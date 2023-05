Ruotsalainen Pernilla Wahlgren tahkoaa nykyisin rahaa tosi-tv-ohjelmillaan. Aina tähden elämä ei ole ollut aivan yhtä auvoista.

Pernilla Wahlgren on suosittu tv-persoona Ruotsissa.

Ruotsalaistähti Pernilla Wahlgrenin, 55, eläväistä naurua ja aitoa elämänmenoa on saatu seurata jo vuodesta 2016 hänen perheestään kertovassa tosi-tv-ohjelmassa Pernilla Wahlgrenin maailma (Wahlgrens värld).

Nyt ruotsalaistähti rakentaa unelmiensa taloa, ja tietenkin projektia seurataan televisiossa. Talon pitää olla iso, ja sisällä on oltava paljon ihania tiloja, joissa hän voi viettää aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa. Talo sijaitsee Lidingössä, saaressa, jossa hän on viihtynyt jo 17 vuotta.

Ja mikä tosi-tv-ohjelma se olisi sellainen, jossa ei olisi haasteita? Tästäkään projektista ei tule helppoa, nimittäin tontti on hyvin ongelmainen. Tilannetta ei helpota se, että Wahlgren kertoo, ettei ole hyvä projektipäällikkö tai organisoija. Päätösten tekeminen on hänelle vaikeaa.

Uudessa tosi-tv-sarjassa seurataan unelmatalon valmistumista.

Jo lapsena näyttelemisen aloittanut Wahlgren on tehnyt laajasti rooleja teattereissa ja televisiossa. Hän on juontanut myös erilaisia lastenohjelmia.

Hänen tunnetuin kappaleensa on vuonna 1985 Ruotsin euroviisukarsinnassa Melodifestivalenissa neljänneksi sijoittunut Piccadilly Circus.

Hän keikkaili ja esiintyi esimerkiksi ruotsalaisille pakettimatkalaisille Kanariansaarilla. Suuri läpimurto kuitenkin uupui.

Ruotsin seksikkäimmäksi naiseksikin äänestetty Wahlgren on kertonut, että välillä oli vaikea ostaa ruokaa neljälle lapselleen.

Pernilla Wahlgren ja tytär Bianca Ingrosso Pernilla Wahlgrenin maailma -tosi-tv-ohjelman jaksossa.

2000-luvun alussa hän pysyi otsikoissa myrskyisän avioeronsa takia. Avioeron yhteydessä Wahlgren ilmoitti miehensä Emilio Ingrosson pahoinpitelystä. Raportti peruttiin, mutta kolme vuotta myöhemmin hän ilmoitti ex-miehensä uudelleen, tällä kertaa tappouhkauksen vuoksi. Lopulta Ingrosso tuomittiin uhkailusta 7 000 kruunun sakkoihin.

Sitten tuli vuosi 2016 ja oma tosi-tv-ohjelma. Kaikki muuttui.

Ohjelma nousi nopeasti suosituksi. Arkinen elämäntyyli vetosi katsojiin, ja oli ok näyttää sotkuista kotia. Ohjelmassa on puhuttu avoimesti myös vaikeista asioista, kuten värikkäästä avioerosta ja tyttären, Bianca Ingrosson, syömishäiriöstä.

Bianca Ingrosso on yksi Ruotsin kuuluisimpia somevaikuttajia.

Sarja on ollut loistava väylä myös tyttärelle. Ingrosso, 28, on nykyisin Ruotsin isoimpia mielipidevaikuttajia, jolla on Instagramissa 1,3 miljoonaa seuraajaa.

Ingrossolla on ollut oma talk show, ja seuraavaksi alkaa oma realitysarja Biancan valtakunta Discovery+-palvelussa 24. toukokuuta. Ohjelmaan dokumentoitiin vaikuttajan elämää kolmen vuoden ajan.

Masked Singerissä tuomarina olleen Wahlgrenin toiseksi nuorin lapsi Benjamin, 25, on suosittu popmuusikko, joka on edustanut Ruotsia euroviisuissa 2018. Omaa tv-sarjaa isännöinyt laulaja on tehnyt musiikkia mm. Isac Elliotille.

Wahlgrenin vanhin lapsi Oliver, 33, luo uraa dj:nä. Lisäksi hänellä on Joachim Lennholmin kanssa poika, Theodor, 16.

Tv-sarjan katsojat rakastavat Wahlgrenin äitiä, eläkkeellä olevaa näyttelijää Christina Schollinia, joka on myös aktiivinen Instagramin käyttäjä. Sosiaalisen median palvelussa hän päivittää eläkepäiviään Espanjan auringon alla.

Katsojat rakastavat Pernilla Wahlgrenin äitiä Christina Schollinia.

Sarjan suosion ansiosta Wahlgrenin yrityksen liikevaihto moninkertaistui. Hän on kertonut ostaneensa talon Espanjasta ja säästävänsä eläkkeelle.

Viidesti Melodifestivalen-laulukilpailuun osallistunut Wahlgren on puhunut aiemmin ostosriippuvuudestaan.

