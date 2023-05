Silvennoinen kertoo tekstiviestitse, että kyse oli vitsistä. Hänen mukaansa taktisen äänestämisen mainitseminen viisulähetyksessä liittyy erityisesti kevään eduskuntavaaleihin, joissa se nousi suureksi puheenaiheeksi. Hän kuitenkin kiistää kehottaneensa ketään äänestämään taktisesti Euroviisuissa.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kirjoittaa, että syy Ruotsin nollaan yleisöpisteeseen Suomelta saattoi piillä viisukommentaattori Mikko Silvennoisen ”ovelissa” äänestysohjeissa suomalaisille. Asiasta kirjoittavat myös ruotsalaislehti Expressen sekä uutistoimisto TT.

Euroviisut voitti Ruotsin Loreen kappaleellaan Tattoo. Vaikka Suomen edustaja Käärijä pärjäsi Loreenia paremmin yleisöäänissä, sai Ruotsi heti Käärijän jälkeen toiseksi eniten yleisöpisteitä. Ruotsi sai yleisöääniä kaikista maista – paitsi Suomesta.

Ruotsalaislehti Aftonbladet esittää nyt yhdeksi syyksi Suomen viisukommentaattori Silvennoisen ”ovelat” äänestysohjeet. Aftonbladet katsoo, että Silvennoinen kehotti – joskin epäsuorasti – suomalaisia viisufaneja äänestämään taktisesti.

Lehden artikkelissa pohdiskellaankin, oliko tämä syy sille, ettei Ruotsi saanut Suomelta yhtäkään yleisöpistettä.

Silvennoisen kirjoitetaan ”käyttäneen tilaisuuttaan hyväkseen ja lisänneen hienotunteisen mutta ovelan viestin suomalaisille.”

Aftonbladet kirjoittaa, että juontaessaan äänestysohjeita suomalaisille Silvennoinen lainasi erästä viisufania Ylen viisuchatista: ”Kuten Ylen chatissa tuntematon henkilö muistuttaa: äänestä taktisesti, se ei ole kiellettyä. Mutta Suomen äänestäminen on kiellettyä”.

Sekä Aftonbladet että Expressen nostivat Suomen taktisen äänestyksen näyttävästi esille nettijulkaisuissaan.

HS kysyi Silvennoiselta kommenttia ruotsalaislehden väitteisiin. Silvennoinen vastasi tekstiviestitse.

”Kyllä, luin eilen suorassa lähetyksessä chat-keskustelusta katsojan lähettämän vitsin, että voi äänestää myös taktisesti. En maininnut mitään maata tässä yhteydessä. En kehottanut äänestämään taktisesti. Kerroin vain katsojalta saapuneen läpän, että voi äänestää taktisesti”, Silvennoinen kirjoittaa.

Silvennoinen kirjoittaa taktisen äänestämisen mainitsemisen liittyvän erityisesti keväällä pidettyihin eduskuntavaaleihin, joissa se nousi suureksi puheenaiheeksi .

”Tärkeää ymmärtää nyt tämä tausta: chatista tullut vitsi on minusta erittäin hauska, koska aihe on sattumalta ajankohtainen. Suomessa on nyt kevään eduskuntavaaleissa puhuttu paljon taktisesta äänestämisestä. Monet suomalaiset eivät vaaleissa äänestäneet poikkeuksellisesti omaa puoluettaan, jotta perussuomalaiset eivät pääsisi hallitukseen tai jopa pääministeripuolueeksi. Taktisesta äänestämisestä hyötyivät vaaleissa sosialidemokraatit.”

Silvennoinen kertoo tekstiviestissä olevansa itse suuri Loreen-fani, ja antaneensa faniutensa näkyä sosiaalisen median tileillään viisuviikon ajan. Hän kertoo saaneensa palautetta eli ”kettuilua” faniudestaan.

Ruotsin euroviisukommentaattori Edward af Sillén kommentoi Aftonbladetille, ettei ole olemassa sääntökirjaa, jonka mukaan Euroviisuja tulisi juontaa.

”Mutta voin ajatella, että on kirjoittamattomia sääntöjä. Ja tämä on sellainen; mielestäni kommentaattorin ei pitäisi kehottaa kuulijoitaan äänestämään taktisesti”, af Sillén sanoi ruotsalaislehdelle.

”Se ei ole viisuhengen mukaista.”

Ruotsin Melodifestivalenin projektipäällikkö Anders Wistbacka kommentoi tekstiviestitse Aftonbladetille, että Silvennoisen juonto on saattanut vaikuttaa suomalaisten yleisöääniin Ruotsille.

”Ymmärtääkseni ei ole olemassa sääntöjä siitä, miten kommentoija saa ilmaista itseään. Mutta tiedän, että jännittävästä Suomi–Ruotsi-ottelusta huolimatta omat kommentaattorimme eivät kehottaisi katsojia äänestämään taktisesti.”

Käärijältä kysyttiin sunnuntaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa, mitä mieltä tämä oli siitä, että suomalaiset eivät antaneet Loreenille yhtään yleisöpistettä.

”Wau, mä en tiennyt siitä. Toisaalta Suomi pelasi meikäläisen pussiin, kiitos siitä”, Käärijä eli Jere Pöyhönen vastasi.

Käärijän mukaan viisujen sääntöjä pitäisi muuttaa niin, että yleisön ääni pääsisi paremmin esille. Nykyisin puolet äänistä tulee tuomaristolta ja puolet yleisöltä.