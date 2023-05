Käärijä teki riehakkaan ja sydämellisen kotiinpaluun ja näytti, että eväitä on enempäänkin

Käärijässä on myös stand up -koomikon vikaa, kirjoittaa kriitikko Ilkka Mattila.

Käärijä Helsingin jäähallissa

Kukaan artisti ei halua jäädä muistetuksi yhden hitin ihmeenä. Siitäkään huolimatta, että se on selvästi parempi kohtalo kuin unohtua tyystin hitittömänä.

Jere ”Käärijä” Pöyhönen saattaa olla potentiaalinen yhden hitin ihme, mutta lauantai-iltana Helsingin jäähallissa hän osoitti, että hänellä on eväitä enempäänkin.

Euroviisujen kakkostilan, yleisöäänivoittajan statuksen ja vielä ennätyksiä rikkoneen suoratoistomenestyksen päälle jäähalli olisi voitu myydä viime hetkillä jopa täyteen lehtereitä myöten, mutta varman päälle pelaaminen oli hyvä ratkaisu. Mustilla verhoilla rajattu jäähallin black box, eli iso lava ja pelkkä permanto, on kokoluokassaan eli vajaan 3 000 hengen sarjassa Helsingin tai jopa koko maan paras areena.

Sen Käärijä otti haltuunsa ensi tahdeista lähtien. Todennäköisesti osa yleisöstä oli ehtinyt kuunnella euroviisukevään innoittamana myös Käärijän aiemmin julkaistuja kappaleita, koska eturivin yleisö lauloi niitä mukana alusta lähtien.

Hyvin pian kävi ilmi myös, että Käärijä ei ole päätynyt yleisön eteen vain koska osaa esiintyä kameralle. Varsinkin keikan ensimmäiset 20 minuuttia olivat vastaansanomattoman hauskaa show’ta. Käärijässä on stand-up koomikon vikaa, ja hän onnistui puhuttelemaan yleisöä yhtä lailla yhtäkkisen suosion häkellyttämänä vantaalaisjäbänä kuin oman asemansa jo tunnistaneena viihdyttäjänä.

Jälkimmäisestä paras esimerkki kuultiin, kun Käärijä spiikkasi Antti Tuiskun Auto jää -vappuhitin, jossa hän oli vierailevana solistina. Nyt Käärijä joutui esittämään kappaleen ilman lavoilta vähitellen vetäytyvää Tuiskua, joka Käärijän mukaan ”makaa Espanjassa öljyt rinnassa”.

”Me koetetaan nyt kunnioittaa häntä, hän tekee tilaa nyt minulle, kiitos Antti”, Käärijä lausui yleisön hurratessa. Ja sen jälkeen koko jäähalli hyppi tasajalkaa ja lauloi ”auto jää, tättärää”.

Käärijä on pätevä räppääjä, joka suoltaa riimejä tiukassa ja tarkassa rytmissä, mutta hänen erityislahjakkuutensa saattaa olla monitasoisessa komiikassa. Parhaimmillaan hän on itseironinen ja tiiviisti itseään ilmaiseva hahmo, joka on kaukana edellä suomiräp-kulttuurin cooliksi naamioidusta, mutta pohjimmiltaan vuosikymmenten takaa imeytyneestä kankeasta ja epäluuloisesta miesroolista.

Käärijä on ilmoittanut jäävänsä Helsingin jäähallin keikan jälkeen lomalle. Keikkoja on luvassa lisää kesän festivaaleilla.

Ihan nappiin siinäkään ei vielä menty, koska Käärijä ei malttanut nauttia kotiinpaluustaan kysymättä yleisöltä, että kuinka moni oli kuullut hänestä ennen UMK:ta ja Euroviisuja.

Yleisö oli Käärijän kanssa samalla linjalla ja vastasi vain muutamalla huudolla ja nostetulla kädellä. Käärijän lievästi passiivis-aggressiivinen reaktio hyydytti tunnelman hetkeksi, mutta kiusallisesta kohtauksesta päästiin yli pian.

Tulevaa keikkakesää varten näyttää siltä, että Käärijä ei ole vain Cha cha chan varassa, sillä Urheilujätkä ja varsinkin Viulunkieli ovat jo yleisölle tuttuja ja mieluisia kappaleita. Keikkasettiin lisätyt kaksi uutta kappaletta istuivat sekaan luontevasti, mutta tänä iltana tärkeintä oli, että Cha cha cha tuli lopussa kaksi kertaa, ensin tanssijoiden kanssa ja perään vielä ilman heitä.

Sitä kappaletta ainakaan kotiyleisö ei vähään aikaan unohda.