Vuonna 2018 tv-tähti puolestaan kertoi, että hänellä oli aikoinaan suhde Ruotsin ensimmäisen stripparin Glen Spoven kanssa.

Wahlgrenin esiintyminen Painonvartijat-lehden mainoksissa puolestaan herätti huomiota, koska oma tytär on ollut hyvin avoin syömishäiriöistään.

Wahlgren on nykyisin kihloissa Christian Bauerin kanssa.

Villa Wahlgren -sarja alkaa TV5-kanavalla sunnuntaina 21.5. klo 10.20. Pernilla Wahlgrenin maailma on katsottavissa Discovery+-palvelussa.

Viihdeohjelman finaalissa nähdään Maria Lund, Konsta Hietanen ja Lauri Mikkola. Juontajana vasemmalla Susanna Laine.

Tähdet, tähdet -ohjelman ensimmäinen putoaja yllätti – nyt kolme finalistia taistelevat voitosta

Suosittu Tähdet, tähdet on tarjonnut jälleen tänä vuonna oivaa viihdettä sunnuntai-iltoihin. Ohjelma on keikkunut Nelosen kolmen katsotuimman ohjelman joukossa viikosta toiseen. Eikä syyttä.

Hyväntuulisessa sarjassa on päästy ihastelemaan konkariesiintyjien huikeaa tasoa ja yllättäviäkin vetoja viikko toisensa perään.

Nyt finaalissa on kova kolmikko, joista kuka tahansa ansaitsisi voiton. Suomen parhaan viihdyttäjän titteliä tavoittelevat Maria Lund, Lauri Mikkola sekä Konsta Hietanen, joka puolustaa mestaruuttaan.

Maria Lundin muuntautumiskykyä on kehuttu jakso jaksolta. Hän on vetänyt euroviisujaksossa luontevasti Katri Helenan Katson sineen taivaan ja taipunut hiphop-jaksossa Eminemin herkkään megahittiin Lose Yourself.

Maria Lund veti aloitusjaksossa näyttävästi Britney Spearsia.

Ehkä kaikkein yllättävin veto nähtiin heti aloitusjaksossa, kun hän pukeutui punaiseen pvc-asuun ja vetäisi poptähti Britney Spearsin läpimurtohitin Baby One More Time. Ja mitkä tanssiliikkeet tuplatolppakorkoisilla saappailla!

Konsta Hietanen on monipuolinen ja taitava muusikko, jolla on myös pilkettä silmäkulmassa. Hän veti hiphop-jaksossa Cheekin Timantit on ikuisia, ja näytti lavalla itse James Bondilta.

Sanattomaksi – hyvällä tapaa – veti puolestaan euroviisuteemaisen jakson esitys. Siinä Hietanen tulkitsi vuoden 2021 viisuvoittaja, italialaisen Måneskin-yhtyeen Zitti E Buoni -kappaleen. Esitykseen kuului tanssitanko, lohenpunainen haalari ja korkeat korot. Esitys valittiinkin jakson parhaaksi viisuvedoksi!

Konsta Hietanen näytti James Bondilta vetäessään Cheekin biisin Timantit on ikuisia.

Lauri Mikkolan upea ääni on päässyt oikeuksiinsa. Kokenut esiintyjä on saanut näyttää eri puolia itsestään, ja hassut roolit ovat viihdyttäneet.

Kun Mikkola astuu lavalle, hänen puolestaan ei tarvitse jännittää. Sen verran varmoin ottein musikaalirooleissaan loistanut Mikkola ottaa eri genret haltuun.

Lauri Mikkolan hassut roolit ovat viihdyttäneet, kuten iskelmäjakson nörtti.

Kauden aikana on koettu myös yllätyksiä. Ensimmäinen putoaja yllätti katsojat – ja ehkä erityisesti itsensä. Masked Singerin voittanut koomikko Sami Hedberg oli täysin äimistynyt tippumisestaan.

Imitaattori Jarkko Tammisen laulukyvyt ovat varmastikin olleet tiedossa hänen show’nsa nähneille, mutta muille hänen taitonsa ovat saattaneet tulla yllätyksenä. Euroviisujaksoa varten Tamminen kaivoi naftaliinista esiin viulunsa. Hän tarttui soittimeen 20 vuoden jälkeen varsin vakuuttavasti.

Tuomarit Juuso Mäkilähde, Sami Yaffa ja Lilli Paasikivi ovat kannustaneet läpi kauden.

Kausi eroaa aiemmista sillä, että ohjelma ei ole tullut suorana lähetyksenä. Tämä aiheuttaa puolestaan sen, että jatkoon menijät – ja voittajan – valitsee katsojien sijasta paikalla oleva studioyleisö. Tämä saikin aikaan kiivasta keskustelua, kun kausi alkoi.

Paula Myllykoski

Tähdet, tähdet -finaali sunnuntaina 21.5. Nelonen klo 20.00.

Nelonen ja Helsingin Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.