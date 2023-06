Tietokirja

Pekka Valtonen: Sielukasta! Soulin kuninkaallisia. Aviador. 439 s.

Soulmusiikki rantautui Suomeen vuonna 1967, kun Helsingissä Kulttuuritalolla järjestetyssä konsertissa esiintyi joukko yhdys­valtalaisia artisteja. Päähuomion keräsi hiteistään Soul Man ja Hold on, I’m Comin’ tunnettu energinen lauluduo Sam & Dave.

Keikoilla ”Double Dynamiten” yhteistyö sujui, mutta lavan ulkopuolella räjähdysherkät kaverukset eivät tulleet toimeen. Kun hittiputki sitten hiljeni, puhevälit katkesivat. Keikkoja toki jatkettiin. Vuosien ajan.

Sam & Daven vaiheet löytyvät antropologi ja historioitsija Pekka Valtosen uudesta tietokirjasta Sielukasta! Soulin kuninkaallisia. Valtonen on koonnut kirjaansa 1950-luvun lopulta alkaneen ja 1970-luvulle kestäneen soulmusiikin klassisen kauden tekijät, paikat ja julkaisijat.

Sam Moore esiintyi Kirjurinluodolla Pori Jazzissa 2003.

Soulin kulta-ajasta on kirjoitettu paljon. Suomeksi on aiemmin ilmestynyt Peter Guralnickin maineikas Sweet Soul Music – Etelän soulin nousu ja tuho. Aihetta on käsitelty myös Heikki Hilamaan ja Seppo Varjuksen kirjoissa ja pitkään toimineessa Soul Express -lehdessä, jonka Valtonen mainitseekin tärkeäksi lähteeksi. Tyypillisesti soul-kirjat kohdistuvat Yhdysvaltojen soul-historiaan, ja niin se on myös Valtosella. Muihin kirjoittajiin verrattuna hän painottaa äänilevytuotantoa.

Soul syntyi gospelin, rhythm and bluesin, doo-wopin ja rock and rollin kohtauspisteissä. Se kehittyi myöhemmin discon, funkin ja R&B:n suuntaan. Jotkut kulkivat kehityskaaren päästä päähän. George Clinton tunnetaan värikkäänä funk-artistina, mutta sitä ennen hän kirjoitti levy-yhtiölle soul-kappaleita. Uransa hän aloitti esiintymällä omassa parturiliikkeessä doo-wop-lauluyhtyeen jäsenenä.

Kirjassa edetään kaupungista toiseen. New Yorkissa soul-tuotantoa hallitsi Atlantic, jonka artisteihin kuuluivat muun muassa Ray Charles ja Aretha Franklin. Memphisissä Stax-yhtiön kirkkain tähti oli vuonna 1967 lento-onnettomuudessa kuollut Otis Redding. Soulin ”pääkaupunki” oli Detroit, jossa Motownin hittikonetta pitivät käynnissä etenkin Marvin Gaye, The Supremes, The Temptations ja Stevie Wonder. Muita merkittäviä kaupunkeja olivat Chicago, Los Angeles ja Philadelphia.

Aretha Franklin kuvattuna tv-studiossa Kölnissä vuonna 1968.

Tähtinimet ja merkittävät levy-yhtiöt näkyvät kirjassa hyvin, mutta tilaa löytyy myös soulin työjuhdille ja pienille levymerkeille. Niitä onkin niin paljon, että teksti etenee luettelomaisesti, eikä puhetta riitä siitä, miltä soul oikein kuulosti tai miten sitä luotiin. Artistiesittelytkin ovat joitakin Sam & Daven kaltaisia sivuloikkia lukuun ottamatta kuivan asiallisia.

Tiheään käytetyt kursiivit, sulkeet, numerot ja muut väli- ja erikoismerkit saavat soulin historian näyttämään ryteiköltä. Kun leipätekstissä kerrotaan The Shirellesin ja muiden 1960-luvun alun tyttöyhtyeiden kaikki pikkuhititkin kirjoittajineen, julkaisuvuosineen ja listasijoituksineen, lukukokemus joutuu koville.

Pekka Valtonen on aiemmin kirjoittanut sujuvasti Latinalaisen Amerikan, Euroopan ja kosmopoliittisuuden historiasta. Hänen soul-kirjansa on toista maata, oikeastaan toista aikaakin. Tällaisia ensyklopedian ja diskografian yhdistelmiä julkaistiin paljon 1970-luvulla, kun moderni populaarimusiikki oli uusi ja kartoittamaton.

Tyylille on toki edelleen kysyntää alan harrastajien lehdissä. Onkin helppo päätellä, että Valtonen ei tällä kertaa ole liikkeellä historioitsijana vaan soul-diggarina, joka puhuu toisille soul-diggareille. Mittava ja huolellinen kooste on kulttuuriteko, vaan ei lukunautinto.

Yhdeltä osin teos on kuitenkin erittäin toimiva ja jopa nykyaikainen. Käsillähän on 439 sivun soittolista!

Lukija voi kirjan pohjalta koota vaikkapa pehmeydestään tunnetun Philadelphia-soulin kuuntelulistan johonkin musiikkipalveluun. Ylimääräinen vaiva kannattaa. Lopulta soulin puhe, sointi ja sielukkuus löytyvät.

Marvin Gaye

Ray Charles kuvattuna huhtikuussa 1963.

The Supremes