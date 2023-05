Trillerin on tarkoitus valmistua jo tänä vuonna.

Kiss-yhtyeen keulahahmo Gene Simmons ja suomalaislähtöinen ohjaaja Renny Harlin tekevät yhdessä elokuvan.

Simmons on perustanut elokuvamoguli Gary Hamiltonin kanssa yhtiön nimeltä Simmons / Hamilton Prods, jonka ideana on kehittää, rahoittaa ja tuottaa elokuvia. Yhtiön ensimmäinen elokuva on nimeltään Deep Water. Harlin on kiinnitetty elokuvan ohjaajaksi, kertoo elokuvalehti Variety.

Simmons ja Hamilton ovat parhaillaan Cannesin elokuvajuhlilla markkinoimassa elokuvaa.

Trillerin on tarkoitus valmistua myöhemmin tänä vuonna. Se kertoo matkustajaryhmästä, jonka Los Angelesista Shanghaihin matkalla oleva lentokone tekee pakkolaskun haita vilisevään mereen.

”Olen menestynyt urallani parhaiten työskennellessäni lentokoneiden tai haiden kanssa”, Harlin kertoo tiedotteessa.

”Näiden kahden suosikkitrillerielementin yhdistäminen hahmovetoisessa toimintaseikkailussa on unelmien täyttymys. En malta odottaa, että pääsen viemään yleisön elämänsä pelottavimmalle lentomatkalle.”

Kiss-keulahahmon uuden yhtiön tavoitteena on tuottaa 25 elokuvaa ensimmäisten viiden vuoden aikana. Genrenä nähtäisiin muun muassa toimintaa ja trillereitä sekä genre-elokuvia, joilla olisi kansainvälistä kysyntää.

Simmons on yksi Kiss-yhtyeen perustajista. Yhtye on julkaissut 44 levyä ja myynyt maailmanlaajuisesti yli sata miljoonaa levyä.

Harlinin suosituimpia elokuvia ovat Die Hard 2 ja Deep Blue Sea. Parhaillaan hän on tekemässä useita muitakin elokuvia, muun muassa suomalaista Komisario Palmu -elokuvaa.