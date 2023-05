Kansallismuseo kaivoi kokoelmistaan ukrainalaisia tekstiilejä pop up -näyttelyyn

Torstaina vietettävä kansainvälinen museopäivä on myös ukrainalaisten paitojen juhlapäivä.

Suomen kansallismuseon kokoelmissa on joukko nykyisen Ukrainan alueen tekstiilejä ja vaatteita. Niistä koottu pop up -näyttely Vyshyvanka ja ukrainalaisen käsityön voima avautuu torstaina 18. toukokuuta. Tuolloin vietetään paitsi kansainvälistä museopäivää, myös Vyshyvanka-päivää.

Vyshuvanka on perinteinen kirjontakoristeinen paita. Vyshyvanka-päivää juhlistetaan Ukrainassa ja yli sadassa maassa ympäri maailmaa vuosittain toukokuun kolmantena torstaina, kerrotaan Kansallismuseon sivuilla. Perinne alkoi Ukrainassa vuonna 2006 opiskelijoiden aloitteesta, siitä tuli virallinen juhlapäivä vuonna 2015 ja sen ovat sittemmin ottaneet omakseen lukuisat yhteisöt ja instituutiot Ukrainassa ja kansainvälisesti.

Ukrainalaiselta pakolaiselta saatu naisen paita.

Näyttelyn avajaisviikonlopun aikana museon keskihallissa on esillä paidoista koottu installaatio, johon kymmenet Suomessa asuvat ukrainalaiset ovat lainanneet paitansa ja olleet mukana pystyttämässä installaatiota. Se toteutetaan Ukrainan suurlähetystön tuella.

Ennakkotietojen perusteella monet esineet kertovat kiinnostavia tarinoita. Museoviraston kokoelmiin kuuluu esimerkiksi esiliina, jonka ukrainalainen lastenhoitaja ”njanja” Zamoskaja teki helsinkiläiselle Klaudia Kiseleffille. Zamoskaja työskenteli venäläistaustaisen liikemiessuvun perheissä yli 70 vuoden ajan.

Ukrainalainen lastenhoitaja ”njanja” Zamoskaja työskenteli Kiseleffin suvun perheissä yli 70 vuoden ajan. Hän teki tämän ukrainalaisvaikutteisen esiliinan Kiseleffin perheen tyttärelle Klaudialle.

Paidoissa ja näyttelyyn tulevissa muissa tekstiileissä kuten pöytäliinoissa ja esiliinoissa näkyvät kirjontakoristelun, tekniikoiden ja värienkäytön alueelliset vaihtelut. Osissa Ukrainaa on suosittu kukka- ja kasviaiheita, toisaalla geometrisia kuvioita, joilla on usein symbolisia merkityksiä. Esillä on lisäksi Maryna Sokolenkon pukemia Barbie-nukkeja, jotka ovat saaneet inspiraatiota ukrainalaisesta musiikki-, kirjallisuus- ja kasakkaperinteestä.

Suomen kansallismuseo on tehnyt yhteistyötä Suomessa asuvien ukrainalaisten ja Ukrainan suurlähetystön kanssa esimerkiksi lasten kesäleirien toteutuksessa vuonna 2022. Kansallismuseo on lähettänyt Ukrainaan myös esineiden suojaamiseen ja konservointiin käytettäviä materiaaleja.

Ajatus kansalliskokoelmien ukrainalaisesineiden esittämisestä syntyi pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ukrainalaisen käsityön näyttely on esillä Kansallismuseossa lokakuun 15. päivään.