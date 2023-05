Yksitoista vuotta julkisuudessa ja toisaalta myös siltä piilossa.

Niinkin voisi kiteyttää rouva Jenni Haukion, 46, viimeisimmät vuodet. Kun Haukiosta vuonna 2012 tuli presidentin puoliso, ei hän osannut arvata, miten kokonaisvaltaisesti moni asia muuttuisi.

Hetkessä elämästä tuli jatkuvaa tasapainottelua julkisuuden valokeilassa. Tietoista rajanvetoa sen suhteen, minkä verran puhua medialle ja muille kiinnostuneille yksityiselämästään. Oli sopeuduttava nopeasti ja löydettävä oma tapa elää ja olla presidentin, Sauli Niinistön, rinnalla.

Jenni Haukio ja Sauli Niinistö vihittiin Reposaaren kirkossa Porissa vuonna 2009.

Yhtäkkiä ympärillä oli koko ajan turvahenkilöstöä. Jatkuva seuranta on vääjäämättä myös uuvuttanut yksityisyyttä ja henkilökohtaista tilaansa suuressa arvossa pitävää Haukiota.

Näistä mietteistään hän kertoo laajassa muistelmateoksessaan Sinun tähtesi täällä, vuodet presidentin puolisona (WSOY). Kirjassa Haukio kertoo muun muassa kohtaamistaan ihmisistä, tekemästään työstä ja roolistaan presidentin puolisona.

Hän puhuu tuntemuksistaan ja elämästään paikoin yllättävänkin avoimesti ja koskettavasti tavalla, jota ei ole häneltä aiemmin kuultu.

Haukio itse on aina tiennyt, että tällaisen avoimuuden aika vielä tulee.

”Olen todella pitkään tiennyt, oikeastaan jo presidenttikausien alkuvaiheista lähtien, että tulen tällaisen kirjan jossain vaiheessa kirjoittamaan. Olen oikeastaan hyvin huojentunut ja iloinen, että kirja on nyt julkaistu”, hän sanoo viikko ennen teoksen ilmestymistä kauppoihin.

”Koen myös velvollisuudekseni kertoa siitä, millaisten arvojen ja periaatteiden ohjaamana olen rooliani hoitanut.”

” ”Olen todella pitkään tiennyt, että tulen tällaisen kirjan kirjoittamaan.”

Kustantajansa kirjastohuoneessa Helsingissä haastattelua antava Haukio vaikuttaa välittömämmältä kuin julkisuuskuvansa, mutta ei hän silti täysin huolettomaksi heittäydy. Hän on sanoissaan yhä hyvin harkitseva. Kirjassaan hän kuvaakin julkisuussuhdettaan verrattain pidättyväiseksi, ja sanoo varovaisuuden ulottuneen usein myös siviilielämän eri tilanteisiin.

Erityisen raskaaksi Haukio on kokenut sen, että hän joutuu olemaan varuillaan jokaisen elämäänsä tavalla tai toisella tulevan uuden ihmiskontaktin kanssa.

Anonyymi liikkuminen on hänen mukaansa käytännössä mahdotonta, sillä aina löytyy joku, joka tunnistaa ja tulee juttusille. Haukio kertoo esimerkiksi, miten eräs nainen pysäytti hänet koiraa ulkoiluttaessa ja kertoi hänelle nähneensä edellisenä yönä unta Haukion tulevasta Linnan juhlien puvusta.

Linnan juhlien perinteeseen kuuluu presidenttiparin ensivalssi. Se on yleensä jäänyt heiltä myös illan ainoaksi. Kuva viime joulukuun itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolta.

”Tuollaiset tilanteet häkellyttävät edelleen. Juuri ulkoretkillä koiran kanssa olen toisaalta voinut viime vuosina päästä lähimmäs anonymiteettiä. Lippalakki, pipo ja aurinkolasit ovat jo vuosia olleet arkielämäni korvaamattomia varusteita”, Haukio kirjoittaa kirjassaan.

Koiralenkkikohtaamisia varten presidenttiparin nyt jo edesmenneelle koiralle Lennulle olikin vitsinä keksitty peitenimeksi Aksu.

Ne harvat hetket, jolloin Haukio on kokenut puolisonsa kanssa pääsevänsä kaikkein etäämmälle presidentti-instituutiosta ja unohtamaan esilläolon, ovat tapahtuneet hänen vanhempiensa kesämökillä, veneretkillä kauas merelle.

