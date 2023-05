Mallina ja näyttelijänä tunnettu Anna Nicole Smith eli traagisen elämän. Uusi dokumentti pureutuu hänen vaiheisiinsa.

FLORIDALAISEN Seminole Hard Rock -hotellissa oli helmikuussa 2007 kammottava tilanne. Mallina ja näyttelijänä tunnettu Anna Nicole Smith, 39, oli löydetty elottomana. Viisikuukautisen Danielynn-tytön äiti Smith julistettiin kuolleeksi heti, kun hänet kuljetettiin sairaalaan.

Ursula Macfarlanen ohjaama uusi dokumentti Tuntematon Anna Nicole Smith luotaa Smithin vaiherikasta elämää ja avaa hänen salaisuuksiaan. Smith toteutti amerikkalaista unelmaa, kunnes se murskautui.

Houstonissa kasvaneen Anna Nicole Smithin eli Vickie Lynn Hoganin ura oli singahtanut uskomattomaan nousukiitoon. Pikaruokaloissa ja Walmartissa työskennellyt Smith oli ryhtynyt strippariksi, muokannut ulkonäköään kauneuskirurgialla ja päätynyt toukokuussa 1992 Playboy-lehden kanteen.

Pian hän poseerasi mainoskampanjoissa ja pääsi Marie Claire- ja GQ-lehtien kansiin. Smith nähtiin muun muassa Mies ja alaston ase 33 1/3 -elokuvassa ja vuosituhannen vaihteessa hän sai oman The Anna Nicole Show -ohjelmansa.

Smith meni naimisiin vain 17-vuotiaana ja sai esikoispoikansa Danielin vuotta myöhemmin. Liitto pojan Billy-isän kanssa päättyi vuonna 1993, mutta jo seuraavana vuonna Smith porhalsi uudelleen avioon.

Smith oli toista puolisoaan peräti 63 vuotta nuorempi. Öljymiljonääri J. Howard Marshall oli tuolloin 89-vuotias, eikä hänen sukunsa hyväksynyt suhdetta Smithiin.

Vain 13 kuukautta häiden jälkeen Marshall kuoli. Alkoi pitkä ja ruma oikeustaistelu Marshallin miljoonaomaisuudesta, josta Smith ei ehtinyt saada penniäkään. Smithin raju juhliminen ja lääkkeiden väärinkäyttö päätyi otsikoihin, ja tv-ohjelma floppasi.

2000-luvun alkupuolella Smith palasi parrasvaloihin ja alkoi deittailla valokuvaaja Larry Birkheadia. Danielynn-tytär syntyi Bahamalla syyskuussa 2006.

Uutta pikkusiskoaan sairaalaan katsomaan saapunut Smithin esikoispoika Daniel kuoli äitinsä vuoteen vierelle. Kuolinsyyksi varmistui lääkkeiden yliannostus. Smith masentui vakavasti.

Talvella 2007 Smith matkusti Floridaan, ja ennen matkaa hänelle annettiin kasvuhormoneja ja B12-vitamiinia sisältävä pistos, joilla hän pyrki pitämään painonsa kurissa. Pistokohtaa alkoi särkeä.

Seuraavina päivinä Smithin vointi huononi ja helmikuun 8. päivänä ystävä löysi hänet elottomana. Kuolinsyyksi todettiin lääkkeiden tahaton yliannostus. Anna Nicole Smith haudattiin Bahamalle Daniel-poikansa viereen, ja hänen Danielynn-tyttärensä aloitti elämänsä ilman äitiään.

Iida Kantola

Tuntematon Anna Nicole Smith -dokumentti esitetään Netflixissä tiistaina 16.5.

Matt Stokoen intensiivinen roolityö Raoul Moatina tuo kylmät väreet.

Tosielämän ihmisjahti

Tositapahtumaan perustuva kolmiosainen draama Tapaus Raoul Moat (The Hunt for Raoul Moat, 2023) menee suoraan sieluun, sillä se on aito ja realistinen. Kylmiä väreitä aiheuttavat sarjassa niin uhrien pakokauhu ja poliisien tekemät inhimilliset virheet kuin brutaali väkivalta – brittisarjoissa ei juuri siloiteltuja design-murhia näy.

Tapaus Raoul Moatissakaan kyse ei ole pelkästä ”rikostapauksesta”, vaan useista elämistä, sillä sarjassa näytetään inhimillisen kärsimyksen koko kirjo uhrin ja tekijän omaisista sivullisiin uhreihin. Kylmäävää on myös, kuinka tappajasta tulee sosiaalisessa mediassa sankari – kuin hän olisi itse uhri. Monen mielestä hän on legenda!

Tarinassa perheväkivallasta vangittu mies (Matt Stokoe) vapautetaan vankilasta lyhyen tuomion jälkeen.

Mies on luvannut sellikaverilleen, että hän kostaa entiselle kumppanilleen Samanthalle (Sally Messham), koska tällä on uusi mies, sympaattinen Christopher (Josef Davies). Poliisissa ei tehdä tilanteesta hälytystä.

Väistämätön tapahtuu ja karkuteillä oleva tappaja alkaa pelata kissa ja hiiri -leikkiä viranomaisten ja lehdistön kanssa.

Kaikin puolin onnistuneiden näyttelijäsuoritusten joukosta Stokoen kiihkeä roolisuoritus jää mieleen: hän osaa esittää hyvää, vaikka tahtoo pahaa.

Sarjan foley-artisti on suomalainen Tapio Liukkonen.

Tarja Ollikainen

Tapaus Raoul Moat, TV1 klo 22.00.