruotsin euroviisukarsintana toimivaan Melodifestivalen-kilpailuun, mutta suostui lopulta.

”Olen elänyt tätä kuusi kuukautta. Olen treenannut ja muuttanut ruokavaliotani. Olen rakastanut joka sekuntia, mutta on tämä ollut intensiivistä. Mutta se oli sen arvoista”, Loreen sanoi.

Loreen kertoi juhlistavansa voittoa pitkään odottamallaan viinilasillisella.