Ja kaikkein yksityisintä elämää viimeisten yhdentoista vuoden ajan Haukio kertoo eläneensä omissa ajatuksissaan.

”Sen, minkä olen sosiaalisten suhteiden vääjäämättömässä rajoittumisessa menettänyt, olen vastaavasti saanut oman sisäisen maailmani syventyessä, kypsyessä ja rikastuessa entisestään”, Haukio kirjoittaa kirjassaan.

Tätä taustaa vasten voisi kuvitella, että presidenttikauden päättyminen ensi vuoden alussa tuntuisi Haukiosta huojentavalta.

”Päällimmäisenä tunteena minulla on ilo ja kiitollisuus siitä kaikesta, mitä olen saanut kokea. Haluan myös keskittyä loppuun asti tästä kunniatehtävästä suoriutumiseen”, hän kuvailee.

Jenni Haukio on kypsytellyt nyt ilmestyvää kirjaa mielessään jo vuosia. ”Varsinaisen konkreettisen kirjoitustyön pariin siirryin hyvin intensiivisesti heti, kun sain väitöskirjatutkimukseni valmiiksi”, hän kertoo kustantajansa WSOY:n kirjastohuoneessa.

Presidenttikautta on tosiaan jäljellä vielä noin yhdeksän kuukautta. Siksi kirjan julkaiseminen jo tässä vaiheessa tuntuu jopa erikoiselta.

”Tämä oli minulle luonteva ratkaisu. Tällaisen kirjan kirjoittaminen on täysipäiväistä työtä. Nyt oli juuri sopiva elämänvaihe keskittyä ja paneutua tähän”, Haukio kertoo.

Kun Haukio viime vuoden helmikuussa jätti kymmenvuotisen siviilityönsä Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana, tuli hänelle aikaa syventyä kirjallisiin projekteihin. Ensimmäinen niistä, väitöskirja Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan, valmistui viime joulukuussa.

Presidentin rinnalla edustaminen on ollut Haukiolle ennen kaikkea oma valinta, jonka hän on tehnyt ”tahdostaan palvella kotimaataan ja presidentti-instituutiota”. Koska presidentin puolison roolia ei ole virallisesti määritelty, olisi Haukiollakin ollut vapaus jättäytyä kaiken ulkopuolelle. Virallisessa mielessä puolison toiminta on vapaaehtoistyötä, eikä hänelle makseta esimerkiksi palkkiota, päivärahoja tai kulukorvauksia. Niinpä presidenttipari kustantaa omasta pussistaan muun muassa kaikki edustusasunsa.

Haukiolle asetelma on ollut koko ajan päivänselvä. Oli silti aikamoinen työ alkaa kerryttää tyhjästä oikeanlaista edustusasuarsenaalia vuonna 2012. Ensimmäinen valtiovierailu, Ruotsin kuningasparin tapaaminen, oli Niinistöllä ja Haukiolla edessä jo muutama viikko vaalien jälkeen.

Suomen presidenttiparin ensimmäinen valtiovierailu huhtikuussa 2012 suuntautui Ruotsiin. Yhteiskuvassa Jenni Haukion ja Sauli Niinistön kanssa ovat prinssi Daniel, kuningas Kaarle XVI Kustaa, kuningatar Silvia ja kruununprinsessa Victoria.

”Pukukoodit ja etiketti ovat edustamisessa hyvin tarkkoja. Tietenkin niitä haluaa ja pitää noudattaa”, Haukio sanoo.

”Edustusasuston kokoaminen on alussa kohtuullisen isokin urakka. Eihän tavallisella työssä käyvällä tai oikeastaan kenelläkään ole sen tyyppisiä vaatteita yleensä valmiina vaatekaapissa.”

Hän kertoo tehneensä työn aivan yksin käyttäen apunaan muistiota, jossa määriteltiin tarkoin, millainen puku mihinkin tilaisuuteen on sopiva.

”Sen avulla hankin tilaisuus tilaisuudelta sen mitä minulla ei ollut. En tosiaan käyttänyt mitään ulkopuolisia apuja ja osittain siitä syystä, että minulla oli oma tyyli tarkoin tiedossa”, Haukio kertoo.

