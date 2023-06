”En minä kuolemaa pelkää. Pelkään, että maisemasta puuttuvat värit eivätkä linnut enää laula. Että mansikat eivät enää tuoksu eikä järvivesi hivele sääriä niin kuin ennen. Että aurinko ei lämmitä enää kasvoilla eikä paahteen kuivattama hiekkatie rahise jalkojen alla. Pelkään, että sinä et ole siellä.”

Tämän viestin kirjailija ja toimittaja Liina Putkonen vastaanotti elokuisena yönä kohta kaksi vuotta sitten.

Runon oli kirjoittanut hänen ystävänsä Saija, joka ei saanut nukuttua. Hän oli vajaa kuukausi aiemmin saanut kuulla, että hänen syöpänsä oli uusinut eikä siihen ollut parantavaa hoitoa, ja nyt hän valvoi kotonaan. Saija halusi asua kotona loppuun asti, joten hänen puolisonsa saattohoiti häntä. Kun puoliso tarvitsi lepoa, Putkonen auttoi häntä.

”Sairastavalle jokainen päivä on pitkä. Hän ei voi kuolla koko ajan, päivässä pitää olla muutakin. Toivon, että Saijalle saattohoitopäivät olivat siedettäviä, kun ne täyttyivät meidän yhteisen tekemisen kautta”, Putkonen kertoo.

Toimittajana ja tuottajana työskentelevä Putkonen voitti Johnny Knigan dekkarikäsikirjoituskilpailun vuonna 2016. Hänen esikoiskirjansa Jäätynyt tyttö ilmestyi kaksi vuotta myöhemmin, ja rikospoliisi Linda Fors jatkoi tutkimuksia myös seuraavassa jännärissä Palava poika (2020).

Kolmas osa dekkarisarjaan oli suunnitelmissa tälle tai seuraavalle vuodelle, mutta sen kirjoittaminen jäi. Ystävänsä sairauden, saattohoidon ja kuoleman jälkeen Putkonen ei enää voinut eikä halunnut kuvitella kuolemia ja murhia. Myöskään koronan ja Ukrainan sodan jälkeen dekkarit eivät enää houkuttaneet.

”Kuolemalla leikkiminen kuoleman jälkeen ei tunnu hyvältä”, hän sanoo.

Sen sijaan surutyöstä syntyi jotain ihan muuta.

Unohdettujen unelmien kirjasto on juuri ilmestynyt.

Juuri ilmestynyt Unohdettujen unelmien kirjasto (Tammi) on suloista, vanhanaikaista viihdettä, joka vie lukijan pikkukylään, kirjojen ja lapsuuden satujen maailmaan. Romaanin päähenkilö Aina Varjoranta on menettänyt äitinsä syövälle vuotta aiemmin ja päättää tarinan alussa ottaa vastaan pestin pienen maalaispaikkakunnan kirjastonhoitajana.

Kun Aina saapuu Kielokoskelle, hän huomaa, että kirjaston tilalla on jumppasali ja kirjat on tungettu ties minne nurkkaan piiloon. Hän päättääkin palauttaa kirjaston alkuperäiseen tehtävään ja samalla koko kylään lukemisen ilon.

”Kirjoitin lohduksi itselleni. Se oli vitutuspatouman purkamista ja eskapismia. Vaikka tarina on kepeä ja viihdyttävä, mukana on minun suruani ja surutyötäni.”

Putkonen ajattelee, ettei ihminen kuole, kun hän kuolee. Tarinassa Aina löytää äitinsä kuoleman jälkeen ihan konkreettisia viestejä ja kirjeitä, joita äiti on hänelle jättänyt.

Jos hän itse saisi tietää kuolevansa ennenaikaisesti, hän haluaisi toimia samoin.

”Haluaisin kirjoittaa kirjeitä tulevaisuuteen, tyttäreni tärkeisiin hetkiin. Silloin voisin olla hänen elämässään läsnä edes niiden kautta”, Putkonen sanoo.

