Suosikkisarjan uudella kaudella au pairit kohtaavat Etelä-Afrikassa muun muassa eriarvoisuutta, kaoottisen liikenteen ja kristillisiä arvoja.

Oululaisella yliopisto-opiskelija Sebastianilla, 22, on vauhdikas alku Au pairit -sarjan uudella kaudella.

Väsynyt matkaaja julistaa suoran mielipiteensä jo ensimmäisessä tapaamisessa toisesta au pairista. Lisäksi hän päätyy kertomaan heti kättelyssä seksuaalisesta suuntautumistaan kristilliselle isäntäperheelleen.

Ylen suosikkisarjasta on luvassa jo kymmenes kausi, jossa Sebastianin lisäksi Etelä-Afrikkaan lastenvahtihommiin suuntaavat säntillinen Aada, 19, herkkä ja pirteä Emmi-Lotta, 23, sekä spontaani Emilia, 21.

Ohjelmassa seurataan aikuisuuden kynnyksellä olevien suomalaisten nuorten matkaa ja elämää au paireina erilaisissa isäntäperheissä. Usein dramatiikkaa seikkailuun tuovat koti-ikävä, ristiriidat isäntäperheissä, au pair -nelikon keskinäiset suhteet ja kulttuurierot.

Sebastian kuvailee IS:lle saapumista Etelä-Afrikkaan kulttuurisokiksi.

"Ensimmäinen näkemäni asia oli moottoritie, jossa ihmiset kävelivät ja lehmät juoksentelivat. Meno oli todella kaaosmaista.”

Aada kertoo suurimman kulttuurishokin reissussa olleen se, kuinka hurjat tuloerot maassa ovat. Rikkaat asuvat aidatulla ja tarkoin vartioiduissa omakotitaloissa, köyhät taas hökkelikylissä, joissa ei välttämättä ole sähköä tai juoksevaa vettä.

"Varallisuuserot tajusi vasta kun sen näki itse. Köyhyyttä oli paljon ja se oli se, mikä Etelä-Afrikassa vähän järkyttikin. Oli rikkaat valkoiset ja köyhät tummaihoiset, eikä siinä ollut oikeastaan mitään välimaastoa”, Aada sanoo.

Isäntäperheen boheemi ja paikoin kaoottinen arki oli hyvin erilaista, kuin mihin Aada itse on tottunut Suomessa.

"Lapset vain menivät ilman kenkiä joka paikkaan, ja tätä samaa näkyi muissakin kuin omassa isäntäperheessäni. He elävät todella luonnonläheisesti”, Aada sanoo ja jatkaa.

"Perheessä hygienia oli erilaista, mihin on Suomessa totuttu. Esimerkiksi heillä oli muurahaisia leivänpaahtimessa, ja he sitten vain karistelivat ne pois, kun käyttivät paahdinta.”

Liberaalit arvot omaava ja seksuaalivähemmistöön kuuluva Sebastianin päätyi asumaan konservatiiviseen perheeseen.

Järjestelmällinen Aada päätyi boheemiin isäntäperheeseen.

Kaikki au pairit saavat vasta Etelä-Afrikassa tietää, millaisia heidän isäntäperheensä ovat.

Liberaalit arvot omaava ja seksuaalivähemmistöön kuuluva Sebastian vitsailee ensimmäisessä jaksossa ystäviensä kanssa, ettei hän halua konservatiiviseen kotiin töihin.

Näin kuitenkin käy. Sebastian päätyy pienelle maatilalle, jossa asuu kahdeksan henkeä. Esittelykierroksen jälkeen perheenisä kertoo perheensä olevan kristitty.

"Olin ihan, että voi helvetti. Mietin heti, että mikä tässä voisi olla ongelma? Ehkä se mun seksuaalinen suuntautuminen, ja toin sen heti ilmi. Jos he olisivat olleet, että herranjumala, niin ei tarvitsisi sitten edes purkaa kasseja. Kyllä mua jännitti se kertoa,” Sebastian sanoo.

Erilaisista arvoista huolimatta Sebastian kertoo, ettei vaihtanut isäntäperhettä.

"Vaikka meillä oli hyvin erilaiset maailmankatsomukset, mun perheestä tuli tosi rakas ja läheinen mulle.”

Au pairit Etelä-Afrikassa Yle Areenassa keskiviikkona 17.5. klo 20.00. Yle TV2:ssa sarja nähdään 17.5. alkaen joka ilta tuplajaksoin klo 21.00.

Faye Wong näyttelee pikaruokaravintolan tarjoilijaa.

Kuplivaa rakkautta kaupunkiviidakon syövereissä

Maailmankaikkeuden ihanimman fiilistelyleffan, In the Mood for Loven (2000) tekijä Wong Kar Wai ohjasi 1990-luvun alussa elokuvan Chungking Express, joka on neonvalobluesin rytmittämä kuvaus harhailevista ihmisistä kaupunkiviidakon syövereissä.

Kiinassa syntyneen mutta Hongkongissa uraa tehneen ohjaajan elokuva on täynnä kaiken aikaa kuplivaa rakastumisen tunnetta, huikean hienolla soundtrackillä viimeisteltynä.

1960-luvun pophitti, The Mamas & The Papasin ylväästi soiva California Dreaming kuullaan elokuvassa toistuvasti taitavasti tarinaan sidottuna.

Kahteen osaan jakautuvan kuhisevan suurkaupunkisinfonian ensimmäinen episodi, jossa poliisimies (Takeshi Kaneshiro) etsii yhteyttä entiseen rakastettuunsa, on melkeinpä tarpeeton, sillä jälkimmäinen on niin paljon vaikuttavampi, että se vie lähes jalat alta. Siinä poliisina työskentelevä mies (Tony Chiu-Wai Leung) ei tajua, että pikaruokalassa tarjoilijana oleva nainen (Faye Wong) on häneen täysin rakastunut. Jopa niin, että nainen käy salaa siivoamassa päivittäin ihastuksensa asuntoa.

Audiovisuaalinen taidonnäyte on viety niin pitkälle, että elokuvasta voi nauttia, vaikka ei ymmärtäisi dialogista mitään. Katsoin elokuvan vuosikymmenien jälkeen uudestaan ilman tekstitystä, eikä se häirinnyt lainkaan. (100)

Päivän elokuva Chungking Express (1994), Teema & Fem klo 21.45, Rakkausdraama ★★★★

Timo Kuismin