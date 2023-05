”Aika tyhjää löi pää, koska siinä on rummutettu poikaa niin sanotusti pitkään”, Käärijä eli Jere Pöyhönen sanoo euroviisumatkastaan HS:n haastattelussa.

Haastatteluun hän saapuu pirteän oloisena, levollisena ja hyväntuulisena, vaikka viime viikot ovat olleet yhtä pyöritystä.

Tänäänkin hän on ollut liikenteessä jo aamuvarhaisesta asti, eikä päivän aikataulu anna armoa. 20 minuutin päästä on oltava jo toisaalla.

” Yhtäkkiä vihreästä tuli Suomen uusi kansallisväri.

Pöyhönen saapui tämän vuoden euroviisukaupunki Liverpoolista kotiin sunnuntaina iltapäivällä.

Ensimmäisenä hän kertoo ”painelleensa kotiin” ja istuneensa iltaa kavereidensa kanssa.

”Pitihän sitä sitten vähän juhliakin, että on edes selvinnyt tästä haipakasta.”

Haipakkaa on todellakin pitänyt, sillä viimeistään euroviisuviikolla niin koko Suomi kuin muukin maailma hullaantui Käärijästä. Yhtäkkiä vihreästä tuli Suomen uusi kansallisväri.

Kaiken jälkeen Pöyhönen kuvailee omaa fiilistään helpottuneeksi. Hän kertoo nauttineensa matkasta, mutta kuvailee kokemuksen myös olleen ”aika rankka”.

Hän kuvaa euroviisumatkaa ”kovaksi käsittelyksi”, jonka aikana joutui opettelemaan ”uusia juttuja”.

Nyt täytyy olla hyvällä tavalla itsekäs ja suojella itseään siltä, ettei rasita itseään liikaa, sanoo Jere Pöyhönen.

Uusilla jutuilla hän tarkoittaa oppineensa sanomaan ei ja huolehtimaan itsestään paremmin.

”Tällä hetkellä kaikki haluavat repiä kaikkea, mutta valitettavaa on se, että kaikkeen ei voi lähteä. Muuten en nuku ollenkaan, ja sen jälkeen en enää pysty antamaan kenellekään sitä iloa, mitä ihmiset ovat tästä viisuhommasta saaneet.”

”Nyt täytyy olla hyvällä tavalla itsekäs ja suojella itseään siltä, ettei rasita itseään liikaa”, hän jatkaa.

Rankinta koko euroviisukeväässä on Pöyhösen mukaan ollut ”kaikki se oheisjuttu”, millä hän viittaa muun muassa haastatteluihin ja kuvien ottamiseen.

Hän kuvaa näitä asioita ajoittain ”todella syvään raastaneiksi”.

”Totta kai se on rankkaa, kun kaikki haluavat sinusta jotain ja sinua viedään kuin pässiä narussa. On hienoa, että jengi haluaa sitä, mutta se ei aina ole niin kivaakaan.”

Pöyhöselle ”palkintoja” ovat itse esiintyminen ja yleisön edessä oleminen.

” ”Isomman kunnian biiseistä annan Aleksille.”

Euroviisuista jäi käteen myös uusia tuttavuuksia.

Pöyhönen ystävystyi viisuviikkojen aikana Slovenian euroviisuedustaja Joker Out -yhtyeen laulaja Bojan Cvjetićaninin kanssa. Joker Out on erittäin kuuluisa yhtye Sloveniassa.

Käärijä ja Cvjetićanin ovat hauskuuttaneet fanejaan muun muassa julkaisemalla videoita sosiaalisessa mediassa.

Viimeisin tempaus kaksikon ympärillä liittyy hylkeeseen, jonka wieniläinen eläintarha on heille huhujen mukaan luvannut lahjoittaa.

Pöyhönen on asiasta yhtä häkeltynyt kuin Cvjetićanin Instagramissa julkaistulla videolla.

”Tuommoista en ole kuullutkaan. Hylje!? Herranjestas sentään!” Pöyhönen hihkuu.

