Patti Smithin Päivien kirja on saanut inspiraationsa taiteilijan Instagram-tilistä. Kirjassa julkaistut kuvat ovat aiemmin julkaisemattomia.

Tietokirja

Patti Smith: Päivien kirja (Book of Days). Suom. Antti Nylén. Siltala. 381 s.

76-vuotias Patti Smith on rock-ikoni. Häntä kutsutaan esimerkiksi rockin isoäidiksi. Uuden musiikin julkaisemisen sijaan hän on keskittynyt viime vuosina julkaisemaan kirjoja sekä kiertämään bändinsä kanssa esittämässä vanhoja hittejä. Smith saapuu kesäkuussa kahdelle keikalle myös Suomeen.

Smithin viimeaikainen kirjallinen tuotanto on ollut vahvan omaelämäkerrallista. Hän on kirjoittanut eräänlaista muistelmien sarjaa, joka perinteisen tietokirjallisuuden sijaan ottaa askeleen enemmän kaunokirjallisuuden puolelle essee- ja reportaasimaisella tyylillä.

Uusi Päivien kirja täydentää tätä sarjaa, mutta onnistuneisiin Ihan kakaroita (2015) tai M Trainiin ( 2015) verrattuna teoksesta voisi puhua kirjallisen työn sijaan enemmän fanituotteena.

27. heinäkuuta: ”Sam Shepardin kuolinpäivänä: hänen Stetsoninsa.”

Kirja rakentuu valokuvien varaan, mutta valokuva- tai taiteilijakirjasta ei voi kuitenkaan puhua. Kirjan inspiraationa on toiminut Smithin Instagram-tili, jonka hän perusti vuonna 2018. Kirjassa on kuva per sivu ja sen ohessa saateteksti vuoden jokaiselle päivälle.

Smith kirjoittaa esipuheessa: ”On ollut rohkaisevaa seurata Instagram-tilini kasvua ensimmäisestä seuraajasta – joka oli oma tyttäreni – yli miljoonaan seuraajaan. Tämä kirja, yksi vuosi ja yksi päivä (karkauspäivänä syntyneille omansa), on minun kiitokseni heille kaikille. Samalla tämä kirja on paikka, jossa voimme löytää rohkeutemme kurjimpinakin hetkinä.”

Kiitos, jonka jokainen seuraaja voi ostaa itselleen. Esipuhetta Smith jatkaa kirjoittamalla siitä, miten jokainen päivä on arvokas.

18. kesäkuuta: ”Henkari. Hôtel Bel Ami, Pariisi.”

Smith tuntuu kirjalla liittyvän siihen taiteilijoiden joukkoon, jossa ajatellaan, että heidän statuksensa on jo niin pyhä, että jokainen ajatus on painamisen arvoinen.

Mutta toki Päivien kirja on ihan hauskalla ja perinteisellä kaupallisella tavalla röyhkeä: Instagram-sisältö kirjan muotoon. Onpahan Facebook-päivityksiäkin koottu kirjaksi. Päivien kirjan kuvat ovat aiemmin julkaisemattomia.

20. syyskuuta. ”Juna-asema, Bryssel. Liikkeellä olemisen ihanuus, myös paikallaan oltaessa.”

Kuvien taso ja arvo vaihtelevat paljon, kuten Instagramissa. Tekstit ovat lyhyitä eikä niillä ole paljoa annettavaa ajattelun kannalta; ne eivät ole erityisen esseemäisiä tai lyyrisiä. Kirja ei synnytä samankaltaista reportaasimaista imua, kuten Smithin aiemmin mainitut parhaimmat teokset.

Tiettyjä toimivia osuuksia tosin löytyy. Kuvat yli kaksikymppisestä Cairo-kissasta ovat hellyttäviä. Smith myös viittaa moniin tapahtumiin ja kohtaamisiin, joista hän on kirjoittanut aiemmissa kirjoissaan. Sen seurauksena kirjojen ympärille syntyy intertekstuaalista verkkoa, joka motivoi tämän kirjan olemassaoloa.

Osa valokuvista on hienoja oivalluksia ja sommitelmia. Esimerkiksi kesäkuulta on kuva pariisilaisen hotellin henkarista, joka yhdessä sen muodostaman varjon kanssa muistuttaa 1900-luvun alun kuvataiteen avantgarden virtauksista, eritoten venäläisestä suprematismista.

Mutta turhan suuri osa kirjasta muistuttaa kalenterin lukemista. Smith käyttää merkittävän osan teoksen päivistä muistaakseen ystäviensä ja ihailemiensa taiteilijoiden syntymäpäiviä. Se tuntuu turhan ilmeiseltä ja helpolta valinnalta.

4. toukokuuta: ”Olen kiitollinen näennäisen pienistä asioista, kuten silmälaseistani, joita ilman en voisi lukea.”

19. tammikuuta: ”Tässä on Zeissin mittaetsimellä varustettu Polaroid Land250 -kamerani. Omalaatuinen työtoverini ja matkakumppaninikahden vuosikymmenen ajalta. Filmin valmistuksenloputtua kamerani on joutunut toimettomaksi, mutta työkalujenijoukossa sillä on yhä oma tärkeä asemansa.Mikään ei vedä vertoja vanhan Polaroid-filmin tunnelmalle.Paitsi ehkä runo, musiikinpätkä, sumuinen metsä.” – Kuvat ja niiden tekstit kirjasta.

Jos Smith itse on faneilleen kuin pyhä hahmo, hän myös itse mystifioi ja palvoo klassisia ja tunnettuja taiteilijaneroja Pablo Picassosta alkaen. Kun kirja ei muistuta kalenteria, se muistuttaa kuriositeettikabinettia.

Iso osa kuvista on pölyisiä esityksiä erilaisista Smithille tärkeistä taiteilija-artefakteista, kuten juuri jonkun tietyn taiteilijan hatusta, Hermann Hessen kirjoituskoneesta tai Roberto Bolañon tuolista, jolla hän istui kirjoittaessaan teosta 2666.

No ainakin lukijalle käy selväksi, että Smith matkustaa paljon nähdäkseen näitä kuriositeetteja. Inspiraatiokirjaksi tarkoitettu teos on kahvipöytäkirja ja kauniisti painettu esine, joka sopii kertakäyttöiseen fiilistelyyn, jos sellainen kiinnostaa.

5. helmikuuta: ”.William Burroughsin kanssa hänen Boweryn Bunkkerissaan.Valokuvan otti Allen Ginsberg syyskuun 20. päivänä vuonna 1975. Minulla on ikävä päiviä, jotka sain ylpeänä ja onnellisena kulkea Williamin rinnalla. Hyvää syntymäpäivää, rakas William. Saapukoot kultaiset purjeesi perillepyhien satamaan.”

