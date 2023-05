”Genoveva on surrealistinen yhdistelmä oratoriota ja oopperaa”, kertoo Helsingin barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Aapo Häkkinen. HS näyttää tallenteen esityksestä kesäkuussa.

Säveltäjä Robert Schumann (1810–56) oli liedin mestari, joten ei ole ihme, että hän oli kiinnostunut myös oopperasta. Silti hänen teosluettelonsa oopperasarakkeeseen on kirjoitettu vain yksi rivi: Genoveva, joka valmistui vuonna 1848. Ennen Genovevan säveltämistä hän pyöritteli vuosikymmenten ajalla yli 40 erilaista oopperasuunnitelmaa. Yksikään ei kuitenkaan edennyt ajatusta pidemmälle.

Myöskään Genovevan jälkeen Schumann ei enää kirjoittanut oopperoita, vaan niiden sijaan syntyi oratorioita ja muita teoksia orkesterille ja laulajille. Genoveva ei jäänyt ohjelmistoihin Leipzigin-kantaesityksen jälkeen, joten siksipä se on otollinen teosvalinta Helsingin barokkiorkesterille, joka on viimeisten vuosien aikana esittänyt lukuisia romantiikan ajan teosharvinaisuuksia. Genovevan se esittää kahdesti Helsingissä ja sen jälkeen Düsseldorfissa ja Dresdenissä.

”Schumann etsi Genovevassa uudenlaista oopperatyyliä, joka ei vastannut sen ajan odotuksia – eikä oikeastaan myöhempienkään aikojen”, kertoo esitykset johtava Aapo Häkkinen, Helsingin barokkiorkesterin taiteellinen johtaja.

”Siksi Genoveva on jäänyt vähemmälle huomiolle. Se ei perustu teatraaliseen realismiin vaan on surrealistinen yhdistelmä oratoriota ja oopperaa. Se ei toki ole kirkkomusiikkia, mutta ilmaisu on osin sellaista, jota ei ole muualla kuin kirkkomusiikissa, sekä musiikin että tekstin puolesta.”

Genoveva on siis erilainen kuin muut aikakauden oopperat, mutta siinä voi nähdä yhtymäkohtia sekä sitä edeltävään että sitä seuraavaan saksalaiseen oopperakirjallisuuteen, niin Weberiin kuin Wagneriinkin. Aihe on peräisin keskiaikaisesta legendasta ja tarinassa on yliluonnollisia piirteitä.

”Minulle itselleni Genoveva on ollut tärkeä teos pitkään. Se on mielestäni yksi 1800-luvun tärkeimpiä teoksia länsimaisessa musiikissa ylipäätään. Musiikki on parasta mitä Schumann sävelsi. Siinä on elementtejä varhaisemmasta, pienimuotoisemmasta ja lyyrisestä musiikista, josta Schumann tunnetaan, mutta siinä on myös hänen myöhäiskautensa isomman tason dramatiikkaa”, Aapo Häkkinen sanoo.

Teoksen päähenkilö on hyveellinen aatelisnainen Genoveva, joka joutuu häntä himoitsevan palvelijan Golon vonkaamaksi ja pettämäksi – tämän vuoksi Genovevan ajatellaan olleen uskoton miehelleen, ristiretkelle lähteneelle Siegfriedille, joka saman tien käskeekin vaimonsa teloitettavaksi. Genoveva kuitenkin lopulta pelastuu, kun totuus paljastuu viime hetkellä.

Häkkinen kertoo, että teoksen luonteesta johtuen sitä ei ole helppo ohjata tavanomaisena oopperaesityksenä, koska siinä ei ole esimerkiksi henkilöhahmojen vahvaa musiikillista karakterisointia. Schumann kyllä käyttää johtoaihetekniikkaa, mutta ei niin johdonmukaisesti kuin Richard Wagner.

”Schumannilla johtoaiheet eivät liity johonkin tiettyyn henkilöhahmoon, vaan jokin hyvin tunnistettava teema saattaa yhdistää hahmoja – oopperan hahmot ovat kuin persoonallisuuden eri puolia, eikä aina ole yksiselitteistä, kuka puhuu. Se tuo kokonaisuuteen surrealismia, kun ei tiedetä, kuka puhuu, mitä ja missä.”

Musiikkitalossa teosta ei esitetäkään perinteisesti ohjattuna oopperaesityksenä, vaan puolinäyttämöllisenä, videoanimaatioilla visualisoituna esityksenä. Videot ovat IC-98-artistiduon animoimia ja kokonaisuuden visualisoinnista vastaa Kristiina Helin.

Genoveva esitetään Musiikkitalossa 28. ja 30. toukokuuta. Päärooleissa laulavat muiden muassa Carolyn Sampson, Marcel Beekman ja Johannes Weisser. Helsingin barokkiorkesteri ja Arnold Schoenberg Chor. Kapellimestarina on Aapo Häkkinen.