Cha cha cha on nyt Suomen kaikkien aikojen striimatuin kappale. Mitä se tarkoittaa artistille?

Cha cha chata on kuunneltu maailmanlaajuisesti jo lähes 40 miljoonaa kertaa.

Mitä artisti tienaa kappaleella, joka kohoaa Spotifyn kuunnelluimpien listalle?

HS kertoi keskiviikkona Käärijän esittämän Cha cha chan nousseen Spotifyn soitetuimmaksi suomenkieliseksi lauluksi. Soitetuin suomenkielinen kappale oli tätä ennen JVG:n Ikuinen vappu.

Euroviisujen jälkeisenä sunnuntaina Spotify kertoi Cha cha chan olleen Suomen kaikkien aikojen striimatuin kappale yhden päivän aikana. Kappaletta striimattiin tuolloin Spotifyssa Suomessa 469 600 kertaa.

Perjantaina iltapäivällä kappaletta oli kuunneltu maailmanlaajuisesti Spotifyssa lähes 40 miljoonaa kertaa. Samaan aikaan Euroviisut voittaneen Loreenin esittämää Tattoo-laulua oli kuunneltu lähes kaksi kertaa enemmän, 77 miljoonaa kertaa.

Cha cha cha on Spotifyn kuunnelluin suomenkielinen kappale.

Keskimääräisesti yhden kappaleen yksi striimauskerta tuottaa 0,003–0,005 dollaria eli noin 0,0028 euroa.

Toisin sanoen summa per striimaus on lähes olematon.

Online-musiikin jakeluyhtiön Ditto Musicin sivuston mukaan noin 30 prosenttia striimaustuotoista jaetaan Spotifylle itselleen ja 70 prosenttia kappaleen tekijä- ja tuotantotiimille kustannussopimusten mukaisesti.

Musiikkikustantajat ry:n toiminnanjohtaja Jari Muikun mukaan 0,003–0,005 dollarin striimaustuotto kappaletta kohden on suuntaa antava. Sen avulla tiedetään, ”millä hehtaarilla liikutaan”.

”Summa per striimaus voi olla enemmän tai vähemmän riippuen kuukaudesta ja tilanteesta.”

Suoratoistopalvelu, kuten Spotify maksaa jakelijalle ja levy-yhtiölle, joka sitten tilittää artistille rojalteja sopimuksen mukaisesti.

Mikäli on uskominen Ditto Music -sivuston julkaiseman laskurin lukuja, 40 miljoonaa striimausta toisi rojalteja 174 800 dollaria eli noin 162 083 euroa.

” Tuottosummia on mahdotonta arvioida.

Muusikko Anssi Kela kertoi Teoston sivuilla vuonna 2014 tuotoista, jotka hän sai kappaleestaan Levoton tyttö. Vuoden 2013 aikana kertyneillä 1 253 640 striimauksella Kela tienasi rojalteja 3 098 euroa.

Tämän lisäksi Teosto tilitti hänelle tekijänoikeuskorvauksia 1 302 euroa. Kaiken kaikkiaan Kela tienasi kappaleella striimauspalveluista yhteensä 4 400 euroa.

Kun päälle lisättiin download-myynti, radiosoitto ja muut tilitykset, Levoton tyttö on tuottanut Kelalle bruttona 75 694 euroa. Veroina hän kertoo maksaneensa summasta lähes puolet pois.

Jari Muikun mukaan yksittäisen kappaleen tuottojen muodostumiseen liittyy niin monia tekijöitä, että tuottosummia on mahdotonta arvioida.

Hän kuvailee tuottojen jakautumisen logiikkaa ”valitettavan vaikeasti ymmärrettäväksi” ja ”monimutkaiseksi kuvioksi”, johon vaikuttavat useat eri seikat.

Tuottojen muodostumiseen vaikuttaa esimerkiksi se, onko biisistä tehty kustannussopimus, vai ovatko kaikki oikeudet tekijällä itsellään ja se, minkälaisen prosentuaalisen osuuden kappale saa valitun kuukauden kaikista kuunteluista.

Usein kappaleiden tekijätiimissä on useita henkilöitä, minkä vuoksi kappaleella saadut tuotot myös jakautuvat moneen osaan.

Muikun mukaan myös Cha cha chan tuotot jakautuvat pieniksi osiksi. Se millä tavalla koko tuottosumma jakautuu, on tekijätiimin keskinäisten sopimuksien varassa.

”Käärijällä itsellään on biisistä yksi osuus, koska hän on yksi sanoittajista, mutta sen osuuden kokoa en tiedä. Se mitä tekijät ovat keskenään sopineet, ei ole julkista tietoa. Vasta sitten kun tilitys on tehty, voidaan sanoa, paljonko rahaa tuli.”

Kappaleen tekijätiimiin Jere Pöyhönen (Käärijä), Johannes Naukkarinen (Kiro) ja Aleksi Nurmi sanoittajina. Sävellyksestä ovat vastanneet Kiro ja Nurmi, jotka ovat myös tuottaneet kappaleen. Kappaletta on ollut sovittamassa Jukka Sorsa.

Spotifyn korvaukset eivät koskaan ole samansuuruisia, eikä artistille tilitetä mitään tiettyä summaa automaattisesti kuunteluiden perusteella.

"Mutta toki jos teosta on kuunneltu näin poikkeuksellisen paljon [kuin Cha cha chata], niin korvauksetkin tulevat olemaan poikkeuksellisen suuria.”