Katso alla olevalta videolta Käärijän reaktio hyljeuutiseen sekä hänen terveisensä Bojanille:

Musiikkia Pöyhönen tekee Aleksi Nurmen ja Johannes Naukkarisen eli Kiron kanssa.

Vuosia sitten Pöyhönen otti ala-astekaveriinsa Nurmeen yhteyttä Facebookissa, sillä hän tiesi tämän tekevän musiikkia. Nurmi lähetti Pöyhöselle biisiraidan.

”Pikkuhiljaa se meni siihen pisteeseen, että päätimme luoda Käärijästä ilmiön.”

Pöyhösen mukaan kaikki perustuu hänen ja Nurmen käsialaan.

”Me loimme tämän brändin yhdessä. Totta kai olen ollut yhtä lailla tekemässä niitä biisejä, mutta isomman kunnian annan niistä Aleksille.”

Nurmi keskittyy enemmän biisipuoleen, ja Pöyhönen taas oman kertomansa mukaan ”ulkoiseen habitukseen”.

Cha cha chan takana olevien henkilöiden ydinporukan kolmas jäsen on tuottaja Kiro. Hän otti Pöyhöseen yhteyttä Instagramissa.

”Pari vuotta siinä mietiskeltiin, emmekä saaneet aikatauluja natsaamaan. Lopulta tuli hetki, että nyt lähdetään Jyväskylään tapaamaan Kiroa. Ystävystyimme ja teimme biisin Cha cha cha.”

Arkeen palaaminen on tuntunut Pöyhösestä oudolta, sillä moni asia on muuttunut lyhyessä ajassa. Käärijä-huuman myötä artisti nousi aivan uuteen asemaan.

”Täällä odotti ihan uusi maailma kuin mihin olin tottunut silloin ennen kuin lähdin [Liverpooliin].”

Siksi Pöyhönen aikookin pian suunnata reissuun ottamaan happea ja keskittymään muihin juttuihin.

Pöyhönen kertoo kolmikon valmistautuneen viisujen jälkeiseen elämään etukäteen. Uutta musiikkia on jo tehty ja lisää on suunnitteilla.

Aikataulullisesti suunnitelmat ovat kuitenkin vielä auki. Pöyhönen tiimeineen seuraa, miten Käärijä-huuma asettuu.

”Odotetaan oikeaa hetkeä ja tehdään hyvä peliliike sen kanssa.”

Sitä, millaisia uudet biisit tulevat olemaan, Pöyhönen ei paljasta.

Hän kuitenkin kertoo, että kitara tulee olemaan yksi keskeisistä elementeistä uusissa biiseissä.

Pöyhösen mukaan Käärijän kansainvälinen suosio ei vaikuta musiikin tekemiseen. Kappaleensa hän aikoo laulaa suomeksi jatkossakin.

”Nyt on turha yrittää liikoja tai puristaa mailaa tai panikoida, että seuraavasta biisistä tulisi yhtä iso [kuin Cha cha cha], koska todennäköisesti ei tule. Mutta voi olla myös että tulee.”

Käärijä esiintyy Helsingin Jäähallissa lauantaina. Yle näyttää keikan suorana kanavillaan kello 20 alkaen.

Kun Pöyhöseltä tiedustelee, onko keikalla luvassa jotain spesiaalia, hän vastaa mystisen rentoon tyyliinsä: ”Musta kaikki Käärijän keikat on spesiaaleja. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu.”

Käärijä on kevään aikana esiintynyt valtaville yleisöille.

Jännittääkö enää mikään?

”Ainakin jännitys on muuttanut muotoaan aika paljon. Enää esiintyminen ei herätä sellaista paniikkia.”

Jännittäminen kuitenkin kuuluu hänestä asiaan.

”Koska jännitys antaa virtaa koneeseen toivon, että minua jännittää lauantaina. Olen vähän surullinen, jos mua ei jännitä astella sinne lavalle.”