”Kirjan tunneviesti on, että kuolemassa ei ole mitään hyvää eikä kuolema jalosta. Kuoleminen on hirveää ja syöpä on saatanasta. Mutta kuoleman jälkeen ihminen on ja elää; ei pelkästään muistoissa, vaan hänestä tulee osa häntä surevia ihmisiä.”

”Kirjallisuus on paljon enemmän kuin lukeneisuutta. Kaikki lapsuuden sadut ja myöhemmät lempikirjat ovat turvasatama, johon voi aina palata”, Liina Putkonen sanoo.

Liina Putkonen ja Saija tutustuivat asuessaan naapureina suuressa talossa Nuuksiossa.

Putkonen kirjoitti tuolloin ensimmäistä dekkariaan ja saunan lauteilla he puhuivatkin paljon kirjallisuudesta. Saija työskenteli LVI-suunnittelijana, mutta kertoi haaveilevansa kirjan kirjoittamisesta.

”Kävimme saunassa kahdestaan. Saijalla oli taito luoda sellaista zeniä, johon en ollut tottunut. Hänellä toi aina mukanaan yllätysjuomat ja kynttilät”, Putkonen kertoo.

Myöhemmin naapurit muuttivat uusiin koteihin, mutta yhteydenpito säilyi. Heidän ystävyytensä tiivistyi, kun Saija sairastui leukemiaan vuonna 2020. Koronaepidemian ja rankkojen hoitojen takia hänen piti elää tiukassa eristyksessä, mutta Putkonen keksi muun muassa tehdä ystävälleen arjen kuvista koostuvan joulukalenterin someen.

”Olin hänelle yksi väylä ulkomaailmaan”, Putkonen sanoo. He myös puhuivat puhelimessa, kun Saija jaksoi.

” ”Kuoleminen olisi paljon helpompaa, jos se ei olisi niin poissulkevaa.”

Kesäkuussa 2021 Saija sai ilouutisia: syöpä oli kadonnut elimistöstä. Hän uskalsi jo suunnitella tulevaa: tapaamisia ystävien kanssa ja jumpan aloittamista.

”Jonkun viikon ajan Saija luuli olevansa parantunut. Sitten tuli kuolemantuomio. Mitään parantavaa tai lopulta edes elämää pitkittävää hoitoa ei olisi”, Putkonen kertoo.

Miksi kuolemasta on niin vaikea puhua? Miten kuolemansairaaseen pitäisi suhtautua?

”Kuoleminen olisi paljon helpompaa, jos se ei olisi niin poissulkevaa”, Putkonen sanoo.

Hän uskoo, että kuolema on yhteiskunnassamme niin outo asia, että ihmiset käyttäytyvät sen edessä jompaankumpaan suuntaan oudosti: joko he ovat niin surullisia, että suru vyöryy kuolemaa tekevän päälle ja hän joutuu lohduttamaan lohduttajiaan. Tai sitten saatetaan olla ylireippaita, koska halutaan piristää.

Kun Saija sai kuulla sairastavansa vakavasti, Putkonen kävi läpi omaa pienempää suruaan. Hänen koiransa oli kuollut yllättäen vähän aiemmin ja sen myötä oma avoero lähes 20-vuotisesta suhteesta oli tullut todemmaksi, sillä koiran hoitaminen ei enää sitonut entistä paria yhteen. Jollain tapaa se merkitsi myös parin yhteisen teini-ikäisen tyttären lapsuuden päätöstä.

”Kannoin omaa surua mukanani, ja ehkä minussa sen takia oli joku palanen oikealla tavalla niin, että Saijan oli helppo olla seurassani”, Putkonen pohtii.

”Ei minullakaan ollut oikeita sanoja tai vastausta siihen, miksi Saijan piti kokea kaikki se kamala. Mutta uskon, että pelkkä läsnäolo, silittäminen ja käden paijaaminen lohduttivat”, hän sanoo.

