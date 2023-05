Käärijän Cha cha cha on nyt Spotifyn soitetuin suomenkielinen laulu.

Suomen viisuedustajan Käärijän esittämä Cha cha cha on rikkonut jo monenlaisia ennätyksiä striimauspalveluissa, ja niistä viimeisin on tämä:

Kappale on nyt soitetuin suomenkielinen laulu Spotifyssa. Se ohitti JVG:n jättihitin Ikuinen vappu.

Keskiviikkona iltapäivällä Cha cha challa oli Spotifyssa 32 miljoonaa kuuntelukertaa, kun Ikuisella vapulla oli runsaat 31 miljoonaa kuuntelukertaa.

Cha cha chan ovat sanoittaneet Jere Pöyhönen (Käärijä), Johannes Naukkarinen (Kiro) ja Aleksi Nurmi. Sävellyksestä ovat vastanneet Kiro ja Nurmi, jotka ovat myös tuottaneet kappaleen. Kappaletta on ollut sovittamassa myös Jukka Sorsa.

Aiempaa Spotify-ennätystä hallussaan pitänyt JVG:n Ikuinen vappu julkaistiin helmikuussa 2019. Kappale palkittiin vuoden 2020 Emma-gaalassa parhaana biisinä.

Kappale sai syntyaikanaan huomiota tavanomaisesta hieman poikkeavana lauluna. HS kirjoitti laulusta lokakuussa 2019, ja artikkelissa nostettiin esiin esimerkiksi musiikintutkija Anna-Elena Pääkkölän huomio. Hän piti erityisen kiinnostavana sitä, että urbaaniksi profiloitunut ja kappaleissaan stadin slangilla leikittelevä rap-yhtye maalailee Ikuisessa vapussa maalaismaista kuvaa.

Helsinki-keskeisyyden puuttumiseen kiinnitti huomiota myös tutkija Inka Rantakallio, jonka mukaan Ikuinen vappu on osa suomalaisten matkalaulujen jatkumoa Leevi and the Leavingsin Pohjois-Karjalan ja PMMP:n Matkalaulun kanssa.

Kuten Cha cha chassa, myös Ikuisessa vapussa on läsnä suomalaisten suosikkijuoma, alkoholi.

Saisko jo ekan tuopin alas, en saa kai näit vuosii takas / Suomi rakas saa kuosittaa, vielki ratis vaa suorittaa

” Cha cha challa oli Spotifyssa 32 miljoonaa kuuntelukertaa.

Cha cha chassa kyse on kuitenkin jostain syvemmästäkin, kirjoitti runoilija Satu Erra viime viikolla HS:n esseessään.

”Suomalaiselle kuuntelijalle Cha cha cha asettuu ironisten juomalaulujen pitkään ketjuun: taas juodaan viinaa, otetaan märkylii, ollaan vähän sokka irti ja rappiolla. Kappaleen yhtenä lähtökohtana on ajatus raskaan työn vaatimasta raskaasta huvista, jota lupaa ’piña colada ja rata’.”

”Tarina on kuitenkin monimutkaisempi. Sanoituksessa alkoholin tehtävä ei ole vain rentouttaa työviikon jälkeen vaan vaikuttaa syvemmin tekstin henkilön minuuteen. Syntyy mielikuva, että vasta humalluttuaan laulun mies uskaltaa paljastaa itsestään jotain feminiinistä ja ehkä aitoa”, Erra pohti.

Cha cha cha on yhä Spotifyn viraalilistan ykkösenä, eli sitä on jaettu eniten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Maailman Top 50 -listalla kappaleen sijoitus on pudonnut seitsemänneltä sijalta yhdeksänneksi. Lista antaa päivittäisen katsauksen siihen, mitä maailmalla kuunnellaan Spotifyssa juuri nyt.

Myös Loreenin Tattoo on pudonnut hieman listalla.