Ennen Niinistön ensimmäistä virkakautta Haukio työskenteli kokoomuksen viestintäpäällikkönä. Hektinen elämä alkoi viedä presidenttiparia säännöllisesti valtaapitävien salonkeihin ja illallispöytiin. Näitä valtiovierailuita Haukio kuvailee kirjassa hyvinkin seikkaperäisesti. Syntyy kuva lämminhenkisistä seurustelutuokioista kuninkaallisten ja valtionpäämiesten sekä heidän puolisoidensa kanssa.

”Kanssakäyminen eurooppalaisten kontaktien kanssa on aika tiivistä. Kun tavataan usein eri yhteyksissä, opitaan myös henkilöinä paremmin tuntemaan toinen toisia, jolloin se kanssakäyminen muuttuu koko ajan välittömämmäksi. Toki se on aluksi muodollisempaa.”

Viimeisimmän valtiovierailunsa Tukholmaan Suomen presidenttipari teki vuosi sitten. ”Kanssakäyminen eurooppalaisten kontaktien kanssa on aika tiivistä. Kun tavataan usein eri yhteyksissä, opitaan myös henkilöinä paremmin tuntemaan toinen toisia, jolloin se kanssakäyminen muuttuu koko ajan välittömämmäksi”, Jenni Haukio kertoo.

Haukio sanoo ammentaneensa valtiovierailuille paljon voimaa siitä, että hän tiedostaa olevansa etuoikeutetussa ja ainutkertaisessa kunniatehtävässä.

”Koskaan nämä tilanteet eivät ole muuttuneet minulle väärällä tavalla arkisiksi. Olen aina latautunut huolellisesti, valmistautunut, lukenut ihmisten henkilötaustat ja perehtynyt asioihin. Sillä tavalla olen myös kyennyt sekä antamaan että saamaan näistä yhteyksistä enemmän irti.”

Kulttuurin ja taiteen vannoutuneeksi harrastajaksi ja museoiden suurkuluttajaksi tunnustautuva Haukio perehtyi samanlaisella tarmolla ja mielenkiinnolla esimerkiksi Mäntyniemen, Kultarannan ja Presidentinlinnan historiaan.

Pitkälti hänen ansiostaan Mäntyniemen edustustilassa on nykyään esillä esimerkiksi useita ikonisia taide-esineitä. Haukion mielestä Mäntyniemi voisikin parhaimmillaan näyttäytyä suomalaisen muotoilun ja taiteen näyteikkunana, jossa esillä oleva taide ruokkisi myös luontevaa keskustelua kansainvälisten vieraiden kanssa.

Vuonna 2018 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja puolisonsa Melania Trump vierailivat Mäntyniemessä Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Helsingin huippukokouksen yhteydessä. Jenni Haukio kertoo kirjassaan Melanian keskustelleen hänen kanssaan tuolloin muun muassa nettikiusaamisen vastaisesta työstä.

Presidenttiparin otti vastaan joulutervehdyksiä Mäntyniemessä vuonna 2012, presidenttikauden ensimmäisenä vuotena.

Kultarannassa, tasavallan presidentin kesäasunnossa, Haukion kädenjälki näkyy ennen kaikkea puutarhassa, jossa esimerkiksi osa patsaista on Haukion toimesta löytänyt paikkansa pysyvästi uudelleen.

Missään vaiheessa näiden yhdentoista vuoden aikana Haukio ei ole ollut pelkkä presidentin vierellä kulkija, vaan hän on luonut rinnalla myös omaa uraa. Samalla hän on koko ajan etsinyt tapoja vaikuttaa. Erityisen aktiivisesti hän on halunnut vaalia sotaveteraanien ja lottien henkistä perintöä.

Koronapandemian, Venäjän hyökkäyssodan ja Suomen Nato-prosessin lisäksi vuosiin mahtuu muitakin poikkeuksellisia ja suuria asioita, kuten presidentinlinnan peruskorjaus ja sen myötä itsenäisyyspäivän vastaanoton järjestäminen Tampereella sekä Suomen satavuotisjuhlavuosi. Suurten juhlien ja muiden tapahtumien suunnittelemisessa ja organisoimisessa Haukio vaikuttaa kirjan perusteella olevan elementissään.