Liina ja Saija alkoivat esimerkiksi tehdä yhdessä Saijan lempiruokia. Saija antoi sohvalta ohjeita ja Liina kokkasi milloin Jamie Oliverin purjopekonipastaa, milloin sienitäytteisiä kreppejä tutun kotimetsän sienistä.

Kun Saijan teki mieli kevätkääryleitä, he ajoivat ympäri Espoota etsimässä niitä.

”Tuntui tärkeältä täyttää kaikki hänen mielitekonsa, koska hänellä ei oikeastaan ollut ruokahalua ja hän söi enää murusia.”

Syyskuun alussa Putkonen istui veljentyttärensä konfirmaatiomessussa, kun Saijan puolisolta tuli viesti: Saija oli huonossa kunnossa ja puolison pitäisi päästä hetkeksi lepäämään. Pääsisikö Liina Saijan viereen siksi aikaa?

Koska hoitajien mukaan kiirettä ei ollut, Liina päätti kuunnella messun loppuun. Ennen ehtoollista pappi muistutti seurakuntaa siitä, että vaikka näemme kirkossa ainoastaan ympyrän puolikkaan alttarin ympärillä, sen toinen puoli on olemassa ja se on varattu kuolleille.

”Ihan kuin Saija olisi kutsunut minua luokseen. Kun Saija kuoli, istuimme hänen puolisonsa kanssa hänen vieressään ja silitimme häntä poskesta.”

”Saijan viimeisinä viikkoina olimme aina jonkun tekemisen äärellä, mikä vei Saijan hetkeksi pois siitä vallitsevasta paskasta.” Ystävät muun muassa järjestivät Järki ja tunteet -telkkarimaratonin ja kävivät viimeisen kerran uimassa yhteisessä saunarannassa.

Ystävän kuolema ja kuolemisen näkeminen vaikuttivat Putkoseen monella tavalla.

Ensimmäiseksi hän koki jonkinlaisen akuutin stressireaktion, sillä ystävän lähtö ei ollut rauhallinen.

”Kävin ylikierroksilla. Tuntui, että kävelin maanpinnan yläpuolella ja verenpaineeni huitelivat pilvissä. Minun oli myös pakko käydä sytyttämässä uusi kynttilä Saijan haudalle aina, kun edellinen sammui.”

Reilun puolen vuoden jälkeen tulivat viha ja vitutus.

Jos Putkonen saisi tietää sairastavansa parantumattomasti, hän haluaisi itse päättää kuolemastaan.

”Haluaisin pitää laatikossa sellaiset pillerit, että kun tuntuu, että on aika mennä, saisi mennä.”

Hänestä on vaikea käsittää, että eutanasiaa tai avustettua eutanasiaa vastustetaan niin voimakkaasti. Voidaanhan sikiönkin elämä päättää ennen syntymää, jos tiedetään, että se joutuisi lyhyen elämänsä aikana kärsimään suhteettomasti.

”Ehkä kuolema koetaan niin pelottavaksi, ettei sitä haluta käsitellä millään tavalla eikä tätä keskustelua sen takia käydä kunnolla”, hän sanoo.

Hän myös painottaa, että kuolema ja kuoleminen ovat kaksi eri asiaa.

”Pitäisi puhua enemmän ihan kuolemisen prosessista: mitä se on, mitä silloin todella tapahtuu ja miten se tapahtuu mahdollisimman ihmisarvoisella tavalla.”

Kun ystävän kuolemasta oli kulunut melkein vuosi, Putkonen kyllästyi omaan ”vänkyttämiseensä” elämän surkeudesta. Siihen auttoivat kirjat.

Heinäkuussa Putkonen istui junassa ja kaivoi kassistaan matkalukemiseksi ottamansa Maija Kajannon Korvapuustikesän (WSOY). Se vei hänet turvalliseen ja ihanaan maailmaan, missä hän sai unohtaa pahan olonsa.

