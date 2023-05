Tällaisia yhteydenottoja saavat harvat. Tamperelainen Arttu Stenberg pyydettiin somevideoiden perusteella mukaan Hollywood-elokuvaan.

Hänen sosiaalisessa mediassa jo vuosien ajan julkaisemiaan prätkätemppuja oli seurattu tiimissä, joka etsi näyttäviä juttuja Fast and Furious -elokuvasarjan seuraavaan osaan.

Stenberg ei voi kertoa, mistä tietyistä tempuista tarkalleen on kyse. Fast & Furious X -elokuvaa varten kuvattiin niistä useita. Salailu kuuluu työsopimukseen.

Stenberg toimi myös yhden elokuvan tähden sijaisnäyttelijänä.

”Vaikka en lähde speksaamaan, mitkä ne tietyt temput olivat, ne kyllä tunnistaa, jos on seurannut ajamistani”, Stenberg kertoo puhelimessa.

Arttu Stenberg on saanut supermoto stunt -videoillaan Youtubessa yli neljä miljoonaa katsojaa.

Pyyntö mukaan tuli viime vuoden alussa. Stenberg ja Anniina Pohjonen olivat yhtäjaksoisesti huhtikuusta elokuuhun kuvauksissa Italiassa ja Portugalissa.

”Yhteydenoton ja kuvausten alun välissä oli vaikea aika treenata lisää, kun oli talvi”, Pohjonen kertoo.

Pohjonen puolestaan nähdään stunt-tehtävissä valkokankaalla muun muassa kohtauksessa, jossa bussi räjähtää kahtia. Kohtaus päätyi myös elokuvan traileriin.

” ”Jotkut stunt-osaajista olivat olleet mukana jo Terminator ykkösessä.”

Fast and Furious on yksi maailman suosituimmista elokuvasarjoista. Uudet osat ovat olleet maailmanlaajuisilta lipputuloiltaan järjestään vuoden kymmenen katsotuimman joukossa. Suomessa suosio ei ole suhteessa aivan niin suurta. Seitsemäs elokuva ylitti meilläkin 200 000 katsojan rajan.

Omaa kieltään puhuu budjetti. Uusin, keskiviikkona Suomessakin valkokankaille tuleva kymmenes elokuva on yksi kaikkien aikojen kalleimmista tuotannoista, yli 300 miljoonan euron hintalapullaan lähellä Avatar 2:ta.

Pääosissa ovat sarjan ykkösnimen Vin Dieselin ohella Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ”Ludacris” Bridges ja Jason Statham.

”Olen aina ollut Fast-fani. Olen aina ollut autohullu”, Pohjonen sanoo.

”Eikä samanlaisia elokuvia oikein ole tehty. En koskaan ajatellut, että pääsisin tekemään näin hulluja stuntteja ja tutustumaan näihin tekijöihin.”

Stunt-ajajat tapasivat kuvauksissa myös näyttelijöitä. Se on niitä asioita, joista he eivät tarkemmin kuitenkaan puhu. Pohjonen ei toiminut kenenkään tietyn näyttelijän sijaisena.

”Oli kuitenkin autolla ajamisia liikenteessä, räjähdyksiä karkuun juoksemista ja muuta”, missä oli omat riskinsä.

Fast-kuvaukset poikivat lisää töitä: Arttu Stenberg haluttiin mukaan myös saman stunt-tiimin uudempaan tuotantoon, jota on kuvattu ”Intian suunnalla”.

Pohjonen tunnetaan muun muassa MTV3:n auto- ja tekniikkaohjelmasta Teknavista. Hän nousi julkisuuteen Counter-Strike-peliä striimaamalla.

Erityinen kokemus Stenbergille ja Pohjoselle olikin juuri amerikkalaisiin stunt-osaajiin tutustuminen.

”Kaikki olivat ihan superhyviä tyyppejä, koko porukka”, Pohjonen sanoo.

”He olivat keskenään kavereita, jotkut olleet mukana jo Terminator ykkösessä.”

Ystävyys on kestänyt kuvauspaikan ulkopuolellakin.

”Se oli heillekin jännä juttu, kun nuoria tyyppejä jostain Suomesta tulee heidän sisäpiiriinsä. Onneksi satuimme olemaan samanhenkisiä.”

Suomalaiset ovat saaneet kutsuja Yhdysvaltoihin.

”Mennäänkin vielä, ja olemme kutsuneet heitä vastavuoroisesti Suomeen.”

Stenberg ja Pohjonen näkivät Fast-kuvausten aikana kohtausten raakaversioita, mutta valmista elokuvaa ja sitä, kuinka paljon he ovat läsnä, he eivät vielä maanantaina tienneet. Asia valkenee elokuvan kutsuvierasnäytöksessä Helsingissä.

Kun Rob Cohenin ohjaama The Fast and the Furious tuli elokuvateattereihin vuonna 2001, tuskin kukaan olisi odottanut franchise-tulevaisuutta, jossa sanat Fast ja Furious irrotetaan jatkojen nokkeliksi nimiksi yhdessä ja erikseen.

Kaahailujännäristä tuli mojova hitti. Vin Diesel jätti väliaikaisesti roolinsa. Muiden pääosien Paul Walker, Michelle Rodriguez ja Jordana Brewster palasivat John Singletonin ohjaamaan jatko-osaan 2 Fast 2 Furious kaksi vuotta myöhemmin.

Walker näytteli poliisihahmoaan kaikkiaan seitsemässä sarjan elokuvassa. Hän kuoli 40-vuotiaana vapaa-ajan autokolarissa marraskuussa 2013. Siihen mennessä juuri hän oli noussut tämän elokuvasarjan myötä A-sarjan tähteyteen. Diesel taas oli ollut muskelitähti jo ennen Fast-leffoja.

Furious 7:ssa Walkerin roolihahmo jatkoi mukana, osin ennen kuolonturmaa kuvattuina jaksoina ja osin hänen veljensä esittämänä. Elokuvasta tuli vuoden 2015 maailman kolmanneksi katsotuin, edellään vain Star Wars: Episode VII – The Force Awakens ja Jurassic World.

Nyt vuorossa on jo kymmenes elokuva, ja saagan loppukin on jo kuulutettu. Seuraava elokuva, kahden vuoden kuluttua julkaistava Fast & Furious X osa 2 päättää tarinan. Tosin sillekin on jo vilauteltu jatkoa, Fast & Furious X osaa 3.

Fast & Furious X -elokuva tulee ensi-iltaan Suomessa keskiviikkona 17. toukokuuta.