Kesti kuitenkin pitkään ennen kuin Haukio osasi alkaa suhtautua Mäntyniemeen kotina. Sittemmin hän on juurtunut ja kiintynyt paikkaan monella tapaa. Mäntyniemessä on elämänsä ensimmäiset vuotensa viettänyt myös presidenttiparin lapsi Aaro, 5. Samoin se oli pitkään koti Lennu-koiralle, jonka presidenttipari joutui hyvästelemään kaksi vuotta sitten. Lennun poismenon jälkeisiä kuukausia Haukio kuvaa eräiksi elämänsä henkisesti raskaimmiksi.

Presidenttiparin bostoninterrieri Lennu saavutti elämänsä aikana jopa kansainvälistä mediajulkisuutta. Jenni Haukio kuvailee kirjassaan Lennua elämänsä koiraksi, jollaisen hän uskoo voivansa kohdata vain kerran.

Miltä tuntuu muuttaa pian pois sieltä?

”Mäntyniemi ja koko se ympäristö on tullut niin läpikotaisin tutuksi, että eihän se minusta koskaan lähde. Muistot viemme mukanamme”, Haukio sanoo.

Niistä saa voimaa, ne kannattelevat.

”Ei tule niin kouriintuntuvaa menetyksen tunnetta, kun niihin muistoihin ja kokemukseen voi palata aina ja missä vain. Sellainen on hyvin vapauttavakin tunne.”

Suurin elämänmuutos presidenttikauden päättymisen jälkeen tulee olemaan muuttaminen takaisin yksityiskotiin Espooseen.

”Siinä riittää varmaan ihan konkreettista tekemistä pitkäksi aikaa. En ole sen yksilöidymmin miettinyt, mitä tulen tekemään.”

Suuria sopeutumisvaikeuksia hän ei osaa odottaa.

”Olen koko ajan pitänyt kiinni tavallisesta arkielämästä ja rutiineista niin pitkälle kuin mahdollista”, Haukio sanoo.

” ”Olen koko ajan pitänyt kiinni tavallisesta arkielämästä.”

Jenni Haukio ei osaa vielä kertoa mahdollisista tulevista urasuunnitelmista. ”Olen parhaassa työiässä oleva ihminen ja kouluttautunut. Sen jälkeen kun puoliso ei ole enää tasavallan presidentti, ehkä näkymät myös oman ammatillisen tulevaisuuden suhteen avartuvat.”

Median innokkuus on joskus myös ylittänyt rajan tavalla, jolle Haukio ei anna täysin puhtaita tyylipisteitä. Kaikkein vaikeinta hänen oli hyväksyä julkisuuden ulottuminen synnytyssairaalaan saakka.

Haukio kertoo viettäneensä koko esikoispoikansa syntymän jälkeisen ajan Naistenklinikalla samassa huoneessa poistumatta sieltä kertaakaan. Edes kahvitilaan meneminen ei ollut mahdollista, koska joku median edustajista oli Haukion mukaan siellä koko ajan läsnä.

Median oli saatava kuvansa kotiinlähdöstäkin.

”Presidentillä ei ole yksinoikeutta edes siihen hetkeen, kun hän poistuu synnytyssairaalasta vastasyntynyttä poikaansa kantaen. Tätä sairaalasta poistumisen hetkeä olenkin usein muistellut yhtenä koko elämäni epätodellisimmista kokemuksista”, Haukio kuvailee kirjassa.

Onko julkisuus tuonut paineita myös äitiyteen?

”Tässä elämänmuodossa kaikki risteilee ja sekoittuu toisiinsa, juhla ja arki sekä työ ja perhe-elämä, koska asutaan ja tehdään työtä samoissa tiloissa. Mutta ei voi sanoa, että se olisi vaikuttanut äitiyteen.”

Haukio tuli aikoinaan tunnetuksi runoilijana. Valtakunnallisen runokilpailun esikoisteoksellaan 22-vuotiaana voittanut porilaislähtöinen Haukio on sittemmin julkaissut kaksi runokokoelmaa, viimeisimmän vuonna 2009. Haukio uskoo löytävänsä runoudelle jossain vaiheessa taas aikaa ja tilaa, mutta ei lähitulevaisuudessa. Juuri nyt hän haluaa olla mahdollisimman paljon läsnä poikansa arjessa.

”Katsotaan myöhemmin, onko minulla edes kiinnostusta pyrkiä julkaisemaan. Runoudesta voi nauttia niin monella muullakin tapaa kuin pyrkimällä julkaisemaan kokoelmia.”