”Yhtäkkiä olin taas 14-vuotias ja minusta tuntui samalta kuin silloin, kun luin juuri ilmestynyttä uuttaa SinäMinää ja söin samalla jotain herkkua.”

Silloin Putkonen tajusi, että voisi itse luoda samanlaisen pakopaikan. Olivathan kirjat ja sadut olleet hänelle tärkeitä aina, sillä jo hänen lapsuudenkodissaan arvostettiin runoutta ja kirjallisuutta.

”Englanninopettajana työskennellyt äitini tiesi, mistä naruista vetää: hän piti meille neljälle lapselle usein sunnuntaisin runokisoja. Se joka meistä tunnisti kenen runo oli kyseessä, sai rahapalkinnon. Opimme että Lindblad tarkoittaa aina Mustapäätä ja luontokuvaus oli aika usein Valaa.”

Äiti myös säilytti Aku Ankkoja lukollisessa arkussa, joka avattiin päiväksi aina, kun jompikumpi veljistä oli saanut luettua yhden kirjan.

” ”Kaikki lapsuuden sadut ja myöhemmät lempikirjat ovat turvasatama, johon voi aina palata.”

Äidin runokasvatus ei tehnyt Putkosesta lyriikan asiantuntijaa, vaan runous on hänelle elämän käyttötavaraa, kuin nenäliina. Tai vappuhuiska – riippuu tunnelmasta.

”Käytän runoutta banaalisti. Otan minun lempisäkeeni kaikesta siitä runouden osin vaikeastakin hetteiköstä.”

Tärkeitä kirjojaan hän on kirjoittanut sisään myös Unohdettujen unelmien kirjastoon. Kirjaston lukuhetkessä päähenkilö lukee lapsille Ronja Ryövärintytärtä, ja lukutoukat voivat bongata kirjan sivuilta sitaatteja niin Aaro Hellaakoskelta kuin Edith Södergranilta.

”Kirjallisuus on paljon enemmän kuin lukeneisuutta. Kaikki lapsuuden sadut ja myöhemmät lempikirjat ovat turvasatama, johon voi aina palata. Vähän kuin lämpöinen peitto, jonka suojaan voi käpertyä pois hankalasta tai uuvuttavasta arjesta.”

Hän uskoo, että viihdekirjallisuudelle käy samoin kuin dekkareille: niiden arvostus nousee, kun ihmiset ymmärtävät, että lukuromaanit jakautuvat moneen eli alagenreen. Viihdekirjallisuudessa voidaan myös käsitellä hyvinkin vaikeita teemoja.

Putkonen kokee olevansa etuoikeutettu, kun sai osallistua ystävänsä saattohoitoon.

”Noin viiden saattohoitoviikon aikana näin puhtaimmillaan rakkauden, joka kahden ihmisen välillä voi vallita. Näin vierestä, miten Saijan puoliso hoiti häntä, suostutteli syömään ja hipsutteli varpaat”, Putkonen sanoo.

Kuoleman hetken todistaminen merkitsi vielä enemmän.

Kokemuksen jälkeen hänen suhtautumisensa elämään on muuttunut täysin. Sitä ohjaa Saijan toistama lause, jonka mukaan ”me kuolemme jonain päivänä, mutta kaikkina muina päivinä elämme”.

”Maailma on niin paljon ihmeellisempi, kun tietää, että elämä on hyvin hatarasti siinä kiinni. Hetkessä kaikki voi olla ohi.”

Unohdettujen unelmien kirjasto on omistettu Saijalle, joka ei koskaan ehtinyt kirjoittaa kirjaa.

Saijan runo on kuitenkin nyt ilmestynyt.

Se on painettu Putkosen kirjan ensimmäiselle sivulle.

Liina Putkonen: Unohdettujen unelmien kirjasto (Tammi)